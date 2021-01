Na początku stycznia posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt noweli Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, zakładający m.in. brak możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego, a jedynie możliwość zaskarżenia go potem do sądu. Obecnie, w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.

O propozycję prezydent pytany był w piątek w TVN 24. "Z tego, co wiem, to tam trwają bardzo poważne dyskusje w Sejmie i są na tym tle bardzo poważne tarcia. Ja mam w zwyczaju pochylać się nad ustawami wtedy, kiedy znajdą się one na moim biurku i wtedy będę podejmował decyzję" - podkreślił Andrzej Duda.

"Na pewno nie zaakceptuję żadnej ustawy niezgodnej z konstytucją, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawa obywatelskie" - dodał prezydent.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek pytana w środę na konferencji prasowej, czy już wiadomo, kiedy Sejm zajmie się tym projektem odparła, że najprawdopodobniej na posiedzeniu Izby planowanym 24 i 25 lutego.

W uzasadnieniu projektu, pod którym widnieją podpisy 32 posłów PiS, napisano m.in.: "Jak wskazuje praktyka, przeważająca większość spraw o wykroczenia wnoszonych do sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu przez sprawcę kończy się wydaniem prawomocnego wyroku skazującego". "Poza tym odmowa przyjęcia mandatu przez sprawcę niejednokrotnie ma charakter impulsywny i nieprzemyślany, a w konsekwencji powoduje konieczność podjęcia szeregu czynności związanych z wytoczeniem oskarżenia w sprawie o wykroczenie" - czytamy.

Dlatego - jak napisano - "z tych względów proponuje się przyjęcie założenia, że grzywna nałożona mandatem karnym przez funkcjonariusza staje się wykonalna na dotychczasowych zasadach, a ukarany nie może odmówić przyjęcia mandatu". W uzasadnieniu wskazano, że ukarany będzie mógł zaskarżyć w ciągu siedmiu dni do sądu rejonowego nałożony mandat karny - w zakresie zarówno co do winy, jak i co do kary.