W środę, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady UE, dotycząca sytuacji osób LGBTI w Unii Europejskiej. Eurodeputowani zagłosują nad rezolucją w tej sprawie, przewidującą ogłoszenie UE strefą wolności dla osób LGBTI.

Podczas konferencji w Brukseli Śmiszek powiedział, że oczekuje nie tylko poważnej debaty i przyjęcia rezolucji, ale także tego, że PE "będzie naciskał na instytucje europejskiej, aby w prowadzonych przez nich działaniach ws. naruszenia przez Polskę praworządności, także uwzględnić naruszanie praw osób LGBT i naruszanie praw człowieka".

Jak dodał, "praworządność to nie tylko wolne sądy, bo praworządność to nie tylko sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny, to nie tylko Krajowa Rada Sądownictwa i wolność dla sędziów i niezawisłe działania sądów, ale to także prawa fundamentalne".

"Po przyjęciu przez Parlament Europejski debatowanej rezolucji, która zostanie przyjęta dzisiaj, w przyszłym tygodniu, kiedy zbierze się polski Sejm na kolejnym posiedzeniu, klub (Lewicy) złoży projekt uchwały do przyjęcia przez cały polski Sejm siostrzanej uchwały" - poinformował polityk Lewicy. "Wezwiemy polski Sejm do tego, aby wezwał polskie władze, wezwał polskie instytucje do tego, aby uczynić Polskę strefą wolności dla osób LGBT" - zapowiedział.

Śmiszek zwrócił się też do polskich parlamentarzystów. "Wzywam w tym miejscu wszystkich posłów, wszystkie posłanki klubów opozycyjnych do poparcia takiej uchwały" - apelował.

"Nigdy wcześniej polski Sejm nie zajmował się tego typu uchwałą. Nigdy wcześniej nie było takiej potrzeby, żeby polski Sejm zajął się taką uchwałą, natomiast w świetle tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się w Polsce, tej nagonki nienawiści na mniejszości, na kobiety, na wszystkich tych, którzy nie wpisują się w obraz prawdziwego Polaka stworzony przez PiS - wszyscy ci, którzy mienią się demokratami powinni taki projekt uchwały poprzeć" - podkreślił wiceszef klubu Lewicy.

W Parlamencie Europejskim powstał projekt rezolucji w sprawie ogłoszenia Unii Europejskiej "strefą wolności LGBTIQ". Został przygotowany przez deputowanych, również polskich, z poparciem PO, SLD, grupy Zieloni i Wiosny. Podpisali się pod nim m.in. Andrzej Halicki, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Robert Biedroń, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz i Sylwia Spurek.

Projekt zawiera zapis, że "Komisja nie powinna wahać się przed użyciem wszystkich narzędzi, w tym postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, ram na rzecz praworządności, art. 7 TUE, a także niedawno przyjętego rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w odniesieniu do przepisów prawa w państwach członkowskich w celu przeciwdziałania naruszeniom praw podstawowych osób LGBTIQ w całej Unii".