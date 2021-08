To dostrzega także PiS. Z naszych rozmów z politykami tej partii wynika, że Jarosław Kaczyński ma pretensje do swoich działaczy, że Polski Ład wciąż nie pozwolił na sondażowe odbicie. Stąd szeroko zakrojona akcja w ostatnich tygodniach i spotkania premiera, ale także parlamentarzystów PiS w tej sprawie. – Rzeczywiście ten projekt nie jest jeszcze wystarczająco jasno opowiedziany – przyznaje w rozmowie z DGP szef klubu PiS i wicemarszałek Ryszard Terlecki. Wskazuje, że przed politykami jeszcze sporo pracy, by przekonać wyborców do Polskiego Ładu. – Nasi ludzie przez całe wakacje będą spotykać się z Polakami i prezentować im założenia programu. Bardzo byśmy chcieli, by najważniejsze elementy Polskiego Ładu jak najszybciej trafiały do Sejmu, bo wtedy będzie można skuteczniej prezentować je Polakom, a oni pozytywne skutki ich wprowadzenia szybciej odczują w portfelach, co będzie najlepszą reklamą – dodaje Ryszard Terlecki. Jak wskazuje, filar programu, czyli ustawa podatkowa , trafi do Sejmu jeszcze we wrześniu (konsultacje projektu wydłużono do końca sierpnia). – Projekt podatkowy to nasz absolutny priorytet. Chcemy cały czas przekonywać do Polskiego Ładu wyborców, choć zanim ustawy pojawią się w Sejmie, być może pojawią się jeszcze jakieś korekty. Generalnie jesteśmy przekonani, że program będzie motorem rozwoju – zapewnia wicemarszałek. Innego zdania jest poseł PO Robert Kropiwnicki. – Polski Ład ma przede wszystkim utrzymać PiS-owską władzę – twierdzi.