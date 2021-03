Posłanka KO Marta Wcisło poinformowała na środowej konferencji prasowej w Sejmie, że KO złoży projekt nowelizacji ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Posłanka oceniła, że ustawa ta nie jest dostosowana do obecnych realiów i wymaga natychmiastowej nowelizacji. Wcisło przytoczyła zapis ustawy, który - jak podkreśliła - mówi, iż "przedsiębiorca-najemca może skorzystać z wakacji czynszowych pod warunkiem, że zadeklaruje przedłużenie umowy najmu o czas zamknięcia lokalu z powodu zakazu prowadzenia działalności plus dodatkowo (zawrze umowę na) sześć miesięcy".

"To wszystko nie budziło kontrowersji w przypadku pierwszego lockdownu, wiosennego z 2020 r. (...) Mieliśmy trzy lockdowny i za każdym razem właściciele, głównie galerii handlowych, obligują najemców do podpisywania umowy najmu na czas związany z zakazem handlu plus te sześć miesięcy" - mówił posłanka.

Oceniła, że dotyczy to "mikro przedsiębiorców". Według niej "sieciówki nie zgłaszają problemów". "W związku z tym potrzebna jest natychmiast nowelizacja ustawy, bo nie wiemy co przed nami. Nie wiemy, czy za chwilę nie zostaną wprowadzone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej. Dziś już są regionalne (zakazy - PAP)" - argumentowała.

Wcisło poinformowała, że "na wniosek tysięcy przedsiębiorców - mikro i małych, z różnych branż" przygotowała projekt nowelizacji wspomnianej ustawy. Projekt ten, podpisany już przez innych posłów KO, zostanie niezwłocznie złożony w Sejmie - zapewniła.

Nowelizacja - jak wyjaśniła - zakłada, że w przypadku wprowadzenia kolejnych lockdownów najemca będzie zobligowany do przedłużenia umowy najmu, "ale tylko o czas zamknięcia lokalu z wyłączeniem kolejnych sześciu miesięcy". Zaapelowała do wszystkich posłów o poparcie projektu.

Poseł KO Aleksander Miszalski, który na konferencji prasowej wystąpił razem z Wcisło, krytycznie ocenił dotychczasową pomoc rządu dla przedsiębiorców. Według niego rząd mówi o pomocy udzielonej przedsiębiorcom "nieprawdę" - podaje, że na taka pomoc trafiło 200 mld zł, "a 100 mld z tego, to są tylko gwarancje BGK, które w większości nie są wypłacane jako kredyty, bo banki komercyjne tych kredytów nie dają".

Według polityka KO w przypadku właścicieli restauracji, na 80 tys. podmiotów, tylko 15 tys. dostało wsparcie w ramach tarczy PFR 2.0. "Jak widać w gastronomi bardzo wiele firm nie dostało żadnego wsparcia i tacy restauratorzy, którzy prowadzą działalność w galeriach handlowych i płacą 7 tys. (czynszu - PAP) za 40 m2 i muszą się jakoś utrzymać. Często przy zamknięciu galerii nie są w stanie prowadzić sprzedaży na wynos bo cała galeria jest zamknięta" - mówił poseł.

Zaapelował też do rządu, by w przypadku "wprowadzenia kolejnego lockdownu "od razu wprowadził" konkretne rozwiązania, by pomóc wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie będą mogli działać".