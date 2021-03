Gdyby Gowin i Ziobro zaczęli nagle krytykować Obajtka, to taki scenariusz byłby prawdopodobny. Oczywiście trudno oczekiwać, że koalicjanci będą teraz go ofiarnie bronić, ale wystarczy, by go nie atakowali. I tego nie robią ‒ Jarosław Gowin przed zachorowaniem na COVID-19 twierdził, że to nie jest sprawa, którą chciałby się zajmować, a Zbigniew Ziobro w ogóle nie wypowiadał się w tej kwestii. Nie spodziewam się, żeby koalicjanci PiS stwierdzili nagle, że są tak bardzo zszokowani przeszłością Daniela Obajtka, iż występują z koalicji. Od początku wiedzieli, kim jest. Zresztą my wszyscy to wiemy: jest kaprysem Jarosława Kaczyńskiego. Kaprysem, który jest coraz bardziej kłopotliwy, ale to wciąż człowiek z puli prezesa. Każdy z koalicjantów ma wydzieloną część państwa, a Orlen, jako perła w koronie spółek Skarbu Państwa, jest dla PiS. Sprawa pozostanie zatem elementem rozgrywki między PiS a opozycją.