Wybory prezydenckie, w których Andrzej Duda uzyskał reelekcję oraz walka z pandemią COVID-19 - to wydarzenia, które zdominowały scenę polityczną w 2020 r. Koniec roku upłynął pod znakiem protestów przeciwko zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych w wyniku wyroku TK oraz szczepień przeciwko COVID-19.

STYCZEŃ

3.01. - Minął termin zgłaszania kandydatur w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. Gotowość ubiegania się o tę funkcję zgłosiło sześciu kandydatów: Borys Budka, Tomasz Siemoniak, Bogdan Zdrojewski, Bartosz Arłukowicz, Joanna Mucha, Bartłomiej Sienkiewicz. Dotychczasowy lider PO Grzegorz Schetyna oświadczył, że nie będzie się ubiegał o stanowisko przewodniczącego.

- W związku z wydarzeniami w Iraku prezydent Andrzej Duda zwrócił się o szczegółowe informacje do szefa MSZ; prowadził też konsultacje z ekspertami ds. Bliskiego Wschodu. W nocy z 2 na 3 stycznia w ataku przeprowadzonym przez USA w Bagdadzie wraz z kilkoma innymi osobami zginęli irański generał Kasem Sulejmani - dowódca elitarnej jednostki Gwardii Rewolucyjnej Al Kuds oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis.

6.01. - Rada Krajowa Razem udzieliła poparcia Robertowi Biedroniowi jako wspólnemu kandydatowi koalicji lewicowej w wyborach prezydenckich; wcześniej kandydaturę lidera Wiosny zarekomendował zarząd krajowy ugrupowania.

7.01. - Odbyło się posiedzenie zwołanej przez prezydenta Rady Gabinetowej, którą zgodnie z konstytucją prezydent może zwołać w sprawach szczególnej wagi. Po posiedzeniu Rady Gabinetowej Andrzej Duda poinformował, że nie weźmie udziału w Światowym Forum Holokaustu 23 stycznia, w związku z tym, że organizatorzy nie umożliwili zabrania głosu przedstawicielowi Polski, a głos zabrać mają prezydent Rosji Władimir Putin oraz prezydenci Niemiec, Francji a także przedstawiciele Wielkiej Brytanii i USA.

Odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, prezydent zapewnił, że nie ma żadnych sygnałów o tym, by istniało zagrożenie dla polskich żołnierzy - czy to przebywających na Bliskim Wschodzie czy gdziekolwiek indziej.

- Zarząd SLD zdecydował o rekomendacji lidera Wiosny Roberta Biedronia na kandydata w wyborach prezydenckich.

- Prezydent Andrzej Duda mianował gen. dyw. Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisku dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Rafała Wojciechowskiego.

- Premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkali się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wśród tematów rozmów były wspólne działania PiS i Fidesz w polityce europejskiej.

8.01. - W siedzibie BBN odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami rządu poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie. Szef BBN Paweł Soloch zapewnił, że polscy żołnierze w Iraku są bezpieczni. Jak mówił, atak irańskich rakiet nie był skierowany przeciwko polskim żołnierzom, to był atak skierowany przeciwko bazom amerykańskim, a sytuacja jest pod całkowitą kontrolą.

- Marszałek Senatu Tomasz Grodzki złożył wizytę w Brukseli, gdzie spotkał się z wiceprzewodniczącą KE Vierą Jourovą oraz z komisarzem UE do spraw sprawiedliwości Didierem Reyndersem. Tematem była uchwalona przez Sejm nowela ustaw sądowych.

9.01. - Delegacja Komisji Weneckiej przyjechała do Warszawy na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego na dwudniowe rozmowy w związku z pracami nad przygotowaniem opinii na temat nowelizacji m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym.

- Sejm przyjął uchwałę, w której wyraził sprzeciw wobec manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej w celu dyskredytowania Polski i pogarszania relacji rosyjsko-polskich. "Sejm RP potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej próbujących obciążyć Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej" - głosi uchwała.

10.01. - Premier Mateusz Morawiecki powołał dwoje nowych wojewodów: Ewę Leniart na wojewodę podkarpackiego i Władysława Dajczaka na wojewodę lubuskiego.

11.01 - Rada Krajowa Nowoczesnej zdecydowała, że wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kandydatką Nowoczesnej na prezydenta.

15.01. - Senatorowie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, a także senatorowie niezależni wystąpili na wspólnej konferencji prasowej w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. "Zorganizowany i zmasowany atak na marszałka, prowadzony przez telewizję państwową, opłacaną z pieniędzy podatników oraz przez jedną ze służb specjalnych, przypomina najgorsze praktyki sprzed roku 1989. Mimo wieloletniej obecności Tomasza Grodzkiego w życiu publicznym, atak na niego rozpoczęty w dniu, gdy marszałek został wybrany, musi zostać potraktowany jako atak na cały Senat" - stwierdzili senatorowie opozycji.

- Na znak protestu przeciwko sposobowi kierowania senacką komisją spraw zagranicznych i UE przez Bogdana Klicha (KO), senatorowie PiS opuścili tę komisję. Jak tłumaczył tę decyzję wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący Klich "w sposób agresywny ogranicza swoją działalność tylko do krytyki i ataku rządu PiS".

16.01. - Klub Koalicji Obywatelskiej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie "nagonki" w mediach na marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

- Członkowie sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny odwołali Magdalenę Biejat (Lewica) z funkcji przewodniczącej. Nową szefową komisji została posłanka PiS Urszula Rusecka.

- Komisja Wenecka oceniła w opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych, że niektóre z przepisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zarekomendowała, by nie przyjmować zapisów w sprawie rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

- Posłowie KO Monika Wielichowska i Michał Szczerba poinformowali na konferencji prasowej, że Stanisław Karczewski, który jako senator, a potem wicemarszałek izby pracował i faktycznie prowadził działalność gospodarczą, obchodził i prawdopodobnie złamał prawo.Karczewski poinformował, że podjął decyzję o skierowaniu przeciwko nim pozwów do sądu, ponieważ - jak mówił - zostały podane nieprawdziwe informacje, które szkalują jego osobę i wizerunek.

17.01. - Europoseł Bartosz Arłukowicz zrezygnował z kandydowania na przewodniczącego PO i zdecydował o wsparciu kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w kampanii wyborczej.

- Senat zdecydował o odrzuceniu w całości nowelizacji ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

- Senat przyjął uchwałę, w której wyraża głęboki sprzeciw wobec podejmowanych przez prezydenta Rosji Władimira Putina i inne władze Rosji prób rozpowszechnienia nieprawdziwych sformułowań, jakoby Polska współpracowała z III Rzeszą i była współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej.

18.01. - Krzysztof Bosak został kandydatem Konfederacji Wolność i Niepodległość na prezydenta.

- Kongres Zielonych wybrał Małgorzatę Tracz i Wojciecha Kubalewskiego na współprzewodniczących partii.

19.01. - Robert Biedroń został zatwierdzony przez konwencję Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako kandydat w wyborach na prezydenta.

- Zmarł sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek.

20.01. - Prezydent Andrzej Duda powołał nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej. W skład PKW weszło siedmiu członków wskazanych przez Sejm i dwóch pochodzących ze wskazania Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z rekomendacji PiS w PKW zasiedli: Zbigniew Cieślak, Dariusz Lasocki oraz Arkadiusz Pikulik. Koalicja Obywatelska zgłosiła do Komisji Ryszarda Balickiego oraz Konrada Składowskiego. Lewica wskazała Liwiusza Laskę, zaś PSL-Kukiz15 - Macieja Miłosza. Prezes NSA wskazał do Komisji sędziego Sylwestra Marciniaka, zaś prezes TK wskazała sędziego Wojciecha Sycha.

21.01. - Sędzia z Olsztyna Paweł Juszczyszyn miał zapoznać się z listami poparcia sędziów - kandydatów do KRS. Jak poinformowało Centrum informacyjne Sejmu wycofanie przez prezesa Sądu Rejonowego w Olszynie delegacji do Warszawy sędziemu Juszczyszynowi uniemożliwiło przedstawienie żądanych list. Rozpatrując w listopadzie 2019 r. apelację w sprawie cywilnej, Juszczyszyn uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do Rady.

- Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w Krakowie z przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi.

22.01. - Posłanka Joanna Mucha poinformowała, że rezygnuje z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Zaapelowała o poparcie kandydatury szefa klubu KO Borysa Budki.

- Marszałek Sejmu skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych między Sejmem a SN oraz prezydentem a Sądem Najwyższym. Miało to związek z zaplanowanym na 23 stycznia posiedzeniem trzech izb SN dotyczącym statusu sędziów wyłonionych przez KRS w obecnym składzie.

23.01. - Trzy Izby SN: Karna, Cywilna i Pracy podjęły uchwałę, w której uznano, że nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie. Zastrzeżono, że w przypadku sądów powszechnych nienależyta obsada występuje, jeżeli "wadliwość procesu powoływania sędziów prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardów niezawisłości i bezstronności" w rozumieniu Konstytucji RP i prawa europejskiego. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN, w odniesieniu do której ma zastosowanie bez względu na datę orzeczenia.

Ministerstwo sprawiedliwości oceniło, że uchwała Sądu Najwyższego z mocy prawa jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych, a także została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Resort podkreślił, że żaden organ, także sądowy, nie może kwestionować powołania i inwestytury sędziego.

- Prezydent Andrzej Duda ocenił, że podjął słuszną decyzję, nie biorąc udziału w Światowym Forum Holocaustu w Jerozolimie. Wyraził też wdzięczność wiceprezydentowi USA za to, że w swoim przemówieniu na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie wspomniał o Polsce.

- Sejm odrzucił uchwałę Senatu, który odrzucił w całości nowelizację ustaw sądowych, rozszerzającą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów.

24.01. - Premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. Zdaniem szefa rządu uchwała SN, to "niebywały akt, który może doprowadzić do destabilizacji porządku prawnego".

- KRS skierowała do TK wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających uznać, że sędzia powołany przez prezydenta na wniosek obecnej KRS jest sędzią nieuprawnionym. KRS wniósł do TK o zabezpieczenie jej wniosku poprzez stwierdzenie nieskuteczności uchwały trzech izb SN do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

- Sąd w Olsztynie nałożył 6 tys. zł grzywny na szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską. Grzywny nałożył sędzia Paweł Juszczyszyn m.in. za to, że Kaczmarska odmówiła mu zapoznania się z listami poparcia kandydatów do KRS.

25.01. - Borys Budka wygrał wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w pierwszej turze.

26.01. - Politycy Lewicy zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności dla szefa MSWiA, ministra koordynatora służb specjalnych, b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego w związku z oskarżeniami byłego agenta CBA Tomasza Kaczmarka, zawartymi w reportażu "Superwizjera".

Także szef PO Borys Budka powiedział, że oczekuje od premiera niezwłocznego zawieszenia szefa MSWiA, ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, a także publicznego wyjaśnienia stawianych mu zarzutów oraz przekazania sprawy prokuraturze.

Były agent CBA Tomasz Kaczmarek w reportażu "Superwizjera" TVN24 Mariusza Kamińskiego oraz b. wiceszefa CBA Macieja Wąsika o wywieranie na niego nacisków podczas operacji dotyczącej rzekomej willi Kwaśniewskich.

- Rada Krajowa Partii Zielonych zdecydowała, że Zieloni nie wystawią własnego kandydata na prezydenta i poprą tego kandydata, który zapowie, że sprawy ochrony klimatu będą dla niego priorytetem.

27.01. - Byli więźniowie Auschwitz, przedstawiciele 60 krajów i organizacji międzynarodowych, duchowni różnych religii upamiętnili 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. "W imieniu Rzeczypospolitej ponawiam zobowiązanie: zawsze pielęgnować pamięć i strzec prawdy o tym, co się wydarzyło w Auschwitz" - oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości. Podkreślił, że fałszowanie historii II wojny światowej, instrumentalne wykorzystywanie Auschwitz to bezczeszczenie pamięci ofiar.

Wcześniej w Oświęcimiu spotkali się prezydenci Polski i Izraela Andrzej Duda i Reuwen Riwlin. Polski prezydent spotkał sie także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Duda poinformował, że złożył przywódcy Ukrainy propozycję wspólnego uczczenia żołnierzy ukraińskich i polskich, którzy w 1920 r. razem walczyli z bolszewikami i Armią Czerwoną.

- Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy możliwe jest stwierdzanie nieważności postępowań w oparciu o ocenę prawidłowości procedury wyłaniania kandydatów na sędziów przeprowadzanej przez KRS.

- Były wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek został powołany na wiceministra obrony narodowej.

