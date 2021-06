O fotel prezydenta miasta rywalizują:

Grzegorz Braun (KWW Grzegorz Braun-Konfederacja),

Konrad Fijołek (KWW Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa 2.0),

Ewa Leniart (KWW Ewy Leniart Wspólny Dom Rzeszów),

Marcin Warchoł (KW Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc – dla Rzeszowa)

Uprawnionych do głosowania jest 147 889 wyborców. Głosowanie odbywa się w 100 lokalach wyborczych. Głosować będzie można do godziny 21.00. Udający się do lokali wyborczych powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

W związku z pandemią podczas głosowania obowiązują obostrzenia sanitarne. Wyborca przebywając na terenie lokalu wyborczego powinien mieć osłonięte maseczką usta i nos. Wyjątkiem jest uchylenie maseczki na prośbę komisji wyborczej podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.

W każdym lokalu wyborczym znajdą się środki do dezynfekcji rąk. Na wyborców będą czekać zdezynfekowane długopisy. Lokale wyborcze będą regularnie wietrzone. Należy także pamiętać o obowiązku zachowywania dystansu 1,5 m między osobami, zarówno w lokalu wyborczym, jak i podczas ewentualnego oczekiwania przed nim.

W wyborach na prezydenta Rzeszowa w lokalach wyborczych przed południem nie było wielu głosujących. Komisje wyborcze liczą, że po południu przyjdzie więcej wyborców.Przed południem w OKW nr 51 w urnie było kilkadziesiąt kart do głosowania. Jednak szefowa tej komisji nie przekazała informacji o tym, jak wielu wyborców oddało swój głos. "Nie zbieramy informacji o frekwencji" – powiedziała PAP przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej nr 51.Jak powiedział PAP członek komisji, większej frekwencji należy się spodziewać wczesnym popołudniem. "Zazwyczaj jest tak, że wyborcy przychodzą po mszy, przed niedzielnym obiadem" – przypomniał.Innego zdania jest Renata Lasota-Pawlukiewicz, która głosowała w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 52. „Przyszłam oddać głos przed południem, bo będę miała dla siebie cały dzień. A jestem tu, bo uważam, że warto i trzeba głosować”.Przedterminowe wybory w Rzeszowie zostały zorganizowane, ponieważ rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc 10 lutego złożył rezygnację po tym, gdy przeszedł COVID-19.O fotel prezydenta ubiega się czworo kandydatów. Są to: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, popierana przez PiS i rzeszowski region NSZZ "Solidarność"; proponowany i konsekwentnie wspierany w kampanii przez Ferenca wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł; b. współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek, popierany m.in. przez PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050, a także poseł Konfederacji Grzegorz Braun.Wybory, pierwotnie planowane na 9 maja, z powodów epidemicznych zostały przesunięte na niedzielę 13 czerwca, a ich ewentualna druga tura - 27 czerwca