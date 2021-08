Węgierski Wizz Air od września ponownie zacznie latać na trasach z Gdańska do Haugesund i Odessy, z Krakowa do Kutaisi, z Katowic do Liverpoolu, z Warszawy do Budapesztu, a także z Wrocławia do Birmingham - podał w czwartek przewoźnik. Wszystkie loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu - dodano.

"Wizz Air (...) ogłasza wznowienie lotów z 5 lotnisk w Polsce. Już od września linia ponownie zaoferuje loty na trasach z Gdańska do Haugesund i Odessy, z Krakowa do Kutaisi, z Katowic do Liverpoolu, z Warszawy do Budapesztu, a także z Wrocławia do Birmingham" - przekazał przewoźnik w informacji prasowej. Jak dodano, wszystkie loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Linia przypomniała, że ponadto, Wizz Air oferuje ponad 200 tras z 10 lotnisk w Polsce do m.in. Londynu, Paryża, Mediolanu czy Madrytu, a także na Fuerteventurę, do Larnaki, Tel Awiwu oraz na Maltę. Rzecznik LOTu: Samoloty polskiego przewoźnika nie latają już nad Afganistanem Zobacz również Przewoźnik podkreślił, że wdrożył dodatkowe procedury w zakresie higieny ułatwiające utrzymywanie dystansu fizycznego podczas wchodzenia na pokład oraz zwiększające czystość w samolocie. Wizz Air zachęca, aby pasażerowie m.in. odprawiali się drogą elektroniczną, aby zminimalizować zbędny kontakt fizyczny na lotnisku. Jak dodano, w celu prób powstrzymania rozprzestrzeniania się możliwych infekcji, załoga oraz pasażerowie są zobowiązani nosić maski podczas całego lotu. Wizz Air ma pięć baz w Polsce: Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk i Wrocław. Przewoźnik dysponuje w sumie 142 samolotami typu Airbus A320 i A321. Linia jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ.