"Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię polityczną o nazwie Polska 2050 Szymona Hołowni. Do serca i głowy dołączyły ręce. Konsekwentnie robimy tę robotę" - napisał Hołownia.

W przesłanym PAP oświadczeniu podkreślono, że rejestracja partii politycznej "to kolejny krok Ruchu Polska 2050 na drodze do zmiany Polski na pokolenia, nie kadencję". "Naszym celem jest budowa Polski zielonej, solidarnej, demokratycznej i bezpiecznej, dlatego cieszymy się, że do serca i głowy dołączają politycznie sprawcze ręce " - podkreślają działacze Polski 2050.

Hołownia wkrótce po wyborach prezydenckich, w których w pierwszej turze zajął trzecią lokatę, wraz ze zwolennikami zarejestrował Stowarzyszenie Polska 2050, w dalszej kolejności w listopadzie 2020 do sądu trafił wniosek o rejestrację jego partii politycznej.

W lutym Hołownia przyznał - po informacjach podawanych przez "Rzeczpospolitą" - że "okazało się, że ktoś zarejestrował partię techniczną Jeden-pl, której potem zmieniano nazwy, aż ktoś doszedł do Polska 2050". Hołownia zapowiedział wtedy, że jego partia będzie się nazywała "Polska 2050 Szymona Hołowni".

"Do systemu rejestracji partii w Polsce można mieć sporo uwag. Dziwi nas to, że politycy starych partii nie doprowadzili do uporządkowania go tak, żeby system rejestracji partii politycznych widział się z procesem rejestracji stowarzyszeń czy innych organizacji społecznych i politycznych w Polsce” – powiedział PAP przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko.

Kobosko poinformował, że w związku z pełnieniem tej funkcji w najbliższym czasie przestanie być wiceprezesem stowarzyszenia Polska 2050. Zaznaczył, że pozostanie szefem nowej partii do czasu przeprowadzenia w niej pierwszych wyborów.

Zauważył, że inne partie "też miewały takie doświadczenia w przeszłości" i były przypadki "wymuszonych w podobny sposób zmian nazw partyjnych". "My od lipca ubiegłego roku działamy pod nazwą Polska 2050, pod tą nazwą utworzyliśmy stowarzyszenie, pod tą nazwą prowadzimy naszą działalność i to właśnie pod tą nazwą jesteśmy odnotowywani w sondażach. Nazwa partii +Polska 2050 Szymona Hołowni+ w sposób właściwy identyfikuje organizację, którą konsekwentnie budujemy" - powiedział.

Podkreślił, że ich partia ma nazwę "jasno kojarzącą się z osobą Szymona Hołowni".

Kobosko przyznał, że w związku z istnieniem dwóch partii o podobnych nazwach wyborcy mogą być zdezorientowani. Zapewniał, że przed wyborami - np. najbliższymi w Rzeszowie - działacze partii będą zwracali uwagę na to, że Polska 2050 Szymona Hołowni jednoznacznie popiera kandydaturę Konrada Fijołka jako kandydata na prezydenta tego miasta. "Ewentualni inni kandydaci nie mają żadnego związku z naszą działalnością, nie możemy ponosić odpowiedzialności za działania innych komitetów wyborczych" - dodał.