W czwartek wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia. Podczas rozmowy Radosław Fogiel został zapytany o powrót posła Arkadiusza Czartoryskiego do klubu PiS, dzięki czemu partia ma większość w Sejmie oraz o to, czy PiS prowadzi rozmowy z innymi posłami.

"Jest to minimalna większość. Tu chodzi raczej o symbolikę, ponieważ z tej chwilowej utraty większości robiono spektakl medialny przez dwa tygodnie. Chcemy, żeby informacja o tym, że to już nieaktualne również dotarła do Polaków" - podkreślił Fogiel.

W jego opinii poza klubem Prawa i Sprawiedliwości są również posłowie, którzy "myślą propaństwowo, którzy w dużej mierze wspierają nasze projekty i który głosują z nami". "Więc o większość jestem spokojny. Tak samo jak byliśmy spokojni, kiedy duża część komentatorów i polityków ekscytowała się rzekomą utratą większości" - mówił.

"Rozmawiamy z kolegami i koleżankami, którzy opuścili nas klub. Rozmawiamy z takim, którzy nigdy jeszcze w nim nie byli. Nasze drzwi są otwarte" - dodał.

Pod koniec czerwca posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili, że opuszczają klub PiS i powołują w Sejmie koło Wybór Polska. Po ich odejściu klub PiS liczył 229 posłów, więc utracił większość w Sejmie. Na początku lipca do klubu PiS powrócił - jako przedstawiciel Partii Republikańskiej - poseł Lech Kołakowski (odszedł z PiS jesienią ub.r.).

"Niedawno spotkaliśmy się i mogłem powiadomić, że nasz klub odzyskał połowę Sejmu. Dzisiaj z wielką radością mogę powiadomić, że to jest już większość, mamy już 231 posłów. Pan poseł Czartoryski wraca do naszego klubu" - poinformował w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.