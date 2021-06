Państwa powinny wyciągnąć wnioski z nawrotu fali zakażeń po zeszłorocznym sezonie letnim, mimo realizowanych obecnie programów szczepień. Dotychczas tylko 30 proc. mieszkańców Europy zostało zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw Covid-19, co nie wystarczy, by zapobiec kolejnej fali zakażeń koronawirusem - wskazał Kluge na konferencji prasowej.

"Jeżeli zdecydujecie się na podróże, podróżujcie rozważnie. Bądźcie świadomi ryzyka (...)" - apelował.

Jak dodał, "wraz ze wzrostem liczby spotkań towarzyskich, wzmożoną mobilnością ludzi, organizacją dużych festiwali i wydarzeń sportowych w nadchodzących dniach i tygodniach Biuro Regionalne WHO dla Europy apeluje o rozwagę".

W ostatnich miesiącach liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zgonów i hospitalizacji spadła, co pociągnęło za sobą łagodzenie obostrzeń w 36 z 53 państw kontynentu.

Dyrektor regionalny WHO mówił również o "wysokiej transmisyjności" tzw. wariantu indyjskiego koronawirusa, który jest obecny w Europie.