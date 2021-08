Jak podkreślił Niedzielski podczas konferencji prasowej, "szpitale nie powinny ze sobą konkurować, ale budować kompleksowe oferty usług medycznych i się uzupełniać oraz odpowiadać na wyzwania demograficzne".

"Dlatego przygotowujemy rozwiązanie, które sprowadza się do projektu ustawy o reformie szpitalnictwa" - przekazał minister. Jak dodał, ma on dotyczyć zakresu koordynacji podejmowania decyzji między podmiotami, badania ich standingu finansowego oraz tego, na ile one w danej lokalizacji odpowiadają potrzebom zdrowotnym. "Będą to kryteria, które w ramach koordynacji z poziomu ministra zdrowia będą wymuszały na podmiotach odpowiednie dostosowanie" - zaznaczył Niedzielski.

Niedzielski przekazał także, że w trakcie konsultacji jest "ustawa o jakości". "Wszystkie te elementy muszą mieć kryterium, funkcje celu i jest nim zapewnienie opieki zdrowotnej o wysokiej jakości, o której może wypowiedzieć się pacjent - nie tylko kryteria kliniczne, ale też odczucie pacjenta. Będzie to miało o tyle znaczenie, że podmioty, które będą w stanie zapewnić pacjentom wysoką jakość kliniczną, stosunkowe dobre samopoczucie i komfort, będą dodatkowo nagradzane" - podkreślił Niedzielski.

Według szefa MZ, "wizja rozwoju szpitalnictwa jest kompleksowa i zakłada jak największą dostępność do usług medycznych".

Niedzielski: Rozwój szpitalnictwa ma mieć zrównoważony charakter

"Pomysł na rozwój szpitalnictwa w Polsce rzeczywiście jest fundamentalnie inny niż te, które były przedstawiane wcześniej, niż te pomysły, które w zasadzie oznaczały ograniczanie dostępności do usług publicznych" – powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Podkreślił, że inwestycje w infrastrukturę nie są jedynym kierunkiem zmian dotyczących szpitalnictwa.

"My podchodzimy do tego w duchu strategii odpowiedzialnego rozwoju, gdzie ten rozwój szpitalnictwa również chcemy, żeby miał taki charakter zrównoważony" – dodał. Wyjaśnił, że chodzi o zmiany organizacyjne w szerszym kontekście.

Niedzielski powiedział, że w skład szpitalnictwa w Polsce wchodzi bardzo dużo jednostek.

"I my chcemy te jednostki absolutnie utrzymać i modernizować poprzez wymianę sprzętu, poprzez wymianę łóżek, poprzez wymianę respiratorów, z czym mieliśmy do czynienia, czy innego zaawansowanego sprzętu technicznego. To wszystko dzieje się na bieżąco" – wyliczał.

Podkreślił, że plan zmian w szpitalnictwie jest dalekosiężny. "Przewidujemy, że w najbliższych latach – mówię tutaj o dekadzie i jednym źródle finansowania, czyli tym funduszu modernizacji podmiotów leczniczych – wydamy 7 mld zł" – wskazał.