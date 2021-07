Na początku lipca posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, w którym wskazano, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Suski.

Jeszcze we wtorek politycy PiS wskazywali, iż plan zakłada, że Sejm zajmie się tym projektem jeszcze w tym tygodniu.

Terlecki po zakończeniu środowego spotkania klubu parlamentarnego PiS, pytany przez dziennikarzy, czy projekt pojawi się na bieżącym posiedzeniu odparł: "Na tym posiedzeniu to już nie zdążymy, raczej 11, a wcześniej oczywiście odbędzie się komisja".

Dopytywany czy zmiana jest spowodowana tym, że nie ma większości dla przegłosowania projektu, Terlecki odparł: "no jak?", wskazując, że inaczej nie udałoby się obronić ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Debata nad wnioskiem posłów KO w sprawie wotum nieufności dla ministra ma się odbyć w środę wieczorem.

Wtórował mu rzecznik rządu Piotr Müller. "Tam będzie widać większość, czy rząd ma większość; jeżeli obroni własnego ministra, to znaczy że rząd ma większość" - mówił.

Na uwagę dziennikarzy, że Porozumienie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy zapowiadało, iż nie poprze projektu medialnego w obecnym kształcie, Terlecki stwierdził: "TVN, to jest drobiazg w tym wszystkim".

Müller pytany, jak ocenia poprawkę zaproponowaną przez Pawła Kukiza rzecznik rządu odparł, że "jest to ciekawa poprawka". "Bez wątpienia trzeba się przyjrzeć temu rozwiązaniu. To jest jeden z elementów tej dyskusji, która powinna odbyć się na posiedzeniu komisji sejmowej. I być może ona nie powinna być zbyt szybka. W związku z tym warto nad tym się trochę mocniej pokłonić i przeanalizować" - powiedział. "To jest ciekawa poprawka. Paweł Kukiz w ostatnim czasie w wielu miejscach zgłasza pewne inicjatywy, które w niektórych miejscach przyjmujemy" - dodał rzecznik rządu.

Porozumienie Jarosława Gowina chce wprowadzić do ustawy poprawkę, która zakłada rozszerzenie grupy krajów mogących być większościowymi właścicielami mediów w Polsce na wszystkie kraje OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). "Na mocy takiej poprawki wszystkie obecnie funkcjonujące telewizje w Polsce mogłyby działać" - tłumaczył zastępca rzecznika Porozumienia Jan Strzeżek. Przedstawiciele tej partii zapowiedzieli głosowanie przeciw nowelizacji, jeśli poprawka nie zostanie uwzględniona.

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz we wtorkowym wpisie na Facebooku oświadczył, że do projektu zmian w ustawie medialnej składa poprawkę, wykluczającą możliwość "upaństwowienia" mediów prywatnych.

Kukiz poinformował, że poprawka zakłada m.in., że zbywane w związku z wykonaniem obowiązku dostosowania do ustawy udziały lub akcje w spółce z bezpośrednim lub pośrednim udziałem osób zagranicznych, nie mogą być przejmowane w celu zbycia lub nabywane przez Skarb Państwa.

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.