28.01. - Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova spotkała się w Warszawie z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, wiceszefem MSZ Pawłem Jabłońskim oraz I prezes SN Małgorzątą Gersdorf. Rozmowy dotyczyły reform sądownictwa w Polsce i praworządności. "Musimy uzgodnić, jak sprawić, by polski wymiar sprawiedliwości mógł być godzien zaufania wśród partnerów europejskich" - podkreśliła Jourova.

29.01. - TK wydał postanowienie, zgodnie z którym do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego między Sejmem a SN oraz prezydentem a SN wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, począwszy od dnia jej wydania.

- w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów PiS, KO, Lewicy, PSL-Kukiz15 oraz koła Konfederacji. O spotkanie wnioskowali wspólnie posłowie KO, Lewicy i PSL-Kukiz15 po tym, jak Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustaw sądowych rozszerzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów.

31.01. - W Dęblinie podpisana została umowa o zakupie przez Polskę od USA 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35. Wartość kontraktu - jak podało MON - to 4,6 mld dolarów.

- Posłowie KO złożyli wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA, ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Według nich Kamiński jest "szkodnikiem polskiego państwa", który jednocześnie nadużywa władzy i jest nieudolny.

LUTY

1.02. - Premier poinformował, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w chińskiej prowincji Hubei podjął decyzję o ewakuacji stamtąd obywateli RP.

- W Portugalii odbyło spotkanie przedstawicieli 17 krajów UE należących do Grupy Przyjaciół Spójności. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki.

2.02. - Na lotnisku we Wrocławiu wylądowały dwa wojskowe samoloty z 30 Polakami, którzy wrócili z chińskiego Wuhanu, gdzie w grudniu 2019 r. wybuchła epidemia koronawirusa.

- szef MSZ wziął udział w uroczystościach z okazji 100-lecia traktatu w Tartu. Polska i Estonia to partnerzy, którzy podzielają te same wartości i interesy - mowił w Tartu Jacek Czaputowicz.

3.02. - Oficjalna dwudniowa wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce. Macron spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu.

Prezydent Duda po spotkaniu z prezydentem Francji wyraził nadzieję, że wizyta Macrona to przełom w relacjach polsko-francuskich. Francuski przywódca zaproponował zwołanie w najbliższych miesiącach szczytu Trójkąta Weimarskiego; poinformował, że w rozmowie z prezydentem Dudą wyraził "zaniepokojenie związane z wprowadzanymi obecnie reformami wymiaru sprawiedliwości". Macron przekonywał, że "w interesie bezpieczeństwa Europy, Francji i Polski jest ustanowienie wymagającego dialogu politycznego z Rosją".

Polska i Francja potwierdziły swoje partnerstwo strategiczne i chcą budować silną Europę - mówił premier Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Francji. Emmanuelem Macronem wyraził nadzieję na otwarcie nowego rozdziału wzajemnej współpracy.

W trakcie wizyty Macrona szefowie MSZ Polski Jacek Czaputowicz i Francji Jean-Yves Le Drian podpisali program współpracy polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Minister cyfryzacji Marek Zagórski i Le Drian podpisali deklarację intencji między rządami Francji i Polski na rzecz wzmocnienia współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

4.02. - Wizyta w Polsce prezydenta Republiki Macedonii Północnej Stevo Pendarovskiego wraz z małżonką Elizabetą Pendarovską. Wspieramy euroatlantyckie i unijne aspiracje Macedonii Północnej - zadeklarował prezydent po spotkaniu z prezydentem Republiki Macedonii Północnej. Stevo Pendarovski podkreślił, że Warszawa jest strategicznym partnerem Skopje w drodze do akcesji do UE i NATO.

- Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie wykład pt. "Polska i Francja w Europie". UE to nie tylko wspólny rynek, ale także wspólne wartości, są one unikatowe w skali światowej i Polska również musi uszanować te wartości – mówił prezydent Francji. Podkreślił, że "Polska nie jest odpowiedzialna za wywołanie II wojny światowej, była jej ofiarą i krajem, który poniósł największą liczbę ofiar w stosunku do liczby ludności". "Tak wyglądają fakty, fakty naukowe i historyczne" - powiedział Macron, akcentując solidarność narodu francuskiego z narodem polskim wobec tych, którzy starają się negować rzeczywistość.

- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowych. Uchwalona 20 grudnia 2019 r. nowelizacja, m.in. Prawa o ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze, wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W razie problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru będzie wymagana obecność 32 sędziów SN. Nowe przepisy krytykował opozycja oraz część środowiska sędziowskiego.

Opozycja apelowała do prezydenta o zawetowanie noweli.

5.02. - Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na niedzielę 10 maja. Tego samego dnia opublikowano zarządzenie marszałek Sejmu w Dzienniku Ustaw. Ruszyła kampania wyborcza.

- Prezydent Andrzej Duda ogłosił, ze będzie ubiegał się o reelekcję. Podczas spotkania z mieszkańcami Lubartowa (Lubelskie) podkreślił, że zależy mu na tym, aby obecny rząd mógł nadal realizować swoją misję.

- Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń ogłosił, że były wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela będzie szefem jego sztabu, zastępczynią będzie posłanka Hanna Gill-Piątek a w skład sztabu wejdą też m.in. wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i lider Lewicy Razem Adrian Zandberg.

- Kandydat na prezydenta Szymon Hołownia poinformował, że chce, by szefem jego sztabu wyborczego był Jacek Cichocki. Zachęcał też do wpłat na crowdfunding, bo w ten sposób zamierza finansować swoją kampanię wyborczą.

- Premier Mateusz Morawiecki powołał Krzysztofa Wacławka na stanowisko szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Premier Mateusz Morawiecki odebrał nagrodę "Człowiek Wolności" tygodnika "Sieci".

6.02. - w Brukseli odbyło spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wizyta premiera w Brukseli miała związek z konsultacjami nt. przyszłego budżetu UE.

- w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizacja ustaw sądowych.

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz złożył wizytę w Waszyngtonie; wzmocnienie bezpieczeństwa przez rozbudowę zdolności odstraszania NATO i rozwój współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego były wśród tematów rozmowy szefa MSZ Jacka Czaputowicza z sekretarzem stanu Mikiem Pompeo w Waszyngtonie - poinformowało MSZ.

- Lider PO Borys Budka przedstawił sztab wyborczy kandydatki na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej; poinformował, że kampanią wyborczą pokieruje Bartosz Arłukowicz, rzecznikiem będzie szef Nowoczesnej Adam Szłapka. Za program wyborczy odpowiedzialna będzie posłanka Izabela Leszczyna.

7.02. - Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły dwa pierwsze zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta: Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) i Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL).

- Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Sejmu, Senatu, rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyli w piątkowej mszy świętej w intencji b. premiera Jana Olszewskiego, w pierwszą rocznicę jego śmierci.

- Szef MSZ z jednodniową wizytą w Lizbonie. Jacek Czaputowicz ocenił po spotkaniu z szefem dyplomacji Portugalii Augusto Santosem Silvą, że Warszawa i Lizbona mają wiele wspólnych celów politycznych; wskazał, że były to pierwsze od sześciu lat rozmowy szefów dyplomacji Polski i Portugalii przeprowadzone w Lizbonie.

8.02. - Inicjatywa Polska zdecydowała o poparciu kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO) na prezydenta.

10.02. - PKW zarejestrowała komitety wyborcze kandydatów na prezydenta: Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) i Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL); do Komisji wpłynęło też zawiadomienie o utworzeniu komitetu kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

- Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach związanych z 100. rocznicą zaślubin Polski z morzem. Prezydent przemawiał w porcie rybackim w Pucku. Podczas ceremonii Duda podpisał "Przesłanie do następnych pokoleń", które wraz z innymi okolicznościowymi dokumentami umieszczono w kapsule czasu pod repliką słupka zaślubinowego z 1920 r. Dla uczczenia 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem wojsko oddało 12 salw armatnich.

W Pucku a później także w Wejherowie grupa manifestujących próbowała zakłócić spotkanie z prezydentem. Pikietujący mieli ze sobą transparenty, na których widniały hasła m.in. "Konstytucja", "Duda jesteś wstydem narodu", "Duda = 4 litery", "Przestańcie kraść, wyPAD 2020".

11.02. - Sędzia NSA Sylwester Marciniak został wybrany na nowego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

13.02. - PKW zarejestrowana kolejne cztery komitety wyborcze: prezydenta Andrzeja Dudy, kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydata Lewicy Roberta Biedronia oraz publicysty Szymona Hołowni.

- Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz z wizytą w Finlandii. W rozmowie z fińskim prezydentem Saulim Niinisto Czaputowicz nawiązał do tradycji dobrych relacji z Finlandią i wyraził nadzieję na ich dalsze pogłębienie w takich dziedzinach jak współpraca regionalna, inwestycje, wymiana handlowa, bezpieczeństwo i polityka wschodnia.

14.02. - Sejm odrzucił w nocy wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Za odwołaniem ministra głosowała cała opozycja, przeciwko byli posłowie PiS.

- Kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zaprezentowała hasło wyborcze: "Prawdziwa prezydent. Pewna przyszłość". Swoje hasło wyborcze zaprezentował tego dnia także kandydat na prezydenta, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz; hało lidera ludowców brzmiało: "Nadzieja dla Polski"

- Na stronie Sejmu opublikowano zgłoszenia sędziów-kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i listy sędziów, którzy udzielili im poparcia. Jak zaznaczył CIS, w związku z wyrokiem WSA "odpadła przeszkoda prawna" dla udostępnienia tych list.

- Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz na 56. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC).

15.02. - W warszawskiej Hali Expo odbyła się konwencja ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Konwencja zainaugurowała jego kampanię wyborczą. Rada Polityczna PiS przed konwencją wyborczą udzieliła poparcia kandydaturze Dudy - poinformował podczas konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Najważniejszym celem mojej prezydentury jest podniesienie poziomu życia Polaków - oświadczył Andrzej Duda na konwencji. Prezydent wskazywał na konieczność kontynuowania zmian m.in. w wymiarze sprawiedliwości i służbie zdrowia.

- Polska ambasada w Moskwie złożyła notę w MSZ Rosji z prośbą o wsparcie organizacji polskiej wizyty państwowej 10 kwietniej do Smoleńska i do Katynia.

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wziął udział w spotkaniu Inicjatywy Trójmorza wraz z m.in. prezydent Estonii Kersti Kaljulaid i ministrem energetyki USA Danem Brouillette'em. Czaputowicz spotkał się też z szefem Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) Davidem Harrisem i zaprosił AJC Global do współzorganizowania panelu na temat dialogu międzyreligijnego, podczas organizowanej w Polsce międzynarodowej konferencji na rzecz wolności religii lub wyznania.

16.02. - Prezes PiS Jarosław Kaczyński został w laureatem Nagrody Człowiek Roku "Gazety Polskiej"

18.02. - Niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia uruchomił internetową zbiórkę pieniędzy na swoją kampanię wyborczą.

19.02. - Zaprezentowany został sztab ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło szefową kampanii Andrzeja Dudy, Joachim Brudziński - szefem sztabu organizacyjnego, a b. premier Beata Szydło - sztabu programowego - poinformował rzecznik sztabu, europoseł Adam Bielan. Chciałbym, aby kampania była kulturalna - mówił prezydent.

- W związku z końcem kadencji dotychczasowego szefa CBA Ernesta Bejdy, premier Mateusz Morawiecki na pełniącego obowiązki szefa Biura powołał płk. Andrzeja Stróżnego.

20.02. - Nadzwyczajne posiedzeniu Rady Europejskiej ws. wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Nowe propozycje dotyczące budżetu UE, są lepsze od tych przedstawionych wcześniej - oświadczył w Brukseli premier Mateusz Morawicki, zapowiadając, że Polska nie zgodzi się na rewolucję w strukturze budżetu UE i jego obniżenie.

- Ubiegający się o reelekcje prezydent Andrzej Duda rozpoczął objazd po kraju na pokładzie DudaBusa.

- Burza wokół słów szefowej kampanii ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy , która stweirdziała, że "dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa".

Interpretowanie słów Jolanty Turczynowicz-Kieryłło jako sugestii, że wolność słowa to niebezpieczna koncepcja, to nadużycie - ocenił rzecznik rządu Piotr Müller. Kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że wypowiedź szefowej kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, pokazuje do czego dąży PiS; według niej to zapowiedź, wprowadzania cenzury.

- PKW zarejestrowała trzy komitety wyborcze kandydatów na prezydenta: Stanisława Żółtka, Piotra Stanisława Bakuna oraz Wojciecha Podjackiego. PKW przekazała też prokuraturze wykaz podpisów popierających komitet Podjackiego, ponieważ znalazły się w nim dane 65 osób, które od lat nie żyją.

- Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz złożył wizytę w Kopenhadze; spotkał się ze swoim duńskim odpowiednikiem Jeppe Kofodem. Wygłosił także wykład na uniwersytecie i rozmowiał z przedstawicielem duńskiego parlamentu.

21.02. - Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z prezes NIK Marianem Banasiem; o taką rozmowę zwrócił się Marian Banaś. Szef NIK oświadczył, iż w związku z działaniami Prokuratury Regionalnej w Białymstoku oraz funkcjonariuszy CBA, jakie miały miejsce w siedzibie NIK, oczekuje niezwłocznego spotkania z marszałek Sejmu. Dodał przy tym, że jako prezes NIK "stanowczo sprzeciwia się naruszeniu konstytucyjnej zasady niezależności NIK". Chodziło o to, że na zlecenie prokuratury w Białymstoku, funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania w 20 miejscach na potrzeby śledztwa dotyczącego m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Banasia. CBA weszło także do siedziby NIK, w tym do gabinetu szefa Izby.

Witek po zakończeniu spotkania z szefem NIK poinformowała, że zgodnie z konstytucją, ustawą o NIK i ustawą o wykonywaniu posła i senatora, marszałek Sejmu może interweniować tylko, kiedy naruszana jest nietykalność osobista posła albo prezesa NIK albo wtedy kiedy dochodzi do zatrzymania bądź do aresztowania.

- Wojsko Polskie zrealizowało kolejny transport powietrzny obywateli polskich z chińskiego Wuhan - przez Paryż.

- Mimo blisko 30 godzin rozmów unijnym przywódcom nie udało się osiągnąć porozumienia ws. budżetu UE na lata 2021-2027. Najpierw klincz spowodowało stanowisko krajów domagających się cięć, a później kompromis odrzuciła grupa państw przyjaciół spójności. Mimo braku porozumienia na unijnym szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z postępów w negocjacjach. "Udało się utrzymać zasadnicze negocjacyjne zyski" - powiedział.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel, ogłaszając brak porozumienia w sprawie budżetu zaznaczył, że rozmowy są bardzo trudne m.in. ze względu na dziurę po brexicie, która wynosi 60-74 mld euro w okresie siedmiu lat. Belg zapowiedział konsultacje.

22.02. - Szefowa sztabu wyborczego A. Dudy Jolanta Jolanta Turczynowicz-Kieryłło odniosła się do publikacji "Gazety Wyborczej", która opisała, jak w 2018 r. kobieta w szarpaninie ugryzła w rękę mężczyznę, który – jak mówiła – zaatakował ją i jej syna, i dusił ją. Mężczyzna tłumaczył, że do przyjazdu straży miejskiej zatrzymał kobietę i jej syna za kolportaż ulotek mimo ciszy wyborczej. "Żeby atakować prezydenta, rozpoczyna się kampanię nienawiści przeciwko osobom, które mają mu pomóc w kampanii, w tym przypadku dotyka to dzisiaj mnie" – powiedziała Turczynowicz-Kieryłło.

24.02 - Środki na Wspólną Politykę Rolną na pewno nie mogą być niższe niż dotychczas, to jest wspólne stanowisko wszystkich krajów naszej części Europy; naszym postulatem jest, aby dopłaty dla polskich rolników zostały zrównane ze średnim poziomem UE - podkreślił prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim w Warszawie.

- Były premier Donald Tusk oświadczył, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatką na prezydenta, którą będzie wspierał "ze wszystkich sił i z całego serca", ale tylko w taki sposób, jaki ona sobie zażyczy.

Tusk wziął udział w inauguracji V Festiwalu Dyplomatycznego na Uniwersytecie w Białymstoku. Największą stawką z punktu widzenia Polaków i Europejczyków jest utrzymanie UE jako całości, jak i utrzymanie trwałych i dobrych relacji między Europą i USA - mówił w swoim wykładzie Tusk. Ocenił też, że po brexicie, mamy do czynienia w jakimś sensie z "rozpadem życia politycznego".

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, jeśli nie są konieczne, do 11 gmin we Włoszech objętych kwarantanną w związku z występowaniem koronawirusa.

- Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła trzy sprawozdania finansowe z kampanii do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie Koalicji Europejskiej zostało przyjęte bez zastrzeżeń, zaś sprawozdania PiS i Wiosny Roberta Biedronia - ze wskazaniem uchybień.

- W podwarszawskiej Jachrance odbyło się wyjazdowe posiedzenie klub parlamentarnego PiS z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, a także szefowie: Porozumienia - wicepremier Jarosław Gowin i Solidarnej Polski - minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Podczas spotkania omawiano plan kampanii wyborczej prezydenta Dudy, a zwłaszcza programowy - przekazał szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

25.02. - Mamy zaufanie do Jolanty Turczynowicz-Kieryłło, zmiana na stanowisku szefa kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy "absolutnie" nie jest rozważana – zadeklarował rzecznik sztabu wyborczego Dudy, Adam Bielan.

26.02. - Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do TK o zbadanie zgodności m.in. z konstytucją uchwały trzech izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, skutkującej - jak poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Müller - podważaniem kompetencji niektórych sędziów do orzekania i kwestionowaniem skuteczności wyroków wydanych z ich udziałem.

- Odbyło się spotkanie w związku z koronawirusem, w którym wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Zwracam się do marszałek Sejmu o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia izby, podczas którego rząd przedstawi informację w związku z koronawirusem - poinformował Duda po spotkaniu.

27.02. - Szefowie dyplomacji krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Pradze poparli rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Płn. "Chcemy utrzymać proeuropejską orientację tych państw" – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

29.02. - W Jasionce koło Rzeszowa odbyła się konwencja wyborcza kandydata PSL na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza inaugurująca jego kampanię prezydencką. Będę składał projekty ustaw, będę prezydentem aktywnym, który będzie dbał o wszystkich obywateli, niezależnie od ich wieku, miejsca pochodzenia, statusu materialnego, światopoglądu; to jest wpisane w tę funkcję - zapewniał Kosiniak-Kamysz.

- Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami podsumowali w sobotę minione 100 dni rządu, w tym realizację pięciu zobowiązań wyborczych m.in. małego ZUS-u, 13. i 14. emerytury, programu 100 obwodnic. "W drugiej kadencji chcemy skoncentrować się na budowie silnej, ambitnej Polski" - mówił Morawiecki.

MARZEC

6.03. - Prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.

7.03. - Prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisał ustawę ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, która zakładała m.in, że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadzała też rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

9.03. - Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że nie będzie organizował dużych spotkań w związku z kampanią prezydencką z powodu koronawirusa.

10.03. - Premier Mateusz Morawiecki w związku z szerzącą się epidemią koronawirusa podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych.

- Odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem zwołanego przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenia było współdziałanie i zapobieganie koronawirusowi.

11.03. - Sztaby kandydatów na prezydenta ogłosiły, że w związku z możliwą epidemią koronawirusa rezygnują z dużych spotkań wyborczych; zapowiedziały też zmianę formuły prowadzenia kampanii wyborczej - spotkania w mniejszych grupach, postawienie na media społecznościowe.

- Rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem zdecydował, że placówki oświatowe i szkoły wyższe zawiesiły na dwa tygodnie zajęcia; ogłosił też zawieszenie funkcjonowania instytucji kultury.

13.03. - Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. Poinformował o wprowadzeniu kontroli na wszystkich polskich granicach, o tymczasowym zakazie wjazdu do Polski dla cudzoziemców, o zawieszeniu działalności restauracji, pubów, klubów i barów, ograniczeniu działalności galerii handlowych oraz limicie zgromadzeń do 50 osób.

14.03. - Mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło oświadczyła w mediach społecznościowych, że z uwagi na stan zdrowia nie będzie pełnić już funkcji szefowej kampanii prezydenta Andrzeja Dudy.

15.03.- Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą; tematem rozmowy była sytuacja związana z epidemią koronawirusa i działaniami Polski i Litwy w celu jej powstrzymywania i walki z jej skutkami.

16.03. - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem; przywódcy zgodzili się, że tylko zdecydowane działania władz mogą wspomagać opanowanie przyrostu zachorowań.

- Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Włoch Sergio Matarellą; tematem rozmowy były działania, jakie powinny być podjęte na poziomie europejskim dotyczące walki z epidemią koronawirusa oraz zaradzenia kryzysowi gospodarczemu, który może ona spowodować.

- Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował o zawieszeniu wewnątrzkrajowych lotów.

18.03. - Premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia pakietu antykryzysowego, który był odpowiedzią na kryzys związany z epidemią koronawirusa; jego szacunkowa wartość wyniosła ok. 212 mld zł. Pakiet oparty był na pięciu filarach: obronie przed utratą miejsc pracy, wsparciem dla służby zdrowia, bezpieczeństwem systemu finansowego, wsparciem dla przedsiębiorców i inwestycjach publicznych.

20.03. - Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie stanu epidemii, który nakładał nowe obowiązki. Poinformował też, że rząd podjął decyzję o wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy.

21.03. - Prezydent Andrzej Duda poinformował, że państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy; powiedział też wówczas, zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące będą wszyscy samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego br.

23.03. - Odbyło się w formie wideofonferencji z udziałem przedstawicieli wszystkich ugrupowań parlamentarnych posiedzenie Rady Bezpieczestwa Narodowego zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tematem spotkania była rządowa propozycja pakietu antykryzysowego.

24.03. - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin o sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i możliwości współpracy Polski i Chin w jej zwalczaniu.

26.03. - MSZ wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce w związku z publiczną wypowiedzią rosyjskiego senatora, który zarzucił Polsce zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów przewożących pomoc medyczną do Włoch.

- Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że wylądował w Polsce pierwszy transport wyposażenia medycznego z Chin. Zapowiedział też wówczas uruchomienia mostu powietrznego z Chinami, który przewoził towary do ochrony medycznej dla służb biorących udział w walce z koronawirusem.

31.03. - W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały trzy ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej: specustawa ws. wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje PFR oraz nowelizacja ustaw z obszaru ochrony zdrowia, która miała ułatwić walkę z Covid-19.

31.03 - Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa; ograniczony został dostęp do parków, miejsc rekreacji, zamknięto hotele, wprowadzono limit osób przebywających jednocześnie w sklepie, rozszerzono kwarantannę domową i wprowadzono dodatkowe wymogi w miejscach pracy.

KWIECIEŃ

1.04. - Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej przepisy ze specustawy ws. walki z koronawirusem dotyczące funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z przyjętymi wówczas przepisami premier miałby prawo do odwoływania w czasie epidemii członków Rady Dialogu Społecznego.

2.04. - Zapadł wyrok TSUE w sprawie relokacji uchodźców. TSUE uznał, że Polska, Czechy i Węgry złamały prawo UE, odmawiając relokacji uchodźców. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił wówczas, że nie będzie miał znaczenia praktycznego, bo decyzje relokacyjne ostatecznie wygasły we wrześniu 2017 r. i ich wykonanie nie jest już możliwe.

3.04. - Zapadła decyzja o odwołaniu wizyty delegacji rządowej w Smoleńsku, która była planowana na 10 kwietnia. Przedstawiciele rządu mieli oddać hołd pomordowanym oficerom w Katyniu i ofiarom katastrofy lotniczej z 2010 r. Szef KPRM poinformował, że w związku z brakiem odpowiedzi w sprawie wizyty ze strony Rosji została ona odwołana.

- Partia Jarosława Gowina Porozumienie zapowiedziała, że zagłosuje przeciw wprowadzeniu 10 maja podczas wyborów prezydenckich głosowania korespondencyjnego. Lider ugrupowania, wicepremier Jarosław Gowin ocenił, że wybory prezydenckie 10 maja nie mogą się odbyć, a bezpiecznym terminem jest przesunięcie ich o dwa lata. W związku z tym zapowiedział złożenie projektu zmiany konstytucji, która wydłużałaby kadencję Andrzeja Dudy o dwa lata. Projekt zmiany zakładał też, że obecny prezydent nie będzie kandydował za dwa lata.

- PiS złożyło w Sejmie autopoprawkę do projektu ustawy ws. głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z nią, wybory prezydenckie w 2020 r. miały zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

5.04. - Zakończyła się akcja "Lot do Domu" organizowana przez PLL "LOT" przy współudziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach tej akcji Polacy mogli wracać z zagranicy do kraju, płacąc za bilet zryczałtowaną stawkę. Resztę kwoty dopłacał LOT-owi rząd. Akcja została przekształcona w "Cargo dla Polski", w ramach której podmioty publiczne i prywatne mogły zgłaszać zapotrzebowanie na transport sprzętu medycznego i środków ochronnych.

