Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński był pytany o zapowiedź działań ze strony Izraela, która padła w związku z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, a także o komentarz do słów szefa izraelskiego MSZ Jair Lapida.

Lapid oświadczył na Twitterze, że "Polska dzisiaj zaaprobowała, nie po raz pierwszy, niemoralną, antysemicką ustawę". Przekazał też, iż polecił charge d’affaires ambasady Izraela w Warszawie, aby "natychmiast wrócił do Izraela na konsultacje, na czas nieokreślony". "Dawno minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji. Dziś Żydzi mają własny, dumny i silny kraj" - przekazał dyplomata. Zasugerował również, aby ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski przedłużył sobie wakacje i nie wracał do kraju urzędowania.

"Tego rodzaju teksty, że skończyły się czasy w których Polacy mogli krzywdzić Żydów, to jest żerowanie na historycznej niewiedzy, żerowanie na nienawiści, na próbie wzbudzania konfliktu narodowościowego, wzbudzania nienawiści do Polaków i do Polski" - skomentował Jabłoński.

Zaznaczył, że sytuacja w Izraelu "jest trochę inna niż u nas". "U nas, jeżeli ktoś ma poglądy antysemickie, to nie wypowiada ich publicznie, bo doskonale wie, że w polskim dyskursie publicznym coś takiego nie ma miejsca. W Izraelu z antypolonizmem jest niestety nieco inaczej. Ten dyskurs antypolski wprost należy do głównego nurtu" - mówił wiceszef MSZ.

"Przyczyn tej sytuacji jest wiele, ale jedną z tych przyczyn z pewnością jest to, w jaki sposób młodzież izraelska jest kształcona i wychowywana. Ta propaganda oparta także na nienawiści do Polski jest sączona do głów młodych ludzi od wczesnych lat szkolnych. Tej sprawie również będziemy się przyglądać, bo mamy do czynienia z różnego rodzaju wycieczkami szkolnymi z Izraela do Polski. To w jaki sposób te wycieczki się odbywają, to nie jest najwyraźniej właściwy sposób. Robimy w tej sprawie przegląd i w tej sprawie będziemy podejmować odpowiednie decyzje" - zapowiedział Jabłoński.

Dodał, że "w ciągu najbliższych dni" opinia publiczna zostanie poinformowana, "jakie będą dalsze kroki" w kwestii izraelskiej.

Wiceminister Jabłoński bardzo pozytywnie ocenił także ambasadora Marka Magierowskiego, który piastuje swój urząd, jego zdaniem, "w sposób najlepszy z możliwych". Poinformował, że nie ma żadnych decyzji w sprawie zmian w jego statusie.

Nowelizacja Kpa zmienia przepisy nakazujące uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Zapisy noweli oznaczają m.in., że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia.

Nowelizacja Kpa wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku TK sprzed sześciu lat. W maju 2015 r. Trybunał orzekł, że przepis kodeksu w obecnym brzmieniu - pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji - jest niekonstytucyjny.