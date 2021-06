Biorąc to wszystko pod uwagę, warto stale dorastać w tym asymetrycznym sojuszu z Waszyngtonem i nie karmić się – odwołam się do klasyka – „bullshitem kompletnym”. Jeśli Aliu może pouczać Witek, to my możemy grać na kompromitacji amerykańskiej związanej z dekonspiracją tajnych więzień CIA na Mazurach (to nie Agencja Wywiadu się wysypała, tylko prawnicy CIA i Departamentu Sprawiedliwości opowiadali dziennikarzom o podtapianiu Chalida Szejka Mohammeda nad Jeziorem Starokiejkuckim), niesprawiedliwym uderzaniu w polski przemysł zbrojeniowy, który po inwazji na Irak w 2003 r. próbował zarobić na Bliskim Wschodzie, wycofaniu się Baracka Obamy z tarczy antyrakietowej w symbolicznym dla Polski dniu (17 września) czy nieudanym resecie, do którego dążyli demokraci przed ukraińskim Majdanem.