6.04. - Wicepremier, szef MNiSW Jarosław Gowin, który zapowiedział sprzeciw wobec głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, podał się do dymisji. Zarząd Porozumienia rekomendował na wicepremiera Jadwigę Emilewicz, a ugrupowanie pozostało w koalicji rządzącej.

- Klub PiS złożył w Sejmie nowy projekt ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 r. Zakładał on m.in., że w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Ustawa została uchwalona jeszcze tego samego dnia i zgodnie z nią wybory miały odbyć się wyłącznie korespondencyjnie.

8.04. - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował wówczas, że po dokonaniu szczegółowej analizy postanowienia TSUE premier skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie powstałego sporu prawnego.

- Premier zapowiedział utworzenie Tarczy Finansowej, czyli pakietu wsparcia firm w kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, wartego co najmniej 100 mld zł.

9.04. - Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera powołał minister rozwoju Jadwigę Emilewicz na funkcję wicepremiera.

10.04. - Odbyły się uroczystości 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości. W Warszawie odbyły się skromne uroczystości z uwagi na pandemię koronawirusa, w których wzięli udział m.in. szef PiS, premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Opozycja twierdziła, że politycy złamali obowiązujące obostrzenia, PiS utrzymywał, że uroczystości odbywały się zgodnie z zaleceniami. Politycy opozycji krytykowali również prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który odwiedzał groby rodzinne na Cmentarzu Powązkowskim mimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających groby.

- Ministerstwo spraw zagranicznych przekazało ambasadzie Rosji w Polsce notę dyplomatyczną wzywającą stronę rosyjską do niezwłocznego wydania własności Polski - wraku samolotu Tu-154 M.

16.04. - Prezydent Andrzej Duda powołał Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Murdzek zastąpił na tym stanowisku Jarosława Gowina, który złożył dymisję z funkcji wicepremiera oraz ministra nauki.

17.04. - Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Chin Li Keqiangiem w sprawie walki z koronawirusem i zakupu sprzętu medycznego. Szefowie obu rządów uzgodnili również procedury i weryfikację jakości zakupów sprzętu i materiałów ochronnych.

- Minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił swoje rekomendacje dotyczące wyborów prezydenckich, zgodnie z którymi bezpieczne wybory w tradycyjnej formie byłyby możliwe najwcześniej za 2 lata, a jeśli partie polityczne się z tym nie zgodzą, to jedyną bezpieczną formą miałyby być wybory korespondencyjne.

18.04. - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem o współpracy polsko-amerykańskiej w dobie epidemii, zaangażowaniu NATO w walce z koronawirusem i współpracy gospodarczej.

19.04. - Odbyły się uroczystości 77. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Podczas powstania żydowscy bojownicy z ŻOB i ŻZW stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji warszawskiego getta. Powstanie w getcie było pierwszym w okupowanej Europie miejskim zrywem przeciw Niemcom, aktem o charakterze symbolicznym, zważywszy na nikłe szanse powodzenia.

20.04. - Prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację "Obronimy Polskę Plus", w której zobowiązał się m.in. do tego, że nie podpisze żadnej ustawy, która likwidowałaby program 500 plus lub podwyższała Polakom wiek emerytalny.

- Odbyły się rozmowy szefa PO Borysa Budki z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. W wyniku rozmów Budka i Gowin zgodzili się, że wybory powinna przeprowadzać PKW, a nie rząd lub Poczta Polska. Taki warunek postawił Budka, aby uznać wybory za uczciwe i zgodne z konstytucją.

- Szef PO Borys Budka zaproponował, by po 30 dniach trwania stanu epidemii rząd "z automatu" ogłaszał stan klęski żywiołowej. Pozwoliłoby to według niego na zachowanie ciągłości władzy przewidzianej konstytucją i na to, by gdy epidemia koronawirusa ustanie, ustalić nowy kalendarz wyborczy. Zgodnie z propozycją szefa PO wybory prezydenckie miałyby się odbyć 16 maja 2021 r. i zostać przygotowane przez PKW z mieszanym sposobem głosowania - tradycyjnym i korespondencyjnym.

21.04.- MON zakończyło negocjacje w sprawie zakupu 60 amerykańskich wyrzutni i 180 pocisków przeciwpancernych Javelin;

22.04. - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem m.in. o wkładzie NATO i udziale Polski w walce z pandemią, wdrażaniu ustaleń ostatniego szczytu, utrzymaniu zdolności do odstraszania i obrony.

23.04. - Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że miasto nie udostępni Poczcie Polskiej spisu wyborców, ponieważ byłoby to złamanie prawa. Poczta Polska chciała od samorządowców uzyskać wydanie danych, które włodarze wielu miast uznali za dane wrażliwe. Część samorządowców zapowiedziała wówczas złożenie zawiadomień w tej sprawie do prokuratury.

- Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej, na którym szefowie państw i rządów zatwierdzili uzgodnione przez unijnych ministrów finansów uruchomienie instrumentów pożyczkowych o wartości 540 mld euro na pomoc w walce z kryzysem gospodarczym. Była to wstępna akceptacja powstającego wówczas funduszu odbudowy. Rozmowy odbyły się w formie wideokonferencji.

24.04. - Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wygłosił oświadczenie telewizyjne, w którym ocenił, że jeśli wybory zwiększają ryzyko igrania ze zdrowiem i życiem, to moralnym obowiązkiem i koniecznością jest przełożenie ich na czas, w którym pokonamy epidemię. Apelował wówczas o przełożenie wyborów prezydenckich.

25.04. - W Telewizji Polskiej i Polskim Radiu ruszyła transmisja bezpłatnych spotów kandydatów na prezydenta. Z prawa do zaprezentowania się w bezpłatnym paśmie skorzystali wszyscy kandydaci na urząd prezydenta.

27.04. - W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z posłami Porozumienia, którzy sprzeciwiali się przeprowadzeniu majowych wyborów w trybie korespondencyjnym.

29.04. - Prezydent Andrzej Duda skierował do przywódców państw UE, a także państw Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich list zawierający pięciopunktowy plan dot. współpracy międzynarodowej po pokonaniu pandemii koronawirusa

- Podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, szefami MSWiA Mariuszem Kamińskim i MON Mariuszem Błaszczakiem podjęto decyzję, by uruchomić proces zatwierdzania i publikacji nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, w której uwzględniono także wnioski z kryzysu pandemicznego.

- W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tzw. "tarczy 3.0", czyli projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

30.04. - Prezydent Andrzej Duda powierzył wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa SN Sędziemu SN Kamilowi Zaradkiewiczowi do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

- Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z papieżem Franciszkiem.

- Polski Fundusz Rozwoju wypłacił przedsiębiorcom pierwsze subwencje w ramach Tarczy finansowej; po pierwszym dniu ponad 355 mln zł trafiło do 1006 firm

MAJ

1.05. - Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że "jeżeli 10 maja PiS będzie chciało przeprowadzić pseudowybory w czasie pandemii usługą pocztową", to ona w takiej "zabawie nie będę brała udziału jako obywatel i jako kandydat".

- Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą zapewniał, że "Senat uczyni wszystko, by wybory, które mają być świętem demokracji, odbyły się w sposób zgodny z konstytucją, z poszanowaniem zasad powszechności, równości, tajności, a przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków".

3.05. - Prezydent Andrzej Duda w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja odznaczył Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej - historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego oraz onkologa prof. Andrzeja Kułakowskiego.

4.05. - Szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył, że jest bardzo prawdopodobne, iż na 10 maja nie będzie możliwe przygotowanie wyborów ze względu ma napięcie polityczne. Jak mówił, konstytucja przewiduje, że wybory mogą się odbyć w terminie do 23 maja.

- Wicepremier Jacek Sasin ocenił, że jeśli posłowie Porozumienia nie zachowają się lojalnie i nie zagłosują tak, jak klub PiS w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, to będzie oznaczać, że porzucają Zjednoczoną Prawicę i wybierają inną drogę polityczną.

5.05. - Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że skierowała do szefa PKW pismo z pytaniem, czy PKW jest w stanie zorganizować wybory 10 maja. Marszałek stwierdziła ponadto, że wybory prezydenckie mogłyby się odbyć w sobotę 23 maja, ponieważ pozwala na to konstytucja.

Szef PKW Sylwester Marciniak w odpowiedzi na pismo marszałek Sejmu Elżbiety Witek napisał, że "przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych".

- Senat odrzucił ustawę ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020 r.

6.05. - Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek z pytaniem, czy przesunięcie terminu wyborów prezydenckich będzie zgodne z konstytucją.

- Prezydent Andrzej Duda powołał sześciu nowych sędziów Sądu Najwyższego. Do Izby Dyscyplinarnej zostali powołani: prokurator Prokuratury Krajowej Jarosław Duś, radca prawny Jarosław Sobutka oraz sędzia sądu apelacyjnego Mariusz Łodko. Powołanie do Izby Karnej otrzymali: sędzia sądu apelacyjnego Marek Motuk oraz sędzia sądu okręgowego Igor Zgoliński, a powołanie do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Leszek Bielecki.

- Prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Porozumienia Jarosław Gowin wydali wspólne oświadczenie ws. wyborów. "W związku z odrzuceniem przez opozycję wszystkich konstruktywnych propozycji umożliwiających przeprowadzenie tegorocznych wyborów prezydenckich w terminie konstytucyjnym, partie Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Jarosława Gowina przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach" - napisano. "Po upływie terminu 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie" - dodano.

- W TVP odbyła się debata kandydatów na urząd prezydenta z udziałem wszystkich oponentów, w tym ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas debaty prezydenckiej wszyscy kandydaci na ten urząd zadeklarowali, że nie podpiszą - jako głowa państwa - ustawy podwyższającej wiek emerytalny; prawie wszyscy opowiedzieli się też przeciw ustawie wprowadzającej małżeństwa homoseksualne.

7.05. - Sejm odrzucił uchwałę Senatu ws. odrzucenia ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020 r.

- Wicepremier Jarosław Gowin wraz z posłami Porozumienia wygłosił oświadczenie, w którym przekazał, że eksperci rozpoczynają pracę nad nowelizacją ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, w której nacisk będzie położony na przywrócenie roli PKW.

- PKW poinformowała, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć; nie mogą mieć zastosowania przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, nie będzie obowiązywać cisza wyborcza, a lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

8.05. - Lider PO Borys Budka zadeklarował, że jego ugrupowanie jest przygotowane na to, aby w szybki sposób zebrać wymaganą liczbę podpisów, po to, aby - jeżeli będzie taki wymóg - ponownie zarejestrować kandydata na prezydenta. Jak dodał, obecnie kandydatką na prezydenta jest Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Lider PO Borys Budka zadeklarował, że klub KO złoży w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Z kolei wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek zapowiedział, że złoży zawiadomienia do prokuratury ws. popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina przy organizacji wyborów korespondencyjnych 10 maja.

- Premier Mateusz Morawiecki złożył wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz odniósł się w oświadczeniu do zdemontowania w Twerze tablic upamiętniających ofiary NKWD. "Nie godzimy się na fałszowanie historii dotyczącej II wojny światowej; polska ambasada w Moskwie podjęła działania i poinformowała placówki unijne o akcie w Twerze" - poinformował.

9.05. - W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra aktywów państwowych ws. przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz Poczcie Polskiej w związku z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich.

10.05. - PKW podjęła uchwałę, w której stwierdziła, że w wyborach prezydenckich 10 maja brak było możliwości głosowania na kandydatów. Według PKW w związku z tym, że jest to równoznaczne w skutkach z brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów, marszałek Sejmu w terminie 14 dni od opublikowania uchwały PKW w Dzienniku Ustaw ma zarządzić nowe wybory; muszą się one odbyć w ciągu 60 dni od dnia ich zarządzenia.

11.05. - Przedstawiciele klubu PiS przedstawili projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale każdy, kto będzie chciał, będzie mógł wybrać sposób głosowania w trybie korespondencyjnym. Przywrócona zostaje też rola PKW.

12.05. - Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument przewiduje przygotowanie i wprowadzenie ustawy o zarządzaniu i bezpieczeństwie narodowym, która ustali hierarchię strategicznych i planistycznych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Wraz z podpisem prezydenta traci moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku.

- Prezydent Andrzej Duda spotkał się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek ws. organizacji wyborów prezydenckich.

- Kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska zapewniała, że nie zamierza rezygnować ze startu w wyborach.

- Sejm uchwalił ustawę w sprawie tegorocznych wyborów prezydenckich. Zakłada ona, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

13.05. - Stanisław Karczewski zrezygnował z pełnienia funkcji wicemarszałka Senatu. Zarekomendował na to stanowisko senatora PiS Marka Pęka. Tego samego dnia Pęk objął funkcję.

