"Nikt nie jest samotną wyspą, również ja, i nie możne abstrahować od tego, co dzieje się w ostatnich dniach" – powiedział Czartoryski, nawiązując do powrotu Donalda Tuska do polityki krajowej.

Lider Partii Republikańskiej Adam Bielan poinformował, że Czartoryski wstąpił do tej partii. "Cieszę się, że pan poseł Czartoryski nie przeszedł na drugą stronę, nie chciał brać udziału w próbach restauracji ancien régime’u, powrotu do tego, co było przed rokiem 2015. Cieszę się, że postanowił wrócić do Zjednoczonej Prawicy. Chciałbym też powitać posła w szeregach Republikanów" – powiedział. Zadeklarował też, że zrobi "wszystko, żeby zapewnić rządowi Zjednoczonej Prawicy stabilną większość".

Czartoryski, obok Zbigniewa Girzyńskiego i Małgorzaty Janowskiej, jest jednym z trojga posłów, którzy pod koniec czerwca opuścili klub PiS i powołali w Sejmie koło Wybór Polska. Po ich odejściu klub PiS liczył 229 osób, więc formalnie utracił większość w Sejmie. Na początku lipca do klubu PiS powrócił - jako przedstawiciel Partii Republikańskiej - poseł Lech Kołakowski. Obecnie, po powrocie Czartoryskiego, klub odzyskał większość, licząc 231 posłów.