W poniedziałek przed siedzibą Komendy Stołecznej Policji odbył się briefing prasowy poświęcony zwiększaniu bezpieczeństwa na polskich drogach. Udział w nim wziął premier Mateusz Morawiecki i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Premier podczas konferencji prasowej przypomniał, że rząd kilka dni temu przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje m.in. wprowadzenie renty dla najbliższych osób, które zginęły w wypadkach drogowych, niższe stawki OC dla osób jeżdżących bezpiecznie oraz podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł. "Wszelkie tego typu działania, które prowadzimy mają służyć temu, aby ruch drogowy był po prostu bezpieczniejszy" - mówił premier.

Do sprawy odniósł się Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. "Zmiany, o których mówił pan premier dotyczące bezpieczeństwa na polskich drogach to są bardzo ważne zmiany i oczekiwane przez funkcjonariuszy polskiej policji. One przede wszystkim ogniskują się w obrębie wysokości grzywien, a więc zwiększenie tej kwoty grzywny w postępowaniu sądowym do 30 tys. złotych, w postępowaniu mandatowym do 5 tys. złotych, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. złotych" - podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

"To są zmiany niezwykle istotne chociażby z tego względu, że od ponad 20 lat nie zmieniano kwot mandatów w Polsce" - ocenił Komendant Główny Policji.

Wskazał przy tym, że policjanci jak tylko ta nowelizacja wejdzie w życie, będą z nich na pewno korzystać. "Oczywiście w każdym przypadku policjant decyduje o wysokości kwoty mandatu karnego" - mówił.

"Niemniej jednak myślę, że policjanci poprzez świadomość budowaną na bazie corocznych statystyk, ale przede wszystkim na bazie własnych doświadczeń, bo to policjanci są pierwszymi świadkami tych ogromnych dramatów i ludzkich tragedii na polskich drogach" - dodał gen. insp. Jarosław Szymczyk.