- Prezydent Andrzej Duda spotkał się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim m.in. ws. organizacji wyborów prezydenckich.

15.05. - Dotychczasowa kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska oświadczyła, że nie będzie brała udziału w wyborach prezydenckich. Nowym kandydatem ugrupowania został prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

17.05. - Nowy kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas swojego oświadczenia obiecywał przeznaczenie 6 proc. PKB na służbę zdrowia i stworzenie nowej telewizji publicznej.

- Lewica złożyła obywatelski projekt ustawy o powołaniu komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach o charakterze pedofilskim osób duchownych, która doprowadzi do zbadania przestępstw księży i biskupów

19.05. - Odbyły się rozmowy w ramach okrągłego stołu ws. wyborów prezydenckich z udziałem m.in. przedstawicieli klubów parlamentarnych oraz marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Omawiano propozycje poprawek do ustawy dotyczącej wyborów. Lewica poinformowała po nim, że termin wyborów to najpewniej 28 czerwca, a PiS podkreślał z kolei, że 7 sierpnia musi być nowo wybrany prezydent.

20.05. - kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń zapowiedział restart kampanii. Współprzewodniczącą jego sztabu została posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wcześniej samodzielnym szefem sztabu był wiceszef SLD Tomasz Trela.

21.05. - Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wybory prezydenckie planowane są na 28 czerwca. "Późniejszy termin nie byłby wskazany ze względu na upływającą kadencję obecnego prezydenta - oświadczył.

- Premier Mateusz Morawiecki powołał Elżbietę Malicką na członka komisji państwowej do spraw zwalczania pedofilii. Z kolei prezydent Andrzej Duda powołał do komisji Justynę Kotowską.

22.05. - Pełnomocnik Wyborczy Andrzeja Dudy Krzysztof Sobolewski w piśmie do PKW zawiadamia o działaniach kandydatów na Prezydenta RP: Rafała Trzaskowskiego, Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia, którzy mają agitować przez rozpoczęciem kampanii wyborczej.

- Prezydent Andrzej Duda uhonorował w piątek 101-letnią Annę Koźmińską Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej.

24.05. - Rada Krajowa Zielonych zaakceptowała Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta.

26.05. - Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaapelowała do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby Senat przyjął ustawę ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

- Prezydent Andrzej Duda powołał Małgorzatę Manowską na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Michała Laskowskiego na Prezesa SN kierującego pracą Izby Karnej.

27.05. - Podczas wspólnej konferencji liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro oświadczyli, że wybory prezydenckie muszą się odbyć 28 czerwca, nie mogą odbywać się później, jeśli zaprzysiężenie prezydenta miałoby się odbyć 6 sierpnia.

- Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Senatu o jak najszybsze procedowanie nad ustawą dot. wyborów prezydenckich.

28.05. - Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Odwołania Sasina chciała Koalicja Obywatelska za - ich zdaniem - próbę bezprawnego zorganizowania wyborów prezydenckich. Według PiS zarzuty opozycji były kuriozalne.

30.05. - Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o wznowieniu i zintensyfikowaniu szkoleń wojskowych. "Jesteśmy przygotowani do tego, żeby przeszkolić do 20 tys. osób. Priorytetem są osoby, które utraciły pracę w wyniku koronawirusa" - powiedział.

CZERWIEC

1.06. - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja 2020 r. ws. stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach prezydenta została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Marszałek Sejmu miała od tego momentu 14 dni na zarządzenie wyborów.

- Senat przyjął poprawki do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego. Wśród przyjętych poprawek jest m.in. ta zakładającą, że w kalendarzu wyborczym będzie co najmniej 10 dni na rejestrację komitetu wyborczego kandydata na prezydenta i na zebranie podpisów, a także, że marszałek Sejmu określi kalendarz wyborczy w porozumieniu z PKW. Inna z poprawek określa, że to PKW, a nie minister zdrowia będzie decydować, że na określonym terenie będą tylko wybory korespondencyjne. W ustawie przewidziano, że głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie.

2.06. - Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że "dzięki dyscyplinie, dzięki spójności narodu polskiego, naród przechodzi walkę (z koronawirusem) zwycięsko".

- Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy ws. organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. Izba odrzuciła poprawki m.in. o 10 dniach na zebranie podpisów oraz o możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów. Posłowie przyjęli natomiast poprawkę, która określa, że to PKW, a nie minister zdrowia będzie decydować, że na określonym terenie będą tylko wybory korespondencyjne.

3.06. - Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca. Oznaczało to, że ewentualna druga tura wyborów miałaby się odbyć 12 lipca.

- Rafał Trzaskowski rozpoczął w centrum Warszawy zbieranie podpisów pod swoją kandydaturą.

- Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym. Przewiduje 1,4 tys. zł miesięcznie przez maksymalnie trzy miesiące dla osób zwolnionych z pracy po 31 marca br. Dodatek solidarnościowy ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19.

4.06. - Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki rozmawiali o możliwości zwrócenia się przez premiera do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania. Po tym spotkaniu premier Mateusz Morawiecki poprosił Sejm o wotum zaufania dla rządu.

W swoim wystąpieniu premier ocenił, że przed 2015 r. Polska chorowała na "taką chorobę, którą prezes Jarosław Kaczyński określił +imposybilizmem+". "Nic się nie udawało, pamiętacie, nie udawały się duże projekty, nie udawała się polityka społeczna, nie było środków. Jak bezrobotny, to znaczy, że chyba leniwy, więc niech on sobie z tego lenistwa gdzieś sam wychodzi; rolnicy, jak cierpią biedę, to nie radzą sobie najwyraźniej" - mówił premier. "Dzięki drodze, którą utorował prezydent Andrzej Duda, pięć lat temu zaczęliśmy przełamywać ten imposybilizm" - wskazał. Podkreślił, że dzisiaj grozi nam inna choroba – immobilizm. "Immobilizm, czyli groźba pewnego klinczu, paraliżu, paraliżu pomiędzy poszczególnymi głównymi władzami w państwie. Ten immobilizm w czasie koronawirusa może być niezwykle groźny, bo może doprowadzić do marazmu, do paraliżu instytucji państwa i przez to instytucje nie będą mogły realizować tej wizji rozwoju, którą zaproponował pan prezydent Andrzej Duda i którą rząd Zjednoczonej Prawicy chce realizować" - podkreślił. Prezydent przysłuchiwał się wystąpieniu premiera ze swojej loży w sali plenarnej.

Sejm udzielił wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Za głosowało 235 posłów, 219 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

- Późnym wieczorem Sejm odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Za udzieleniem wotum nieufności opowiedziało się 213 posłów, przeciwko było 237, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek poparły opozycyjne kluby: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-Kukiz15 oraz koło Konfederacji. Przeciwko był klub PiS.

Przedstawicielka wnioskodawców Barbara Nowacka (KO) uzasadniając wniosek oceniła, że minister Szumowski to "największy chyba zawód ostatnich miesięcy", człowiek, "który udawał nadzieję". "A kiedy opadły maski zobaczyliśmy prawdziwą twarz rządu PiS - twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa" - mówiła posłanka KO. W czasie debaty prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał opozycję "hołotą", co wywołało gwałtowne protesty tej ostatniej.

- Obecność wojsk USA w Polsce, mimo pandemii, to wyraz zaufania, wspólne ćwiczenia to dowód bliskiej współpracy – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak, inaugurując amerykańsko-polskie ćwiczenie na poligonie w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie). Od 5 do 19 czerwca odbywały się tam ćwiczenia Defender-Europe 20 Plus, zorganizowane przez Stany Zjednoczone i Polskę.

5.06. - Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że prezydent Andrzej Duda ułaskawił aktywistę miejskiego Jana Śpiewaka. Jak dodał, prezydent podejmując decyzję miał na uwadze to, że "konsekwencje skazania znacznie przekraczają normalny poziom ich uciążliwości". Jan Śpiewak został w połowie grudnia 2019 r. prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej. Śpiewak krytykował publicznie Górnikowską w związku z reprywatyzacją jednej z kamienic w Warszawie i jej działalnością z lat 2008-2011, kiedy była kuratorem właściciela budynku, który - jak się okazało - nie żył od 1959 roku.

- Komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego zarejestrował się w PKW. Trzaskowski ze swoimi zwolennikami odbył marsz ze stacji metra, którym przyjechał, do siedziby PKW.

6.06. - Bon turystyczny - 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego może zostać uruchomiony już w te wakacje - zapowiedział podczas spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli (Podkarpackie) prezydent Andrzej Duda.

8.06. - Prezydent rozmawiał z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, która obiecała mu, że uczyni wszystko co w jej mocy, aby Sejm jeszcze przed tymi wakacjami przyjął ustawę o bonie turystycznym. Zaapelował też do Senatu, "żeby zaraz po tym, gdy już Sejm tę ustawę przyjmie, gdy ona trafi do Senatu, nie zwlekał 30 dni, tylko jak najszybciej podjął nad nią pracę".

9.06. - Ponowny wybór Andrzeja Dudy na prezydenta leży w elementarnym interesie Polski; jest on współtwórcą dobrej zmiany: reform w sferze polityki gospodarczej, zagranicznej i bezpieczeństwa - oświadczył szef PiS Jarosław Kaczyński w liście do działaczy partii. "Zwracam się do was w szczególnym momencie. Polska – tak, jak inne kraje Europy i świata – zmaga się z poważnym kryzysem epidemicznym i gospodarczym. W niektórych państwach pojawił się też kryzys społeczny. W naszej ojczyźnie pandemia została wykorzystana do wywołania kryzysu konstytucyjnego. Działania opozycji, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i – w szczególności - w samorządach, uniemożliwiły przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnych terminach, czyli 10, 17 lub 23 maja" - podkreślił Kaczyński.

- Sztab Rafał Trzaskowskiego złożył we wtorek w PKW ponad 1,6 milion podpisów pod jego kandydaturą - poinformował pod siedzibą PKW sam kandydat. Sztabowcy Trzaskowskiego przynieśli do PKW 106 kartonów z podpisami. "Widząc tę energię, tych tysiące ludzi mogę powiedzieć, że czym więcej będzie kłód rzucanych nam pod nogi, tym będziemy silniejsi" - mówił kandydat KO. Sztab Rafała Trzaskowskiego zaprezentował też hasło swojego kandydata: "Silny prezydent, Wspólna Polska".

10.06. - "Nic o was bez was" to hasło kampanii prezydenckiej Roberta Biedronia.

- Gwarancja świadczeń prorodzinnych i wsparcia finansowego rodziny - to zobowiązania z podpisanej w środę przez ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy "Karty rodziny". Prezydent podkreślał podczas wystąpienia, że zobowiązuje się "chronić rodzinę".

- Kandydat KO Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów formułowanych przez polityków PiS dotyczących jego poparcia dla "małżeństw homoseksualnych", relokacji uchodźców, podwyższenia wieku emerytalnego, likwidacji 500 Plus oraz przyjęcia euro. Kandydat KO ocenił, że jest to "straszenie, jątrzenie i dzielenie Polaków". "To jest chyba jedyna rzecz, którą sztabowcy PiS umieją robić. My od wielu, wielu miesięcy, właściwie lat mówimy jasno, że 500 plus stało się filarem polityki społecznej państwa i że oczywiście utrzymamy ten program" - zaznaczył Trzaskowski.

- Rafał Trzaskowski wezwał wszystkich kontrkandydatów do debaty. "Prezydent Andrzej Duda nie odpowiada na żadne pytania niezależnych dziennikarzy i dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby nie było kolejnej ustawki, tylko żeby była prawdziwa debata, prawdziwa rozmowa pomiędzy kandydatami. Dlatego proponuję jedną debatę i apeluję do wszystkich stacji telewizyjnych i do wszystkich sztabów o porozumienie, żeby była jedna debata w pierwszej turze, którą przygotują wszystkie stacje telewizyjne" - mówił kandydat KO.

12.06. - "Te wybory są bardzo ważne, bo nie chodzi w nich tylko o to kto będzie prezydentem, ale też o to czy będzie można kontynuować zmiany zapoczątkowane pięć lat temu" - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas zjazdu Klubów "Gazety Polskiej".

- Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zapowiedział, że Lech Kaczyński "zasługuje na ulicę w Warszawie i będzie ją miał w momencie, kiedy skończy się maraton wyborczy".

