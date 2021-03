Jednym z najważniejszych założeń Nowego Ładu mają być duże zmiany w systemie podatkowo-składkowym. Główna to zmniejszenie obciążeń fiskalnych dla osób zarabiających w okolicach dominanty, czyli najczęściej występującego w Polsce wynagrodzenia. W 2018 r., dla którego ostatnie takie obliczenia przeprowadził GUS , było to 2379,66 zł brutto. Na skutek podwyższenia pensji minimalnej do 2800 zł dziś dominanta może być znacznie wyższa. Stąd pojawiają się propozycje zwiększenia degresywnej kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, o czym informował portal OKO.press. Ale nawet taka kwota zwolniłaby z podatku większość emerytów, bowiem jak wynika z danych ZUS, w styczniu przeciętna wypłata emerytury wyniosła 2499 zł. Możliwa jest także podwyżka progu podatkowego. Pieniędzy na pokrycie obniżki podatków dla osób o niższych dochodach PiS ma szukać, podwyższając obciążenia dla tych, którzy zarabiają więcej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że głównymi beneficjentami nowego systemu byłyby osoby zarabiające do ok. 3 tys. zł miesięcznie, a koszty zmian ponieśliby ci, którzy zarabiają co najmniej 8 tys. zł. Dlatego PiS myśli o likwidacji ryczałtowej składki na zdrowie lub znacznej podwyżce ryczałtu dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W grę wchodzi też likwidacja lub zmniejszenie odliczenia składki na NFZ od podatku PIT w przypadku osób o wyższych dochodach. Dziś wszyscy płacą 9 proc. składki, z czego 7,75 proc. odliczane jest od podatku. Jeśli PiS zminimalizuje to zwolnienie, wpływy wzrosną. Szacunki mówią, że w zależności od wersji – miałoby to przynieść finansom publicznym od 10 do 16 mld zł.