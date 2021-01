Szef PO Borys Budka (KO) powiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że Koalicja Obywatelska proponuje "pięć konkretnych rozwiązań, które zapewnią, że szczepienia w Polsce przeciwko Covid-19 będą przebiegały dużo sprawniej".

Jako pierwszy punkt Budka wymienił decentralizację; to - jak mówił - najważniejsza rzecz, żeby koordynacja szczepień i zapisy były prowadzone w przychodniach POZ. "To najważniejsze, by skorzystać z wiedzy lekarzy, którzy znają swoich pacjentów i danych, które posiadają" - uzasadniał szef PO.

Przekonywał, że decentralizacja systemu pozwoli uniknąć "absurdalnych sytuacji", kiedy seniorzy muszą dojeżdżać nawet 200 kilometrów na szczepienie.

Drugim elementem proponowanym przez KO jest zapewnienie seniorom powyżej 70. roku życia konkretnych terminów szczepień w przyszłości. "Czyli uruchomienie tego, co rząd zablokował po kilku dniach - kalendarza szczepień, również po 1 kwietnia tego roku. Nie może być tak, że ktokolwiek uprawniony do szczepienia odchodzi z kwitkiem wcześniej marznąc na dworze" - powiedział Budka.

Trzecim przedstawionym przez niego rozwiązaniem jest dostarczenie szczepionki do miejscowości proporcjonalnie do liczby mieszkańców. "Dzisiaj zastosowano scentralizowany, absurdalny system, w którym do każdego punktu szczepień, do każdej miejscowości bez względu na to ile osób jest tam uprawnionych do szczepień, dowozi się taką samą liczbę szczepionek" - stwierdził Budka.

Po czwarte - kontynuował - jest wielu pacjentów, chorych, którzy powinni być zaszczepieni wcześniej niż "funkcjonariusze władzy". "To są chociażby osoby chore na astmę oskrzelową, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i wiele innych osób. To jest elementarna przyzwoitość, rządzący nigdy nie mogą być przed osobami, które tego najbardziej potrzebują" - powiedział Budka.

Piąte przedstawione rozwiązanie, wiążące się decentralizacją, to wykorzystanie systemu zarządzania kryzysowego do powiadamiania osób uprawnionych do szczepienia i do dystrybucji szczepionek. Budka dodał, że jednym z elementów systemu zarządzania kryzysowego są samorządy, które wielokrotnie zwracały się do rządu i proponowały pomoc. "Zostało to odrzucone, dziś system jest sterowany zza biurek urzędników w kancelarii premiera, ten system nie zdał rezultatu" - stwierdził szef PO.

Zapisy na szczepienie dla osób 70 plus ruszyły w piątek, 22 stycznia. Tydzień wcześniej na szczepienia mogli zapisywać się seniorzy 80 plus. Szczepienia populacyjne dla osób z obu tych grup wiekowych rozpoczęły się w poniedziałek. Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek, Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 mln Polaków.