W poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wraz z szefem KPRM Michałem Dworczykiem poinformowali o uruchomieniu planu wsparcia dla gmin górskich. W ramach tego planu - jak przekazał Gowin - do gmin trafi miliard złotych.

Müller pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy kwestia pomocy dla gmin górskich już we wtorek będzie tematem obrad rządu, odpowiedział: "Jeżeli nawet nie tematem obrad rządu, to ona będzie obiegowo przyjęta". "To oczywiście niezwłocznie zostanie przyjęta, ta zapowiedź zostanie zrealizowana, bo zdajemy sobie sprawę, że ten teren potrzebuje pomocy" - dodał.

Jak podkreślał, pomoc ma charakter dwupoziomowy. "Z jednej strony możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości, czyli kilkaset milionów na ten cel, oraz fundusz inwestycyjny dla gmin, ale właśnie w zakresie turystycznym, aby wzmocnić te tereny pod kątem konkurencyjności" - wyjaśniał rzecznik rządu.

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Ponadto, wciąż obowiązują zasady dotyczące funkcjonowania sklepów czy kościołów. W przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, w środkach komunikacji publicznej obowiązują limity pasażerów i zakazane są zgromadzenia powyżej pięciu osób. Obostrzenia zostały w poniedziałek przedłużone do 30 stycznia.