13.06. - Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje o kandydatach chcących ubiegać się o fotel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r.; w wyborach będzie można oddać głos na Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudę, Szymona Hołownię, Marka Jakubiaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Mirosława Piotrowskiego, Pawła Tanajno, Rafała Trzaskowskiego, Waldemara Witkowskiego i Stanisława Żółtka. W stosunku do wyborów planowanych na 10 maja nowymi kandydatami byli Trzaskowski, który zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską, i Witkowski.

15.06. - Klub PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

17.06. - Odbyła się debata TVP z udziałem 11 kandydatów na prezydenta, w tym m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Wzięli w niej udział, oprócz urzędującego prezydenta i włodarza stolicy także: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Wiosny Robert Biedroń, publicysta Szymon Hołownia (bezpartyjny), poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, b. poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak, przedsiębiorca Paweł Tanajno (bezpartyjny), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy) oraz szef Unii Pracy Waldemar Witkowski. Pretendenci do Pałacu Prezydenckiego odpowiadali na pięć pytań dot. m.in. polityki zagranicznej, gospodarki i "świata wartości". Debata, która trwała 80 minut, transmitowana była na TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

19.06. - Premier Mateusz Morawiecki na szczycie UE: Europejski Fundusz Odbudowy to 750 miliardów euro; pieniądze, które z niego trafią do Polski plus środki z Wieloletnich Ram Finansowych, to dobry prognostyk; mogą one doprowadzić do odbicia polskiej gospodarki.

21.06. - Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski nie musi prostować swojej wypowiedzi o tym, że prawie milion osób straciło pracę - uznał warszawski sąd okręgowy. Wypowiedź jest nieprecyzyjna, a nie nieprawdziwa - stwierdził sąd. Wniosek komitetu Andrzeja Dudy został oddalony. Chodzi o słowa wypowiedziane 14 czerwca na rynku we Wrocławiu. "Dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę. I też pytam pana prezydenta: dlaczego nie stoi Pan przy wszystkich tych, których rząd pozostawił samym sobie? Co Pan zrobił dla tych wszystkich, którzy dzisiaj tracą pracę?" - pytał wówczas prezydenta Andrzeja Dudę Trzaskowski.

- Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wygłosiła przemówienie w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Wywołało to protesty opozycji, że do kampanii wykorzystywane są miejsca kultu religijnego.

24.06. - Prezydent Andrzej Duda złożył w Waszyngtonie wizytę jako pierwsza głowa państwa od czasu wybuchu pandemii. Polskiego prezydenta powitał na progu Białego Domu przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Następnie prezydenci przeszli do Gabinetu Owalnego na rozmowę w "cztery oczy". Przez rozpoczęciem rozmowy "w cztery oczy" prezydenci wygłosili w Gabinecie Owalnym krótkie oświadczenia dla mediów. "To zaszczyt, że prezydent Duda jest z nami, mój przyjaciel. Odbyliśmy szereg dyskusji i naprawdę współpracujemy z Polską bardzo dobrze, nigdy nie mieliśmy lepszych relacji, nie byliśmy bliżej Polski, niż teraz" - powiedział Trump. Jak ocenił, środowe spotkanie z prezydentem Polski - poświęcone rozwojowi gospodarczemu i kwestiom wojskowym - będzie bardzo ważne. Duda wyraził nadzieję, że po tym spotkaniu relacje będą jeszcze lepsze.

Obaj prezydenci zapowiedzieli podpisanie umowy w zakresie energii jądrowej. Trump zapewnił, że Polska uzyska szybki dostęp do amerykańskiej szczepionki na koronawirusa. Duda poinformował o inwestycji Google'a w centrum nowoczesnych technologii w naszym kraju. Duda mówił też, że Polska i USA rozwijają współpracę gospodarczą w zakresie energetyki i budowania bezpieczeństwa energetycznego. "Dzisiaj trzeba powiedzieć, że USA współdziałają w zakresie tworzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale także i Europy Środkowej" - podkreślał.

- Podczas konwencji Forum Młodych PiS prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że "dzisiaj poprawność polityczna i związana z nią cenzura powoduje, że w wielu krajach trudno mówić o wolności. Polska jest i powinna zostać wyspą wolności". "Andrzej Duda musi zostać prezydentem" - dodał.

25.06. - Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przerwał kampanię w związku z wypadkiem w stolicy, gdzie w wypadku autobusu komunikacji miejskiej na moście Grota-Roweckiego 20 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła.

- Program Trzaskowskiego pt. "Nowa solidarność" ukazał się na stronie trzaskowski2020.pl. W programie omówione zostały następujące zagadnienia: praca i przedsiębiorczość, "leczenie od ręki" i równy dostęp do edukacji. Poszczególne fragmenty propozycji wyborczej Trzaskowskiego poświęcono też: Polkom, osobom młodym, rodzinie, seniorom, równości i tolerancji, organizacjom pozarządowym, kulturze, mediom publicznym, nauce oraz internetowi.

W programie była ponadto mowa o wsi, klimacie i ochronie środowiska, "zielonym ładzie dla Polski", tańszej i efektywnej gospodarce odpadami oraz ładowi w przestrzeni. W rozdziale poświęconym państwu i wspólnocie można było przeczytać o propozycjach budowy "państwa dobrego prawa i prawdziwej sprawiedliwości", Polsce, jako "liderze Europy", "polityce zagranicznej dla obywatelek i obywateli" oraz o obronności i bezpieczeństwie.

26.06. - W ostatnim dniu kampanii przed I turę wyborów prezydenckich Andrzej Duda odwiedził Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę. Duda objazd po kraju rozpoczął od Wielkopolski, gdzie już o godz. 6 złożył wizytę w mleczarni OSM Koło w Kole. Następnie odwiedził piekarnię w Wierzbinku, targowisko w Koninie oraz rynek w miejscowości Mikstat. Od wczesnego popołudnia przebywał na Śląsku, gdzie spotkał się z mieszkańcami Krzepic, Rybnika i Skoczowa. Objazd po kraju zakończył w Starym Sączu, gdzie ok. godz. 23 spotkał się z mieszkańcami miasta.

"Jeśli ktoś sądzi, że jak już wygram, to będę mniej pracował, to jest w grubym błędzie. Będę zasuwał cały czas, jak do tej pory. Możecie być tego pewni; ja dotrzymuję słowa" – mówił prezydent do wyborców na wiecu w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim.

- Przed południem kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski odwiedził północne Mazowsze, m.in. Płońsk i Modlin. Kampanię zakończył na spotkaniu z mieszkańcami stolicy na Placu Zamkowym w Warszawie. Podziękował swoim rywalom w wyborach prezydenckich i ludziom zaangażowanym w jego kampanię.

- W drugiej turze wyborów byłbym dla PiS dużo bardziej nieprzewidywalnym, nieoczywistym i trudniejszym "do rozjechania" kandydatem niż Rafał Trzaskowski - stwierdził niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Przekonywał, że kandydatowi KO na prezydenta Rafałowi Trzaskowskiemu w ewentualnej drugiej turze wyborów trudniej niż jemu będzie pokonać ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę.

Hołownia przekonywał również, że jeśli w drugiej turze znajdą się Duda i Trzaskowski, PiS "doprowadzi do skrajnej polaryzacji i wyciągnie z szaf stare demony", by zmobilizować cały swój elektorat i doprowadzić do wygranej obecnego prezydenta. "Ja byłbym dla nich dużo bardziej nieprzewidywalnym, nieoczywistym i trudniejszym +do rozjechania+ kandydatem" - wskazał.

- W ostatnim dniu kampanii kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak omówił na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zmiany, jakie chciałby wprowadzić jako prezydent. Filary na których chciałby oprzeć prezydenturę to: Gospodarka, polityka zagraniczna oraz rodzina i tradycyjne wartości - to . Zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem, podejmie "twardą i merytoryczną" dyskusję z rządem i będzie wetował złe ustawy.

- Trzeba zmieniać siebie, by zmieniać Polskę; postawiliśmy na gospodarność i ludzi ciężkiej pracy, wyciągnęliśmy wnioski z niedociągnięć i poszliśmy do przodu - podkreślił na finiszu kampanii wyborczej w Końskich (woj. świętokrzyskie) kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziękował swoim zwolennikom za wsparcie i szansę jaką otrzymał jako 38-latek. "Chłopak ruchu ludowego, z PSL, Koalicji Polskiej, z Krakowa, z Powiśla Dąbrowskiego, z Podkarpacia" - mówił o swoich przekonaniach i miejscach, z których się wywodzi. "Daliście mi szansę, bym mógł startować o najwyższy urząd w Polsce - prezydenturę" - zwrócił się do swoich sympatyków.

- W ostatni dzień kampanii kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń spędził w Krakowie i w Warszawie. Odbyła się też wspólna konferencja Biedronia z pozostałymi liderami Lewicy: Adrianem Zandbergiem z Lewicy Razem i szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierzem Czarzastym.

- Rzecznik rządu Piotr Müller: w związku z trudną sytuacją powodziową premier Mateusz Morawiecki wkrótce uda się na Podkarpacie, by nadzorować działania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; premier jest w stałym kontakcie z prezydentem Andrzejem Dudą.

28.06. - Odbyło się głosowanie w wyborach prezydenckich.

30.06. - Według danych z 100 proc. obwodów w pierwszej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 43,5 proc. Rafał Trzaskowski - 30,46 proc., Szymon Hołownia - 13,87 proc. - poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Krzysztof Bosak - 6,78 proc.; Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,36 proc.; Robert Biedroń - 2,22 proc. Kolejni kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc.: Stanisław Żółtek - 0,23 proc., Marek Jakubiak 0,17 proc., Paweł Tanajno 0,14 proc., Waldemar Witkowski 0,14 proc., Mirosław Piotrowski 0,11 proc. - dodał Marciniak. Frekwencja wyniosła 64,51 proc.

- Szymon Hołownia zapowiedział utworzenie ruchu Polska 2050. "Nasz ruch nie udzieli poparcia żadnemu kandydatowi w drugiej turze wyborów; sam pójdę na wybory prezydenckie; będę głosował przeciwko wizji prezydentury Andrzeja Dudy" - mówił Hołownia. Krzysztof Bosak: nie poprzemy żadnego z tych panów. Władysław Kosiniak-Kamysz: wzywamy do debaty obu kandydatów. Robert Biedroń udziela poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu.

- Andrzej Duda o ewentualnej debacie z Rafałem Trzaskowskim: "chcę, aby wszystkie trzy telewizje uzgodniły debatę między sobą".

LIPIEC

1.07. - Prezydent Andrzej Duda odniósł się do sprawy ułaskawienia osoby skazanej za zgwałcenie małoletniego krewnego, którą dzień wcześniej opisała "Rzeczpospolita". "Sprawa dotyczyła jedynie zakazu zbliżania się. Inne kary były dawno wykonane (nie było gwałtu). Dorosła już od lat pokrzywdzona z matką prosiły o uchylenie zakazu zbliżania się, bo w praktyce mieszkają ze skazanym w jednym domu. To sprawa rodzinna. Wniosek popierały sądy i PG (Prokuratura Generalna - PAP)" - napisał prezydent na Twitterze.

- Rafał Trzaskowski rozmawiał z Szymonem Hołownią i poparł część jego postulatów wyborczych dot. m.in. czystego powietrza i wzmocnienia roli samorządów. Hołownia potwierdził, że w II turze wyborów 12 lipca odda głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej.

- Telewizje: TVN i TVN24 oraz portale Onet i WP poinformowały we wspólnym oświadczeniu, że zaproponowana przez nie debata Andrzej Duda - Rafał Trzaskowski nie odbędzie się ze względu na odmowę udziału ze strony prezydenta.

- Podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego premier Mateusz Morawiecki wzywał do udziału w II turze wyborów prezydenckich. Padły wówczas słynne już słowa: "Coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca". Wypowiedź tą opozycja do dziś wypomina szefowi rządu.

- Premier Morawiecki kontynuował konsultacje ws. wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy po pandemii COVID-19; rozmawiał z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel

2.07. - Prezydent Andrzej Duda ogłosił Kartę Wolności w Sieci, która zakładała m.in. sprzeciw dla podatku od smartfonów, światłowód w każdym domu oraz sprzeciw wobec ACTA2. Zapowiedział, że Karta będzie stanowić istotny element jego programu wyborczego.

- Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest zlikwidowanie nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn. Projekt był zapowiadany podczas konwencji Forum Młodych PiS, która odbyła się w Lublinie pod koniec czerwca. Pierwszym posłem, który podpisał się pod projektem był prezes PiS Jarosław Kaczyński.

3.07. - Dziennik "Fakt" opisał szczegóły sprawy ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę osoby skazanej za zgwałcenie małoletniej córki. Publikacja wywołała oburzenie i rozpoczęła kolejną dyskusję nt. potrzeby repolonizacji mediów.

