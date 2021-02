Resort zdrowia poinformował w czwartek o kolejnych 810 zakażonych w woj. warmińsko-mazurskim. Oznacza to spadek liczby zakażonych o 160 osób w porównaniu ze środą. Niestety zmarły 22 osoby, co oznacza wzrost o 3 zgony (w środę zmarło 19 osób). W sumie wykonano 2284 testy, co oznacza, że pozytywne było 36,5 proc. testów.

Z czwartkowych danych wynika, że poprawiła się sytuacja w powiecie nidzickim, gdzie od wielu dni panowała najtrudniejsza sytuacja w kraju. W czwartek odnotowano tam 33 nowe zakażenia, ale wskaźnik zakażeń na 10 tys. mieszkańców z wczorajszego poziomu 16,7 obniżył się do 10.

Ze statystyk wynika, że najwyższy wskaźnik zakażeń 12,28 występuje w Olsztynie, gdzie w czwartek odnotowano kolejnych 211 zakażeń, a wśród wszystkich wykonanych testów blisko 50 procent okazało się pozytywnych.

Najwięcej zakażeń, poza Olsztynem, odnotowano w powiecie olsztyńskim (116, wskaźnik zakażeń na 10 tys. mieszkańców wynosi 9,12), bartoszyckim (52 zakażonych, wskaźnik 9,14) i działdowskim (52 zakażonych, wskaźnik 8).

Najlepsza sytuacja w czwartek jest w powiecie oleckim, gdzie przybyły tylko 2 nowe przypadki zakażeń, 4 przypadki dotyczą powiatu braniewskiego i 7 gołdapskiego.

Trudna sytuacja epidemiczna utrzymuje się w regionie Warmii i Mazur od około dwóch tygodni. Decyzją rządu od soboty w woj. warmińsko-mazurskim zostaną zaostrzone rygory sanitarne: klasy 1-3 powrócą do nauki zdalnej, zamknięte zostaną hotele, baseny, miejsca uprawiania sportu i galerie handlowe.

Z powodu wystąpienia zakażeń koronawirusem w normalnym trybie nie pracuje już 10 proc. szkół podstawowych i przedszkoli, rekordowo wysokie są wskaźniki przesiewowych badań nauczycieli - pozytywne testy ma 7 proc. nauczycieli wychowania przedszkolnego i 3,4 proc. nauczycieli szkolnych.

We wtorek Warmińsko-Mazurska Inspekcja Sanitarna poinformowała, że losowo zbadała wymazy pod kątem wariantów koronawirusa. Okazało się, że 70 proc. próbek zawiera brytyjską, bardziej zakaźną mutację koronawirusa. Jest to rekordowo wysoki wskaźnik, ponieważ średnia krajowa wynosi 10,4. Szef regionalnego sanepidu Janusz Dzisko zastrzegł wprawdzie, że nie można tych pilotażowych badań przekładać automatycznie na pozostałe wymazy, ale przyznał, że wyniki te "są niepokojące" i dodał, że w jakimś stopniu z całą pewnością brytyjska mutacja odpowiada za wysokie wskaźniki zakażeń w regionie.