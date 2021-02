Posłowie KO zorganizowali konferencję m.in. w związku z niedawnym materiałem "Superwizjera" TVN.

Zbigniew Konwiński (KO) ocenił, że "tak jak przez lata mieliśmy do czynienia z kłamstwem smoleńskim, tak mamy też do czynienia z kłamstwem VAT-owskim". "Ostatnie 5 lat władza PiS w tej sprawie posługuje się kłamstwem. Postawiono znak równości pomiędzy większymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług a ściganiem mafii VAT-owskich" - mówił poseł KO.

Tymczasem - jak przekonywał - to nie jest to samo, ponieważ wyższe wpływy z podatku VAT spowodowane są przede wszystkim wzrostem konsumpcji. "Jeżeli władza mówi, że zabrała miliardy mafii VAT-owskiej, to gdzie te miliardy są" - pytał Konwiński.

"Domagamy się zwołania komisji finansów publicznych, aby w tej sprawie wypowiedzieli się i minister finansów, i minister sprawiedliwości - ile, od jakich mafii VAT-owskich odzyskano i ile trafiło do budżetu państwa" - apelował Konwiński.

Przypomniał, że dziś "nic nie zostało z buńczucznych zapowiedzi komisji śledczej ds. VAT z ubiegłej kadencji, która groziła Trybunałem Stanu".

Zapowiedział, że jeśli KO wygra wybory, w przyszłej kadencji także powołana zostanie komisja śledcza ds. VAT i zbada ona ostatnie lata.

Arkadiusz Myrcha dodał, że z niedawnego raportu stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia można wywnioskować, jakie były "manipulacje dotyczące ścigania przestępstw VAT-owskich". "Jeżeli przeanalizuje się dane, to widać, że w stosunku do ostatnich lat rządów Platformy spadła liczba spraw, w których stosowane było zabezpieczenie majątkowe, które ma być głównym miernikiem przy ocenie ściągalności przestępstw podatkowych" - mówił Myrcha. "W samym tylko 2019 roku suma zabezpieczeń wynosiła tylko miliard zł" - dodał.

W sobotę na antenie TVN24 w cyklu "Superwizjer" wyemitowano program "Kłamstwo vatowskie" o tzw. przestępcach podatkowych i zakładaniu spółek mających wyłudzać VAT. W materiale postawiono tezę, że w postępowaniach karnych dotyczących mafii vatowskich prokuratura oskarżałą niewinnych ludzi, a wielkie kwoty wyłudzeń często istniały tylko na papierze.

Zdaniem Prokuratury Krajowej materiał ten przedstawia całkowicie nieprawdziwy obraz dotyczący postępowań karnych przeciwko członkom mafii vatowskich. Jak zaznaczono, o przełomowych działaniach prokuratury od 2016 roku wymierzonych w mafie vatowskich świadczą liczby. "W 2017 roku zarejestrowano 915 postępowań dotyczących wyłudzeń podatku od towarów i usług, w których wartość uszczuplenia należności Skarbu Państwa lub narażenia na uszczuplenie przekroczyła 1 mln zł, w 2018 roku – 1043, zaś w 2019 roku – 1187. W latach 2014-2015 prowadzono odpowiednio: 623 i 667 takie sprawy" - wskazała PK.

Premier Mateusz Mrawiecki, odnosząc się do materiału TVN24, ocenił, że twórcy najnowszego wydania "Superwizjera" "podjęli tyleż brawurową, co totalnie zafałszowaną próbę zdyskredytowania polityki fiskalnej rządów Zjednoczonej Prawicy".

"Prawda jest taka, że od 2015 roku zmniejszyliśmy lukę VAT o około połowę. To nie jest zmiana statystyczna. To jest prawdziwa rewolucja w zarządzaniu budżetem państwa. Tylko w okresie 2016-2019 wpływy z poszczególnych podatków wzrastały następująco: wpływy z VAT o 47 proc., z PIT o 46,7 proc., z CIT o 54,7 proc." - dodał.