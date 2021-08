Jak słyszymy, bazą dla ewentualnej inicjatywy senackiej będą propozycje przygotowane we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, zrzeszających ponad 300 miejscowości. Założenie jest takie, by odejść od mnożnika kwoty bazowej (dziś to siedmiokrotność kwoty wynoszącej 1789,42 zł; ustawa, która wyszła z Sejmu, zwiększa ją do 11,2-krotności w przypadku wójta, burmistrza i prezydenta miasta). Propozycja zakłada, że kwotę bazową stanowić będzie nie sztywna kwota, lecz przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (5681,56 zł po I kw. 2021 r.) – ale nie w całym kraju, lecz w konkretnym województwie, na terenie którego położona jest jednostka samorządu terytorialnego, w której zatrudniony jest pracownik samorządowy. Zdaniem autorów projektu takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony uniezależnić wysokość wynagrodzeń samorządowych od stanu bud żetu państwa (z którego nie są one finansowane), a z drugiej – zrelatywizować wysokość pensji zasadniczej samorządowców w stosunku do uwarunkowań lokalnych. W projekcie ustawy proponuje się zastosowanie jednolitego mnożnika w wysokości 2,5-krotności kwoty bazowej do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Z wyjątkiem włodarzy gmin i powiatów woj. mazowieckiego (ale już nie prezydenta stolicy i burmistrzów dzielnic) – tu mnożnik miałby wynieść 2,2. Dlaczego? Ponieważ przeciętne wynagrodzenie miesięczne w Warszawie istotnie wpływa na przeciętne wynagrodzenie miesięczne w całym województwie. „Pozostawienie wskaźnika bez korekty (…) mogłoby skutkować tym, że organ wykonawczy małej gminy (poniżej 15 tys. mieszkańców) w woj. mazowieckim uzyskiwałby zdecydowanie wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż prezydenci miast na prawach powiatów w większości województw” – wskazują autorzy projektu.