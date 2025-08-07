Uroczystość podpisania pierwszej inicjatywy ustawodawczej nowego prezydenta Karola Nawrockiego odbyła się w Kaliszu.
Złożenie projektu dotyczącego powrotu do „tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego” Nawrocki zapowiedział podczas swojego środowego orędzia. Jak wskazywał, chodzi o to, byśmy „znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które da nam się rozwijać”.(PAP)
