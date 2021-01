Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w niedzielę na konferencji, że zarezerwowano ponad 3 mln terminów szczepień i nie mamy w tej chwili wolnych szczepionek. Podkreślił, że - zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek - Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 mln Polaków. "I dziś mamy już zajętych terminów, zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia, ponad 3 mln osób" - powiedział, dodając, że oznacza to, iż " w tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek, wolnych terminów".

Towarzysząca Dworczykowi na konferencji szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zapewniła, że mimo iż obecna pula szczepionek się skończyła, to będzie ona uzupełniana. "Ta pula w tym momencie jest wyczerpana, ale to nie znaczy, że nie będzie uzupełniona. Ona będzie za chwilę uzupełniona" - powiedziała.

Maląg podkreśliła, że rząd nadal zachęca do zaszczepiania się przeciwko COVID-19. Zaapelował jednak do seniorów, by ci chcąc się zarejestrować nie wychodzili z domów do punktów szczepień, czy przychodni, lecz wykorzystali dostępne kanały do zapisania się. Wymieniła, że są to całodobowa infolinia pod numerem 989, e-rejestracja, można też wysłać SMS na numer 664 908 556. Wówczas trzeba też podać swój PESEL oraz kod pocztowy miejsca. Maląg zapewniła, że kiedy będą już wolne miejsca na szczepienia, dostaną oni informację o tym

Minister dodała, że jest również Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, którego wolontariusze mogą pomóc seniorom również w zapisaniu się przez e-rejestrację. Przypomniała, że chcący skorzystać z pomocy muszą zadzwonić pod numer 22 505 11 11.