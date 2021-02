Włączenie osób zatrudnionych w noclegowniach oraz ogrzewalniach do grupy uprawnionych do szczepień w ramach pierwszego etapu Narodowego Programu Szczepień to efekt uchwalonej 22 lutego nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w całej Polsce funkcjonuje 416 placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym, w których zatrudnionych jest 906 osób. Zapisy na szczepienia tej grupy już się rozpoczęły.

Jak powiedziała PAP Maląg, "nowelizacja rozporządzenia w tym zakresie i włączenie pracowników placówek dla osób bezdomnych do pierwszego etapu szczepień nastąpiło z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej".

"Osoby te, z racji wykonywanych obowiązków, są narażone na niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem, dlatego szczególnie zależy nam na tym, by jak najszybciej zostały zaszczepione" - dodała.

Przypomniała też, że zgłoszeń chętnych do szczepień pracowników dokonują pracodawcy w danym wybranym punkcie szczepień, np. POZ lub szpital węzłowy.

Po ustaleniu terminu szczepienia, zarejestrowani pracownicy otrzymają informację z datą i przybliżoną godziną szczepienia w danym punkcie.

W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. M.in. wśród zapisów rozporządzenia znalazło się właśnie rozwiązanie włączające osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach do grupy pierwszej szczepień przeciwko COVID-19. Ta grupa ma być szczepiona po pacjentach zakładów opiekuńczo-leczniczych.