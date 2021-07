Tym samym źródło PAP zbliżone do PiS potwierdziło nieoficjalne informacje radia RMF FM, które podało w piątek, że trzynastu członków rodzin polityków Prawa i Sprawiedliwości straciło stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Według rozgłośni wszystkie te osoby same złożyły rezygnacje, "co ma być wypełnieniem uchwały o samooczyszczeniu partii władzy".

Rzecznik MAP Karol Manys przyznał w piątek w rozmowie z PAP, że "uchwała sanacyjna została już wdrożona w zakresie, który dotyczy rad nadzorczych oraz zarządów spółek Skarbu Państwa podległych Ministerstwu Aktywów Państwowych". Jak dodał, w sumie MAP nadzoruje bezpośrednio lub pośrednio kilkaset spółek, zaś w ich zarządach i radach nadzorczych zasiada w sumie kilka tysięcy osób.

Rzecznik przekazał, że osoby, które są blisko związane rodzinnie z parlamentarzystami PiS, czyli dzieci, rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, które zasiadały we władzach tych spółek - "nie pełnią już funkcji w organach korporacyjnych spółek podległych Ministerstwu Aktywów Państwowych".

"W sumie chodzi o 13 osób, które zasiadały we władzach tych spółek i były związane z parlamentarzystami PiS" - dowiedziała się PAP ze źródła w partii.

Wśród 13 osób, które przestały pełnić funkcje znalazła się m.in. Emilia Hermaszewska - żona europosła Ryszarda Czarneckiego, która była w radzie nadzorczej spółki Armatura Kraków, należącej do PZU; Karol Tchórzewski - syn byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który zasiadał w radzie nadzorczej spółki Exalo Drilling - należącej do PGNiG.

Podczas Kongresu PiS, który odbył się na początku lipca, przyjęto uchwałę, która przewiduje, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych państwowych spółek. Zakaz dotyczy też zatrudniania w spółkach SP członków najbliższej rodziny posłów i senatorów PiS. W uchwale zaznaczono, że zakazy nie obejmują osób, które zostały "zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Wicepremier, szef MAP Jacek Sasin zapewniał w mediach, że uchwała sanacyjna zostanie w sposób bezwzględny wykonana.