- W Warszawie rozpoczął się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, który zainaugurował polskie roczne przewodnictwo w V4. Mottem przewodnim polskiej prezydencji jest "Powrót na właściwe tory", a tematem obrad m.in. nowe wieloletnie ramy finansowe UE oraz Instrument Odbudowy po pandemii.

- Prezydent Duda skierował do Sejmu projekt zmiany prawa oświatowego, zgodnie z którym działalność każdej organizacji i stowarzyszenia na terenie szkoły wymaga zgody nie tylko dyrekcji, ale i rodziców.

- Małgorzata Trzaskowska, żona kandydata KO na prezydenta, postanowiła włączyć się w kampanię i ruszyć w trasę. Jak zadeklarowała, z Polkami i Polakami zamierza rozmawiać m.in. na temat edukacji, zdrowia i zmian klimatycznych. Później wielokrotnie towarzyszyła mężowi podczas wieców wyborczych; sama również spotykała się z wyborcami.

4.07. - Prezydent Andrzej Duda zapowiedział przygotowanie zmian w konstytucji, które wykluczą możliwość przysposobienia lub adopcji dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym.

- Rafał Trzaskowski ogłosił, że jest przeciwny adopcji dzieci przez pary jednopłciowe i w tej sprawie zgadza się z prezydentem Dudą; odnosząc się do kwestii związanej z ułaskawieniami, wyraził pogląd, że pewne kategorie przestępstw, takich jak: pedofilia, gwałt czy morderstwo ze szczególnym okrucieństwem powinny być wyłączone z ułaskawienia.

5.07. - Rafał Trzaskowski poinformował o organizowanej przez jego sztab "Arenie Prezydenckiej" w Lesznie (woj. wielkopolskie), na którą zostało zaproszonych kilkanaście redakcji: gazet, telewizji, radia i portali. Do dyskusji zaprosił też prezydenta Andrzeja Dudę. Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel nazwał propozycję kandydata KO "niepoważną". Przypomniał, że w tym samym czasie TVP organizuje w Końskich (świętokrzyskie) własną debatę i ocenił, że Trzaskowskiemu "brakuje odwagi", by do niej stanąć.

- Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie "Funduszu patriotycznego", który będzie służył budowaniu postaw patriotycznych, wspierał pasjonatów historii i młodych naukowców.

- Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział w Polsat News, że jesienią czeka nas "pilnowanie dystansu, noszenie maseczek i powrót do rozsądku". Zapewnił, że służba zdrowia przygotowuje się do wzrostu zachorowań na COVID-19 spodziewanego jesienią.

6.07. - W Końskich (świętokrzyskie) odbyła się debata z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, podczas której odpowiadał na pytania zaproszonych mieszkańców tego miasta; z kolei w Lesznie (wielkopolskie) Rafał Trzaskowski w ramach "Areny Prezydenckiej" dyskutował z dziennikarzami ok. 20 redakcji, w tym PAP. Duda chwalił przede wszystkim politykę obozu rządzącego, m.in. programy społeczne i opowiedział się za ich kontynuacją; zaprezentował się też jako przeciwnik eutanazji i obowiązkowych szczepień. Trzaskowski zapowiedział natomiast, że "weźmie udział w Marszu Niepodległości, jeśli będzie bezpieczny"; zapewnił, że zamierza być prezydentem "silnym i niezależnym"; mówił ponadto o potrzebie przywrócenia niezależności sądownictwa i mediów publicznych.

- Prezydent Duda podpisał projekt zmiany konstytucji dotyczący zakazu adopcji dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym.

- Lider PO Borys Budka poinformował o złożeniu w Sejmie wniosku o powołanie sejmowej komisji śledczej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z realizacją zamówień w obszarze walki z COVID-19 (chodziło m.in. o zakup maseczek i respiratorów)

7.07. - Kontrowersje i ostrą wymianę zdań między politykami PiS i Koalicji Obywatelskiej wywołał wypadek, do którego doprowadził będący pod wpływem narkotyków kierowca autobusu miejskiego w Warszawie (dwa tygodnie wcześniej w stolicy doszło do podobnego zdarzenia - wówczas zginęła jedna z pasażerek). Przedstawiciele obozu rządzącego polityczną odpowiedzialnością za to zdarzenie obarczyli Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta RP ripostował, że polskie prawo nie pozwala na badanie kierowców autobusów pod kątem obecności substancji psychoaktywnych. Kontrole stanu trzeźwości i kondycji psychofizycznej kierowców komunikacji miejskiej zapowiedziała stołeczna policja.

8.07. - Rafał Trzaskowski zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy, aby ujawnił informacje dotyczące ułaskawień. Przekonywał, że system prezydenckich ułaskawień musi być jak najbardziej przejrzysty. Prezydencki rzecznik Błażej Spychalski przekonywał, że informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej głowy państwa. Z informacji, które opublikowała później PAP, wynikało, że prezydent Duda od początku kadencji ułaskawił 95 osób, skazanych m.in. za znęcanie się, kradzieże, handel narkotykami oraz jedną osobę skazaną za zabójstwo.

- Prezydent Duda zwrócił do polityków Koalicji Polskiej (w tym PSL) i Konfederacji oraz innych, którzy "podzielają takie wartości, jak dobro rodziny i wspólnota kulturowa" z apelem, by spotkać się po 12 lipca, po II turze wyborów i porozumieć się na temat "najistotniejszych spraw" dla Polski. "Chciałbym być patronem wielkiej koalicji polskich spraw" - mówił prezydent. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że nie da "wciągnąć" ludowców w kampanię Dudy. Na apel głowy państwa pozytywnie odpowiedział za to szef koła Konfederacji Jakub Kulesza.

- Prezydent Duda zadeklarował, że jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję, jego pierwszym projektem będzie "Centrum Zdrowia 75+". Chodzi - jak mówił - o stworzenie sieci oddziałów geriatrycznych oraz centrów zapewniających seniorom opiekę ambulatoryjną, dzienną i domową.

- Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o rozpoczęciu "kontroli doraźnej działań wybranych podmiotów w związku z przygotowaniem wyborów na prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.".

9.07. - W przedostatnim dniu kampanii wyborczej kontrowersje wywołał twitterowy wpis europosłanki PO Janiny Ochojskiej, w którym zadeklarowała poparcie dla Rafała Trzaskowskiego m.in. za to, że "wprowadzi kartę LGBT w całym kraju". Później swój tweet zmodyfikowała, pisząc iż "zadba (on) o najsłabszych i wykluczonych". Nie przekonało to jednak sztabowców Andrzeja Dudy, który zwrócili się z pytaniem do Trzaskowskiego czy rzeczywiście zamierza wprowadzić taką kartę w całej Polsce. Kandydat KO odparł, iż w jego programie nie ma tego postulatu. Zapewnił zarazem, że będzie "walczył z nienawiścią" i stał po stronie tych wszystkich, którzy są "atakowani przez PiS".

- Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że pod koniec tego roku lub na początku przyszłego odbędzie się kongres PSL, a on podda się na nim weryfikacji. Zapewnił o zamiarze ponownego ubiegania się o funkcję szefa Stronnictwa.

10.07. - W ostatnim dniu kampanii prezydent Andrzej Duda odwiedził Podkarpacie i Lubelszczyznę. Podczas wystąpienia w Rzeszowie towarzyszyły mu: żona Agata Kornhauser-Duda i córka Kinga. Swą kampanię prezydent zakończył na rynku w Zamościu, gdzie z kolei wsparł go lider "Solidarności" Piotr Duda.

- Rafał Trzaskowski ostatni dzień kampanii spędził na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Ostatnim punktem wyborczego tournee był Rybnik, rodzinne miasto jego żony. Jemu również podczas ostatnich wiecy kampanijnych towarzyszyły: żona Małgorzata Trzaskowska oraz dzieci: Aleksandra i Stanisław.

- O udział w wyborach i zachowanie środków ostrożności, bo "koronawirus wciąż jest groźny" zaapelował w wieczornym wystąpieniu telewizyjnym marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak mówił, "w niedzielę staniemy +oko w oko+ z historią". "To nie będą zwykłe wybory, ale chwila, która określi losy narodu na najbliższe lata" - przekonywał polityk Koalicji Obywatelskiej.

- Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz złożył wizytę w Madrycie, gdzie z szefową hiszpańskiego MSZ Aranchą González Laya rozmawiał m.in. na temat strategii wychodzenia obu państw z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Oboje ministrowie - jak informowało polskie MSZ - "podkreślili też poparcie dla ambitnych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 i Europejskiego Instrumentu Odbudowy".

12.07. - Odbyło się głosowanie w II turze wyborów prezydenckic, w którym zmierzyli się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

- Andrzej Duda zwyciężył w II turze wyborów prezydenckich z poparciem 50,4 proc. głosujących; Rafał Trzaskowski uzyskał 49,6 proc. głosów; takie wyniki sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos podały po godz. 21 telewizje: TVP, TVN i Polsat.

- W pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników prezydent Duda zadeklarował, iż będzie czynił wszystko, żeby powstała "koalicja dla polskich spraw". Zaprosił też Małgorzatę i Rafała Trzaskowskich na godz. 23.00 na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Kandydat KO zaproszenia jednak nie przyjął; argumentował, że "najodpowiedniejszym momentem" do tego będzie czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW.

- Podczas wieczoru wyborczego prezydenta Dudy w Pułtusku głos zabrała też jego córka. "Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy, i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi, i wszyscy zasługujemy na szacunek" - oświadczyła Kinga Duda, której wystąpienie było później szeroko komentowane.

- Rafał Trzaskowski w swym wystąpieniu po ogłoszeniu wyników exit poll podkreślał m.in., iż "udało nam się obudzić, stworzyć nadzieję, zbudować kampanię, która w pełni była kampanią obywatelską". "Jestem przekonany, że odmienimy Polskę" - mówił.

13.07. - Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Prezydent Andrzej Duda otrzymał 51,03 proc. głosów; kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,18 proc. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak podkreślił, że to "rekord frekwencyjny w wyborach prezydenckich w XXI wieku".

- Rafał Trzaskowski pogratulował prezydentowi Dudzie wyniku wyborczego i wyraził nadzieję, że w drugiej kadencji pokaże on "znacznie więcej niezależności". Ocenił przy tym, że wybory prezydenckie nie były równe. "Z jednej strony był walec propagandowy i całe państwo PiS, które zostało postawione do tych wyborów przeciwko kandydatom opozycji" - powiedział.

- Prezydent Duda w Odrzywole na Mazowszu podziękował za oddane na niego głosy. Prosił też o wybaczenie tych, którzy poczuli się urażeni tym, co powiedział lub jak się zachował w czasie kampanii wyborczej, czy w ciągu ostatnich pięciu lat.

15.07. - Z udziałem prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Litwy Gitanasa Nausedy odbyły się na Polach Grunwaldzkich obchody 610. rocznicy Bitwy po Grunwaldem. Obaj prezydenci podkreślali dobre relacje łączące Polskę i Litwę. Tak, jak kiedyś - mówili - oba kraje połączyła Unia Polsko-Litewska, tak obecnie mają one wspólne interesy w ramach UE i NATO.

- Sejm odrzucił wnioski Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności dla szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wnioski miały związek m.in. z nieprawidłowościami wokół zakupów maseczek i respiratorów na początku pandemii COVID-19 (Ziobrze KO zarzuciła "zamiatanie pod dywan" afer dotyczących zamówień; Kamińskiego obarczano odpowiedzialnością za niewłaściwe działanie służb w tej sprawie).

- Swą pierwszą zagraniczną wizytę po lockdownie spowodowanym pandemią COVID-19 złożyła w Polsce szefowa niemieckiego CDU i minister obrony Annegret Kramp-Karenbauer. Po spotkaniu oboje ministrowie: Mariusz Błaszczak i Kramp-Karenbauer podkreślali zgodność w poglądach na rolę UE w polityce obronnej, znaczenie NATO i relacji transatlantyckich, a także konieczność zwiększania mobilności wojsk. Z przewodniczącą CDU spotkał się także lider PO Borys Budka.

- Kontrowersje wywołał żart rosyjskich komików Vovana i Lexusa, którzy dzień wcześniej wieczorem zamieścili na portalu YouTube nagranie swej rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Podszywając się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, gratulowali prezydentowi zwycięstwa i próbowali sprowokować do kontrowersyjnych wypowiedzi, m.in. na temat sporów o historię z Rosją. Opozycja określiła zdarzenie jako skandal i kompromitację Kancelarii Prezydenta; zażądała też wyjaśnień od współpracowników głowy państwa. Sam Duda odniósł się do sprawy żartobliwie: "w trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak; sekretarz generalny ONZ nie wymawia aż tak dobrze słowa +żubrówka+, choć głos był bardzo podobny".

