- CIR informuje:

Kampania #SzczepimySię jest szeroko komunikowana za pomocą różnych środków masowego przekazu. Do skorzystania ze szczepień zachęcamy w telewizji, radiu, w Internecie oraz na ulicach miast w całym kraju. Animacje informacyjne na temat szczepień przeciw COVID-19 są już dostępne w mediach społecznościowych Kancelarii Premiera i w najbliższych dniach Polacy będą mogli zauważyć je w mediach. W krótkich materiałach wideo możemy usłyszeć głos ambasadora kampanii Cezarego Pazury. Animacje są kontynuacją spotów, które od kilku dni słyszymy w radiu.

– Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych – rozpoczyna jedną z animacji Cezary Pazura.

Każda szczepionka, niezależnie od jej rodzaju, przechodzi dokładne badania. Może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje. W opracowanie szczepień przeciw COVID-19 zaangażowali się naukowcy z całego świata. Dzięki ich ciężkiej pracy, mamy szczepionkę, która może być skuteczną bronią w walce z COVID-19.

Sprawdzone i rzetelne źródła informacji

W kolejnej animacji Cezary Pazura promuje sprawdzone i rzetelne źródła informacji na temat szczepień przeciw COVID-19.

– Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimysie lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989 – podkreśla aktor.

Strona internetowa gov.pl/szczepimysie to przede wszystkim kompleksowe i sprawdzone dane. Znajdziemy tam m.in.: wiadomości na temat Narodowego Programu Szczepień, procedurę szczepień, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wypowiedzi ekspertów. Dla obywateli przeznaczona jest również bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989.

Szczepienie – najlepszy wybór

Dlaczego warto się zaszczepić przeciw COVID-19? Odpowiedź jest prosta – aby chronić siebie i innych. W kolejnym nagraniu Cezary Pazura informuje, że szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań.

Oprócz tego szczepiąc się, przyczynimy się do zwalczenia pandemii w Polsce i na świecie - a co za tym idzie, do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu do normalnego życia.

Animacje nie tylko w Internecie

Animacje będzie można zobaczyć nie tylko w Internecie, ale także na ekranach LED w wielu miastach – m.in. Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Krakowie. Oprócz tego materiały informacyjne będą wyświetlane m.in. na niektórych stacjach paliw, w wybranych sklepach, a także dworcach PKP w wielu miejscach w Polsce.

Kampania informacyjna #SzczepimySię

Trwa kampania informacyjna pod hasłem #SzczepimySię. W telewizji i Internecie walkę z koronawirusem ponownie wsparli aktorzy: Mateusz Banasiuk i Stanisław Banasiuk. W krótkim materiale wideo ojciec i syn zachęcają do zaszczepienia się przeciw COVID-19.

W ślad za spotem wideo, wystartował także spot radiowy. W przestrzeni radiowej, a także w krótkich animacjach szczepionki promuje również aktor Cezary Pazura.

Na ulicach miast całego kraju zawisły billboardy. Akcja #SzczepimySię obecna jest również w mediach społecznościowych. Dołączyli do niej m.in. polscy sportowcy i medycy.

Animacje do pobrania: https://we.tl/t-LuaBz1f5MU

Animacje na Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=EsQ1QO9A5UE https://www.youtube.com/watch?v=Uhfts0MkgNk https://www.youtube.com/watch?v=hZUuv9UYHL