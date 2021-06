Gdy okazało się, że ustępujący prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc poparł Marcina Warchoła z Solidarnej Polski, wydawało się, że to duże wzmocnienie dla kandydata. W podobny sposób wybory we Wrocławiu wygrał Jacek Sutryk, namaszczony przez ustępującego Rafała Dutkiewicza. Tyle że Sutryk był jego współpracownikiem w ratuszu, co sugerowało naturalną kontynuację dotychczasowej polityki. A wskazanie Ferenca było zaskoczeniem, nawet dla jego urzędników.

– Wiceminister Warchoł jest osobą z zewnątrz. On może mówić, że ma tu mieszkanie , tu poznał żonę itd. Ale jak się prześledzi jego życiorys, to jednak bardziej jest związany z Warszawą, a sam pochodzi z Mińska. Jest z Solidarnej Polski, a działania jej lidera Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje wśród opinii publicznej. To wszystko powoduje, że nawet namaszczenie przez prezydenta Ferenca niespecjalnie było w stanie przebić się przez te wady. Sam prezydent był też obiektem krytyki w kampanii i magia tego nazwiska przestała działać – tłumaczy prof. Tomasz Koziełło z Instytutu Nauk o Polityce na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, udowodnił w kampanii, że można ominąć kodeks wyborczy. Chciał maksymalnie wykorzystać nazwisko Tadeusza Ferenca. 19 marca jego pełnomocnik zawiadomił komisarza wyborczego, że utworzony został „Komitet wyborczy M. Warchoła z poparciem Tadeusza Ferenca”. Trzy dni później zgłoszenie wycofano i pojawiło się nowe: „Komitet wyborczy wyborców M. Warchoł Tadeusz Ferenc – dla Rzeszowa”. Na taką nazwę nie zgodziła się Państwowa Komisja Wyborcza, twierdząc, że „Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości udzielenia poparcia kandydatowi przez inne podmioty, w tym przez osoby fizyczne, a także innej formy wyrażenia tego poparcia, niż poparcie dołączone do zgłoszenia kandydata”. – Przyjęcie przez komitet nazwy, w której zawarta byłaby informacja o udzieleniu kandydatowi poparcia przez osobę fizyczną, prowadziłoby do nierównego traktowania komitetów wyborczych i kandydatów – tłumaczy Paulina Ślemp-Hejnowicz z rzeszowskiej delegatury KBW.

Dzień później do komisarza wyborczego wpłynęło kolejne zawiadomienie o utworzeniu „Komitetu wyborczego Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc – dla Rzeszowa”. Do zgłoszenia dołączono decyzję starosty rzeszowskiego o wpisaniu do ewidencji stowarzyszenia zwykłego o nazwie… „Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc – dla Rzeszowa”. Dzięki temu zabiegowi PKW musiała zarejestrować nazwę komitetu, bo kodeks wyborczy przewiduje udzielenie poparcia kandydatowi przez partię polityczną lub organizację społeczną.

– Kampania nadała nowy wymiar pojęciu Zjednoczonej Prawicy – zauważa z ironią jeden ze sztabowców Ewy Leniart, kandydatki PiS. O ile od 2015 r. przez kolejne wybory atutem obozu rządowego była jedność, co biło w oczy zwłaszcza na tle podzielonej opozycji, to w tych wyborach ona się posypała. Solidarna Polska, PiS, a przez moment nawet Porozumienie – każde ugrupowanie miało własnego kandydata. – Gdy w grę wchodzi wybór personalny, a kandydaci mają podobne poglądy, wiele osób może mieć problem, czy w ogóle pójść głosować. Nasi wyborcy byli zdezorientowani i prezes musiał tam pojechać, żeby ich przekonać, że trzeba iść na wybory – mówi osoba zbliżona do PiS.

Niewiele pomogła prawicy umowa, że ten z kandydatów obozu, który wejdzie do II tury, otrzyma poparcie drugiego. Bo w samej kampanii, choć obie strony starały się tonować wypowiedzi, to siłą rzeczy musiały się ścierać. PiS zresztą, tak jak w poprzednich kampaniach, rzucił praktycznie wszelkie zasoby i dał duże wsparcie z Warszawy. Do Rzeszowa przyjeżdżali ministrowie: Andrzej Adamczyk, Waldemar Buda, Marlena Maląg czy Przemysław Czarnek. Nie wszyscy równie chętnie witani. Był także Mateusz Morawiecki. – Jego wizyta jasno dała do zrozumienia, że gdy ktoś myśli w kategoriach Zjednoczonej Prawicy, to powinien być za Ewą Leniart – mówi jej sztabowiec.