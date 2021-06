Mało kto wie, że ponad 90% zapyleń roślin dokonywanych przez owady, zawdzięczamy pszczołom. Celem ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Pszczół jest podkreślenie znaczenia tych owadów dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na czyhające na nie zagrożenia. Ich populacja maleje w zastraszającym tempie. To dlatego Bank Pekao, troszcząc się o środowisko naturalne, wyszedł na ratunek owadom i prowadzi projekt pod hasłem „Bank miodem płynący”.

Z opublikowanego w 2018 r. raportu „Biznes na rzecz bioróżnorodności” wynika, że pszczoły zapylają ponad 300 tys. gatunków roślin na świecie. Bez nich, nie mielibyśmy wielu owoców i warzyw m.in. jabłek, czereśni czy ogórków, ale także roślin ozdobnych, leczniczych. Są więc niezwykle potrzebne, dlatego Bank Pekao prowadzi inicjatywę, której celem jest propagowanie wiedzy, związanej z pszczołami - uświadamianie, jaki wpływ mają na ekosystem, a także ratowanie i rozwój pszczelich rodzin, w tym przede wszystkim pszczoły miodnej. Wraz z fundacją Apiterra bank tworzy filmy edukacyjne, prowadzi dla pracowników warsztaty oraz cykl webinariów.

– Głównym zagrożeniem dla pszczół jest utrata siedlisk – bezpiecznej bazy pożytkowej. Wynika to m.in. z postępującej urbanizacji i gęstej zabudowy terenu. Każdy z nas może jednak wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc. Zachęcamy do takich proekologicznych postaw naszych pracowników. Tłumaczymy im, po co są pszczoły i jak możemy je wesprzeć, czym właściwie jest miód, jak wygląda życie pszczół. Zachęcamy też do tego, żeby założyć własną pasiekę i zostać pszczelarzem miejskim, służymy poradami w tym zakresie. Mamy już spore doświadczenie – mówi Katarzyna Orzeł z Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A. , inicjatorka projektu „Bank miodem płynący”.

Do edukacji ekologicznej Bank Pekao wykorzystuje najbliższe sąsiedztwo rodzin pszczelich, zamieszkujących dziewięć uli umieszczonych na dachu budynku Centrali Banku w Lipowym Office Parku w Warszawie. W swojej miejskiej pasiece Pekao organizuje regularne wizyty dla pracowników, którzy chcą się więcej dowiedzieć o tych owadach.

– Dach budynku centrali Pekao to doskonała lokalizacja na prowadzenie miejskiej pasieki. Cieszę się, że zaufano mojemu doświadczeniu i powierzono mi opiekę nad tym miejscem. Dbam o nie od blisko trzech lat, w wysokim sezonie odwiedzam je regularnie raz w tygodniu – mówi Tomasz Petryka, prezes fundacji Apiterra, który opiekuje się ponad 80 rodzinami pszczelimi m.in. w Banku Pekao. – Polecam pszczelarstwo każdemu, kto chce mieć realny wpływ na otoczenie i lubi być blisko natury. To hobby, które nie angażuje dużo czasu, ale uspokaja i daje ogromną satysfakcję. To zajęcie, które nikomu nie szkodzi, a wręcz przeciwnie, przynosi korzyści wszystkim – dodaje najpopularniejszy, zawodowy pszczelarz miejski.

Bank pracuje nad kolejnymi aktywnościami na rzecz pszczół m.in. planuje dzianie barci w lasach puszczy Stromeckiej.

