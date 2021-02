We wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że szczepionką tej firmy w Polsce będą szczepione osoby w wieku 18-60 lat oraz że w pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele.

W środę, pytany na konferencji prasowej we Wrocławiu, jak będzie wyglądała rejestracja nauczycieli na szczepienia, Dworczyk odparł, że w czwartek zostanie w tej sprawie zorganizowana konferencja z udziałem szefa MEiN Przemysława Czarnka.

"Jutro będzie konferencja poświęcona Narodowemu Programowi Szczepień i uruchomieniu szczepienia szczepionkami firmy AstraZeneca, które trafią do Polski w przyszłym tygodniu. Wszystkie informacje przedstawimy" - poinformował Dworczyk.

Szef KPRM był też pytany o przesunięcie terminu szczepień dla seniorów; odparł, że wynika to z opóźnień dostaw szczepionki.

"Szczepionka zarówno Moderny, jak i Pfizera, które pojawiały się w ostatnich dniach, niemal z lotniska tylko zostały przepakowywane i rozsyłane do punktów" - mówił.

Przypomniał, że przesunięcie terminów szczepień o jeden lub dwa dni dotyczy 5 tys. seniorów.

"Biorąc pod uwagę ponad milion wykonanych szczepień - mówię o pierwszych szczepieniach - to naprawdę nie jest tak dramatyczne. Choć oczywiście bardzo nam przykro, że wiąże się to z niedogodnościami przede wszystkim dla seniorów" - mówił Dworczyk.

Szef KPRM Zapewniał, że wszystkie punkty szczepień dostają informację o ewentualnych przesunięciach w terminie szczepień.

"Logistyka może działać tylko wtedy, kiedy są szczepionki. Nie mając szczepionek, które trzeba rozwieźć do punktów szczepień, mogą te samochody poruszać się po całej Polsce i wozić powietrze, tylko zdaje się, że nie o to chodzi" - powiedział szef KPRM.

Dworczyk zapewniał, że jeśli tylko szczepionki będą dostarczane przez producentów we właściwych terminach, wówczas szczepienia będą przebiegały zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Od 27 grudnia ub. r., gdy ruszyły w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, wykonano ponad 1,2 mln zastrzyków. 286 tys. osób przyjęło już dwie dawki.

25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne – po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, w pierwszym etapie seniorzy 70 plus.

Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała w środę szczepienia u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy Ic, m.in. nauczycieli poniżej 60 lat, preparatem firmy AstraZeneca. Szczepionki AstraZeneca mają trafić do Polski w przyszłym tygodniu. W lutym łącznie do Polski ma trafić ok. 1,4 mln szczepionek koncernu Pfizer i firmy BioNTech, ponad 500 tys. szczepionek firmy AstraZeneca oraz ok. 350 tys. szczepionek firmy Moderna. W sumie to ponad 2,2 mln dawek.