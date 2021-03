Biuro Polityki Międzynarodowej to nowa instytucja, za pomocą której prezydent ma realizować swoją politykę zagraniczną. To znacząco wzmocni jego rolę, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Do tej pory ośrodek prezydencki wiódł prym w sprawach bezpieczeństwa i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, co wynikało z faktu, że za Atlantykiem to właśnie głowa państwa jest naturalnym partnerem do rozmów. Teraz polski prezydent dostanie instrument do realizowania własnej agendy we wszystkich stolicach, w których Polska ma swoje placówki dyplomatyczne. Będzie mógł bowiem skierować do nich swoich wysłanników w randze ambasadorskiej.