Konkluzje tej treści pojawiły się w materiałach służb wywiadowczych dla polskich władz – wynika z informacji DGP. O tym, że scenariusz z poważnym naruszeniem suwerenności Litwy jest brany pod uwagę, powiedział nam również informator z kwatery głównej NATO. – Z każdą odsłona Zapadu wiąże się wojna propagandowa i próba straszenia Sojuszu. Zdajemy sobie z tego sprawę. W tym roku poważnie pod uwagę bierzemy również wariant testowania NATO przez Rosje za pośrednictwem Alaksandra Łukaszenki – przekonują źródła DGP.

Beneficjentem prowokacji byłby Władimir Putin, który dzięki temu może poznać reakcje Sojuszu na realna agresje. Jednocześnie zamknąłby Łukaszence drogę do rozmów z Zachodem, całkowicie go od siebie uzależniając. Sprzyjają mu sytuacja międzynarodowa, osłabienie Joego Bidena i zaangażowanie USA wokół spraw afgańskich.

– Jeśli na Litwę weszłyby pododdziały białoruskie, Rosja może się odciąć od takiej prowokacji. Udawać, że to inicjatywa szalonego polityka lub przypadek. Zaproponować wręcz pośrednictwo w unormowaniu sytuacji i w ten sposób grać role mediatora. Zakładamy, że to w pełni satysfakcjonowałoby Władimira Putina – mówi DGP źródło w służbach wywiadowczych NATO (JISD – Joint Intelligence and Security Division). Podobne obawy ma zresztą Polska.

– Istnieje realne ryzyko, że na granicy polsko-białoruskiej dojdzie do prowokacji, polegającej na niewłaściwym przeprowadzeniu manewrów – mówi DGP rzecznik rządu Piotr Müller. Innymi słowy chodzi o niebezpieczeństwo pojawienia się „zabłąkanych oddziałów”. Zgoda Pałacu Prezydenckiego na wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią jest właściwie przesądzona. Andrzej Duda może podjąć decyzję w czwartek. Sejm zajmie się jej potwierdzeniem na poniedziałkowym posiedzeniu.

– Wygląda to na przykrywanie kłopotów rządzących. Zwłaszcza że zgony z powodu COVID-19 nie były powodem do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Teraz problemem jest koczowisko 30 osób. Chcemy rzetelnej informacji, co się tam dzieje. Nie będziemy głosować w ciemno – komentuje rzecznik PO Jan Grabiec. Jak podał niedawno wiceminister obrony Białorusi Wiktar Hulewicz, scenariusz Zapadu- 21 zakłada „eskalacje konfliktu związanego ze wzrostem aktywności nielegalnych grup zbrojnych”. Oddziały rosyjsko-białoruskie z Republiki Polesia (Białorus) i Federacji Centralnej (Rosja) maja walczyć z koalicja republik Wilii (Litwa), Pomorza (Łotwa) i Polarnej (Polska). Operacje białorusko-rosyjskie maja być odpowiedzią – jak czytamy w komunikatach ministerstwa obrony w Mińsku – na „destabilizacje sytuacji wewnętrznej w Polesiu” i próby przyłączenia jej zachodnich terenów do republiki Wilii.

Rosja testowała już NATO, ale na mniejsza skale. W 2014 r. Federalna Służba Bezpieczeństwa porwała z terytorium Estonii i uwiesiła oficera tamtejszej służby bezpieczeństwa wewnętrznego (Kaitsepolitsei) Estona Kohvera. Doszło do tego 5 września 2014 r., dzień po wizycie w Tallinie Baracka Obamy i w momencie przyjmowania przez NATO postanowień szczytu w Newport, które były odpowiedzią na rosyjska aneksje Krymu. Po roku Kohver został wymieniony na byłego pracownika estońskich służb Alekseja Dressena, który od 2012 r. odsiadywał 20-letni wyrok za szpiegostwo na rzecz Rosji. Państwa bałtyckie to byłe republiki radzieckie. W rosyjskiej doktrynie całe byłe ZSRR jest traktowane jako obszar, na którym siły zbrojne mogą dokonać „ograniczonego użycia siły”.

Zapytaliśmy litewskie ministerstwo obrony o komentarz do informacji DGP. Do zamknięcia tego numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

współpraca Michał Potocki

Więcej w czwartkowym wydaniu DGP w wersji papierowej i elektronicznej.