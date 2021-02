Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska mówił w poniedziałek w Polskim Radiu 24 o nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Powiedział, że ostatniej doby potwierdzono obecność koronawirusa u 3890 osób.

"Te dane są na pewno, jak weekendowe, czyli one nie odzwierciedlają sytuacji epidemiologicznej. Zawsze w weekend mamy zgłaszanych się osób i wykonywanych testów zdecydowanie mniej. Ale widzimy także z dzisiejszych danych, że jest to trend wzrostowy - to jest ponad 1300 przypadków więcej niż tydzień wcześniej" - wskazał Kraska.

"Widzimy jednak, że jesteśmy w tym okresie III fali koronawirusa, czyli już nie jest pytanie, czy ona nadejdzie, ona już jest, tylko jest pytanie, jak będzie wysoka, ile tych nowych przypadków będzie" - podkreślił.

Dodał, że obserwowana też jest zwiększona liczba osób trafiających do szpitali z powodu zakażenia koronawirusem. To zjawisko określił jako niepokojące, bo pewien odsetek trafi na oddziały intensywnej terapii.