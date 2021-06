Szczepienia nie są jednak obowiązkowe. Nie możemy więc zmusić do udziału w nich tych, którzy świadomie zwlekają lub po prostu nie chcą tego robić. Ich odsetek jest bardzo duży, co oznacza ryzyko kolejnej fali epidemii oraz ponownego przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. A dla samych niezaszczepionych bez porównania większe niż dla pozostałych ryzyko zachorowania, ciężkiego przebiegu choroby, a nawet śmierci. To jest jednak ich wybór. Możemy się różnić oceną tego wyboru, ale przy dobrowolności szczepień musimy go uszanować.