"Przekroczyliśmy dziś liczbę 9 mln osób w pełni zaszczepionych" – poinformował w czwartek wieczorem na Twitterze szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk.

Z rządowego zestawienia podanego w czwartek przed południem na stronie gov.pl. wynikało, że w Polsce wykonano dotąd 23 mln 240 tys. 142 szczepienia przeciw COVID-19.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 26 mln 886 tys. 540 dawek.

"Jeśli nie osiągniemy odporności zbiorowej, to ewentualny prognozowany przez ekspertów wzrost zakażeń może spowodować, że wycofamy się ze zniesionych obostrzeń – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

"Jeśli się nie zaszczepimy w takiej liczbie jak powinniśmy, czyli nie uzyskamy odporności zbiorowej, to ewentualna kolejna fala, czy też kolejne zwiększenie liczby zakażeń, która może być na jesieni, jak prognozują eksperci, może spowodować, że z tych luzowań możemy się wycofać" – ostrzegł wiceminister.

Na czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej luzowania obostrzeń premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 13 czerwca będzie więcej miejsc dla wiernych w kościołach – dopuszczalna będzie połowa zajętych miejsc dla wiernych. Większość kolejnych nowych zasad będzie obowiązywała jednak od 26 czerwca.

"Łagodzimy ograniczenia na okres wakacyjny i będziemy je dostosowywać do liczby zachorowań" – powiedział w czasie konferencji. Od tego dnia na targach i w konferencjach będzie mogło uczestniczyć więcej gości, gdyż dotychczasowy limit – jedna osoba na 15 mkw. – zostanie zmieniony na limit jednej osoby na 10 mkw.

Także wydarzenia sportowe i koncerty na obiektach sportowych będą się odbywać z większą liczbą widzów. Od 26 czerwca będzie można zająć 50 proc. miejsc na takich wydarzeniach. W hotelach i obiektach wypoczynkowych limit dopuszczalnych miejsc zajętych przez gości będzie wynosił do 75 proc. Otwarte zostaną kluby i dyskoteki, przy 150 uczestnikach.

Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że tylko osoby zaszczepione nie będą wliczane do limitów.

"Jeśli chodzi o kwestię benefitów, czy ułatwień związanych z wykonaniem szczepienia, to my prowadzimy politykę neutralną – uwzględniamy przede wszystkim informacje, że osoba zaszczepiona jest bezpieczna dla otoczenia i w związku z tym nie naraża osób, z którymi przebywa, na zakażenie, przynajmniej w tym dużym stopniu, bo zawsze jakieś minimalne ryzyko istnieje" – powiedział Niedzielski.

Dlatego – wskazał – benefity wiążące się z zaszczepieniem się dotyczą przede wszystkim sfer, gdzie jest ryzyko bezpieczeństwa epidemicznego. "Czyli właśnie limity, czyli właśnie niepopadanie w kwarantannę" – dodał

Szef MZ powiedział, że wyniki pilotażu akcji "Telefon do niezaszczepionych" były bardzo budujące. Ta inicjatywa będzie już niedługo realizowana, ale od pilotażu do zaprojektowania całej regulacji m.in. pod kątem dysponowania danymi "jest kawałek procesu" – ocenił Niedzielski.

Zaznaczył też, że do lekarzy rodzinnych zostały przekazane listy pacjentów powyżej 60 lat, którzy nie zostali zaszczepieni. "I tutaj też jest pewna rola lekarzy rodzinnych do odegrania, żeby dotrzeć do swoich pacjentów, przekonać ich wiedzą (do szczepień)" – mówił szef MZ.

W ramach weekendowej akcji "Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską" przygotowane zostały cztery tysiące dawek jednodawkowego preparatu firmy Johnson & Johnson, którym zaszczepić się będzie mógł każdy chętny. Nie trzeba rejestrować się wcześniej, wystarczy pojawić się na miejscu z dowodem osobistym. Będzie można się zaszczepić na Zakopiańskich Krupówkach, w punkcie widokowym Róża Wiatrów na Pustyni Błędowskiej, a także w miejscowościach uzdrowiskowych, czyli Szczawnicy i Krynicy-Zdroju.

W Polsce można pobierać Unijne Certyfikaty Covid, które znacznie ułatwiają podróże po krajach Unii Europejskiej.

"Taki certyfikat mogą otrzymać tylko ci, którzy są w pełni zaszczepieni, osoby z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 oraz ozdrowieńcy".