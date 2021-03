Strajk Kobiet swoją narrację prowadzi wokół hasła „grzeczne już byłyśmy”. Błyskawicznie to właśnie nie treść, lecz forma stała się obiektem krytyki, również ze strony kobiet. „One całe są takie rozseksualizowane” – komentowała działaczka Ruchu Narodowego Zuzanna Trela. Przekonywała, że jej tam nie ma, bo jest kobietą świadomą swojej wartości i nie potrzebuje się dowartościowywać. Apelowała do feministek, żeby brały przykład z Marii Skłodowskiej-Curie, która „potrafiła w swoim życiu wynaleźć dwa pierwiastki, otrzymać dwa Noble, pokazać, że jest użyteczna”. A jednocześnie miała rodzinę, dziecko, czyli to, czego zdaniem Treli, boją się kobiety na ulicach.