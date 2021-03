Rychlewicz przebywał na placówce w tureckim Stambule w latach 1936–1941, najpierw jako zwykły konsul, potem attaché kulturalny, wreszcie jako kierownik konsulatu generalnego. W pracy dla Dwójki przyjął pseudonim „Gazi”, co we współczesnym tureckim oznacza weterana lub władcę, a pochodzi z arabskiego słowa „ghazi” – wojownik. Interesował się głównie polityką ZSRR i III Rzeszy w regionie. Oprócz regularnych raportów dziennych analizował stosunek Turcji do polityki Berlina wobec polskiego Pomorza. Już w 1936 r. pojawiają się w nich tezy, że Berlin będzie bezwzględnie dążył do rewizji granic i co najmniej odcięcia Polsce dostępu do Bałtyku. Pojawiają się również informacje o działaniach bałkańskiej sekcji Kominternu.

W teczce pracującego m.in. w Rydze Rokickiego można znaleźć liczne meldunki agentury rosyjskojęzycznej, niektóre jeszcze w latach 30. pisane przedrewolucyjną ortografią, co może świadczyć o tym, że jego źródła były ulokowane także w kręgach białej emigracji. Placówkę na Łotwie szczególnie interesowały nastroje komunistyczne. Rokicki przesyłał do Warszawy także dokumenty pozyskane z łotewskiej policji politycznej. Jeden z meldunków opisuje los Łotysza nazwiskiem Balodis, którego podejrzewano o szpiegostwo na rzecz ZSRR. „Agent policji na dniach zorganizował pijaństwo z B., napoił go do utraty przytomności i przeszukał śpiącego. W wewnętrznej kieszeni marynarki znalazł maleńki notesik, a w nim dokument uprawniający do swobodnego przemieszczenia się w rejonie sow. granicy (…). Karteczka jest podpisana »marszałek Woroszyłow«. B. zostanie zlikwidowany po świętach” – czytamy w raporcie z 1936 r. Klimient Woroszyłow kierował wtedy radzieckim resortem obrony.

– Nie jestem szczególnie zdziwiony tymi materiałami. Od dawna podejrzewaliśmy, że agent Rok to Konstanty Rokicki i że dla wywiadu pracował konsul Wojciech Rychlewicz. To, co zwraca moją uwagę, to fakt, że w Stambule Polska nie szpiegowała Turcji, tylko głównie działalność Niemiec i Związku Sowieckiego. Stosunki Polski i Turcji cechowała wówczas bardzo głęboka zażyłość – mówi DGP ambasador Polski w Ankarze, a wcześniej w Bernie Jakub Kumoch. To Kumoch nagłośnił sprawę grupy Ładosia. Również jego prace przyczyniły się do opisania roli Rychlewicza. – Sam fakt pracy dwóch wielkich ratowników z czasów Zagłady z Dwójką pokazuje, że nie byli to najprawdopodobniej indywidualni sprawiedliwi, tylko coraz bardziej wskazuje na stojący za nimi aparat państwa polskiego – dodaje.