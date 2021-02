Podczas sobotniej konferencji prasowej pod hasłem "Recepta na kryzys" lider PO przedstawił "trzy kroki ku normalności", które - jak mówił - pozwolą Polsce znów się rozwijać. "To skrócona recepta na sukces" - oświadczył.

Pierwszy z kroków to obniżenie podatku VAT do 5 proc. na rok dla tych branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej. "To jest realne, to jest potrzebne, to będzie znakomity impuls dla całej gospodarki" - ocenił Budka.

Drugi element zakłada, że minimalna kwota wolna od podatku będzie wynosić 10 tys. zł. "Praca w Polsce musi się opłacać. Wszyscy, którzy płacą podatki muszą mieć pewność, że jakaś ich część zostanie w ich kieszeni" - powiedział Budka.

Zgodnie z trzecim zaprezentowanym przez lidera PO krokiem, państwo zwróci koszt dwóch semestrów studentom, którzy stracili pracę. "Wy, ludzie młodzi, którzy straciliście pracę, a chcecie dalej studiować, musicie mieć pewność, że państwo wam pomoże" - oświadczył Budka.