16.07. - Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego złożył w Sądzie Najwyższym protest wyborczy, w którym oczekuje stwierdzenia nieważności wyborów prezydenckich. W proteście jest mowa m.in. o naruszeniu konstytucji, wspomaganiu przez TVP jednego kandydata w wyborach, oraz o naruszeniach ze strony administracji rządowej.

- Premier Mateusz Morawiecki udał się do Brukseli, gdzie następnego dnia rozpocznie się dwudniowy szczyt UE, na którym unijni liderzy dyskutować będą na temat budżetu wspólnoty na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy po pandemii COVID-19.

- Po żarcie rosyjskich komików w trybie natychmiastowym odwołanych zostało dwóch pracowników Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ. To ich obarczono odpowiedzialnością za telefoniczną rozmowę youtuberów z prezydentem Andrzejem Dudą

17.07. - Rafał Trzaskowski ogłosił w Gdyni zamiar tworzenia ruchu obywatelskiego wraz z samorządami, organizacjami pozarządowymi i wszystkimi "ludźmi dobrej woli". Celem ruchu miałaby byc m.in. zbiórka podpisów pod projektami obywatelskimi dot. m.in. praw kobiet. Start ruchu, który zyskał roboczą nazwę "Nowa Solidarność", Trzaskowski zapowiedział na 5 września.

19.07. - Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem zmiany personalne w rządzie, które - jak zastrzegł - nie obejmą premiera Mateusza Morawieckiego.

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz zapowiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" zamiar odejścia z rządu. "Kilka miesięcy temu umówiliśmy się z premierem Mateuszem Morawieckim na kontynuowanie mojej misji do wyborów prezydenckich; uważam, że to jest dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji" - powiedział.

20.07. - Sławomir Nowak, b. poseł PO, minister transportu w latach 2011-2013, a w latach 2016-2019 szef Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrainy – Ukrawtodor został zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz prania brudnych pieniędzy. Jak informowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, zatrzymanie Nowaka oraz dwóch innych osób (m.in. b. dowódcę GROM), to efekt międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez wspólny zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy a także funkcjonariuszy CBA oraz ukraińskiej służby antykorupcyjnej NABU.

21.07. - Po czterech dniach negocjacji w Brukseli Unia Europejska porozumiała się w sprawie wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy, które mają w sumie wynieść 1,82 bln euro. We wnioskach ze szczytu przyjętych przez przywódców pojawił się zapis, że Rada Europejska "podkreśla znaczenie ochrony interesów finansowych Unii" oraz "poszanowania praworządności". Polsce ma przypaść w ramach wieloletnich ram finansowych oraz funduszu odbudowy ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. Premier Mateusz Morawiecki określił wynegocjowany budżet jako "bardzo dobry dla Europy".

- Prezes PiS Jarosław Kaczyński wynik szczytu UE ocenił w rozmowie z PAP jako "ogromny sukces Polski". "Uzyskaliśmy najwięcej jak było można" - zapewnił.

- Andrzej Duda odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze go na prezydenta. 6 sierpnia złoży przed Zgromadzeniem Narodowym w Sejmie przysięgę i obejmie urząd prezydenta RP na drugą kadencję.

22.07. - Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że Polska wraca ze szczytu UE jako "wielki zwycięzca". "Jesteśmy największym beneficjentem funduszu spójności, a budżet UE oznacza, że szansa dla Polski na złotą dekadę jest znacząco wyższa" - podkreślał szef rządu.

24.07. - Spór o obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w tym roku, po raz pierwszy, to Wojsko Polskie, a nie władze Gdańska, zorganizuje uroczystości na Westerplatte. Jak mówił minister, zależy mu, aby obchody miały charakter państwowy, żeby nie były wykorzystywane politycznie. Po deklaracji ministra prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przypomniała, że to miasto jest właścicielem terenu na półwyspie Westerplatte i zaapelowała do rządu o współpracę przy organizacji obchodów.

- Dr hab. Błażej Kmieciak został wybrany na przewodniczącego państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. W komisji zasiadają ponadto: Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski (przedstawiciele Sejmu), Agnieszka Rękas (przedstawicielka Senatu), Justyna Kotowska (z rekomendacji prezydenta), Elżbieta Malicka (z rekomendacji premiera). Kmieciak jest w komisji przedstawicielem Rzecznika Praw Dziecka.

25.07. - Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że zwróci się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambuskiej). Jak uzasadniał, dla jego resortu nie do zaakceptowania są przepisy konwencji obejmujące trzy obszary: edukację dzieci i młodzieży, związki rodzinne w kontekście LGBT i wpływ religii i zwyczajów na przemoc domową. Zapowiedź Ziobry wywołała ostry sprzeciw opozycji.

26.07. - Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wystosowała list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym pisze, że "należy unikać wikłania w aktualne spory polityczne symboli świętych dla wszystkich Polaków; takim miejscem i takim symbolem jest Westerplatte". List ma związek z zapowiedzią szefa MON, że w tym roku obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte zorganizuje wojsko.

27.07. - Spór o zapowiedź prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nazwał ją "skandalem"; ocenił, że rządzący "chcą dokręcić śrubę" i atakować m.in. prawa kobiet. Lewica chce, by sprawą zajęła się sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oświadczył w Radiu Maryja, że wypowiedzenie konwencji stambulskiej było zobowiązaniem, które Zjednoczona Prawica podjęła jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r.

28.07. - W Lublinie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych: Polski Jacka Czaputowicza, Litwy Linasa Linkevicziusa i Ukrainy - Dmytro Kułeby. Po spotkaniu szef polskiej dyplomacji poinformował, że zapadła decyzja o utworzeniu formatu współpracy trójstronnej - Trójkąta Lubelskiego, który stworzy możliwości współpracy między Polską, Litwą i Ukrainą.

29.07 - W nocy na kilku warszawskich pomnikach (m.in. Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu oraz Wincentego Witosa na pl. Trzech Krzyży) oraz na figurze Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża pojawiły się tęczowe flagi. W akcję, która miała na celu walkę z homofobią, zaangażowane były m.in. Margot i Łania z Kolektywu "Stop Bzdurom". Przedsięwzięcie wywołało ostry sprzeciw środowisk prawicowych i Kościoła. Premier Mateusz Morawiecki nazwał je "aktami wandalizmu"; metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz mówił o profanacji figury Chrystusa.

30.07 - Doszło do spotkania między prezydentem Andrzejem Dudą a jego kontrkandydatem z II tury wyborów prezydenckich Rafałem Trzaskowskim. "To była spokojna rozmowa, spokojne spotkanie, gdzie mówiliśmy też o przyszłości Polski; o tym, jak chcemy, żeby Polska się nadal rozwijała. Przede wszystkim jak chcemy, żeby była realizowana dalej ta bezpośrednia polityka" - relacjonował po spotkaniu prezydent. Trzaskowski mówił z kolei, że rozmowa dotyczyła kampanii wyborczej, kwestii związanych z wolnością mediów oraz samorządów, żeby - jak podkreślał - "samorządy były dalej silne".

- Premier Mateusz Morawiecki poinformował o zamiarze skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją tzw. konwencji stambulskiej. Zapewnił, że przeciwdziałanie przemocy domowej to priorytet jego rządu, ale - jak zaznaczył - jest przeciwny "rewolucji ideologicznej".

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie obrazy uczuć religijnych i znieważenia warszawskich pomników w związku z akcją nałożenia na nie tęczowych flag i masek z symbolem anarchistycznym.

31.07 - Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przyjął nowe zasady postępowania w związku z pandemią, które zakładają regionalne podejście do wprowadzania obostrzeń, obowiązujących w Polsce.

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Białorusi Uładzimirem Makiejem. Szef polskiej dyplomacji wysłuchał informacji na temat sytuacji na Białorusi; zwrócił uwagę na potrzebę zwolnienia więźniów politycznych i podkreślił poparcie dla niepodległości tego kraju. 9 sierpnia na Białorusi mają się odbyć wybory prezydenckie. Najpoważniejszą kontrkandydatką prezydenta Alaksandra Łukaszenki jest Swiatłana Cichanouska, której wiece wyborcze gromadzą w ostatnim czasie dziesiątki tysięcy ludzi.

- Niedawny kandydat na prezydenta, publicysta Szymon Hołownia poinformował o utworzeniu ruchu Polska 2050, na którego czele stanął. W ciągu stu dni - jak zapowiedział - ruch ma zrealizować kilka projektów, m.in. "Kontrakty obywatelskie", które mają pomóc rozwiązywać lokalne problemy, "Edukacja dla przyszłości", który ma pokryć luki, które - według Hołowni - znajdują się obecnie w programie edukacji, np. klimatycznej czy psychologicznej oraz radio internetowe.

- Prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich w Warszawie. 1 sierpnia przypada 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

SIERPIEŃ

1.08. - Obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego. Przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na stołecznych Powązkach w godzinę "W" przedstawiciele władz, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także weterani i mieszkańcy miasta oddali hołd powstańcom warszawskim.

4.08. - Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że we wrześniu lub w październiku odbędzie się rekonstrukcja rządu. Poinformował, że plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12, wyraził też nadzieję, że negocjacje umowy koalicyjnej w ramach Zjednoczonej Prawicy zakończą się sukcesem.

- Wiceprezes PO, prezydent Warszawy i kandydat KO w tegorocznych wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski zapowiedział utworzenie nowego ruchu obywatelskiego opartego na samorządowcach. Zaprosił do udziału w nim m.in. aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów.

5.08. - Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował o otwarciu szkół od 1 września; dodał, że w szkołach będę obowiązywać wytyczne sanitarne.

6.08. - Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą pięcioletnią kadencję prezydencką. Prezydent wygłosił orędzie przed ZN i przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. W orędziu inaugurującym drugą kadencję Duda zapowiedział, że "będzie prezydentem polskich spraw". "To nie było jedynie hasło wyborcze, to przewodnia myśl mojej prezydentury" - zapewnił. Podkreślił też, że kluczowe sprawy Polski to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność.

- Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) poinformował po wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS w Jachrance, że prawdopodobnie 7-8 listopada odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości.

7.08. - Na kilka dni przed wyborami prezydenckimi na Białorusi ministrowie spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego wydali wspólne oświadczenie, w którym wezwali władze Białorusi do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w sposób wolny i uczciwy oraz do uwolnienia osób zatrzymanych z powodów politycznych i powstrzymania się przed użyciem przemocy.

- Sejmowa komisji etyki poselskiej udzieliła posłance PiS Joannie Lichockiej nagany za zachowanie w lutym na sali sejmowej - media społecznościowe obiegło wówczas zdjęcie Lichockiej, na którym widać, jak posłanka trzyma wyciągnięty w górę środkowy palec. Lichocka zapewniała, że nie wykonała wulgarnego gestu, a jedynie przesuwała "energicznie dwukrotnie palcem pod okiem, bo była zdenerwowana".

9.08. - W dniu wyborów prezydenckich na Białorusi wspólne oświadczenie wydali prezydenci Polski i Litwy - Andrzej Duda i Gitanas Nauseda. Zaapelowali w nim do władz białoruskich o pełne uznanie i przestrzeganie standardów demokratycznych. Wzywamy do powstrzymania się od przemocy i respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela - napisali prezydenci.

- Po ogłoszeniu wyników oficjalnego badania exit poll, według którego wyborach prezydenckich zwyciężył Alaksandr Łukaszenka, uzyskując blisko 80 proc. głosów, a jego główna rywalka Swiatłana Cichanouska mniej niż 10 proc. głosów, w Mińsku i innych miastach Białorusi wybuchły demonstracje protestacyjne i starcia z milicją.

10.08. - Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w sprawie sytuacji na Białorusi. Po południu szef rządu odbył po południu rozmowę telefoniczną z Michelem, von der Leyen oraz komisarzem UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Oliverem Varhelyim nt. sytuacji na Białorusi.

- Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zaapelował do szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia szefów MSZ państw UE. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy - Jacek Czaputowicz, Linas Linkevicius i Dmytro Kułeba wydali wspólne oświadczenie, w którym zwrócili się do władz białoruskich o powstrzymanie się od użycia siły oraz uwolnienie wszystkich osób zatrzymanych.

- Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z ambasadorem RP na Białorusi Arturem Michalskim. Odebrałem raport na temat aktualnej sytuacji w tym kraju; monitorujemy sprawy na bieżąco i będziemy reagowali adekwatnie do zdarzeń i okoliczności - powiedział Duda po rozmowie.

11.08. - Byli prezydenci RP: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski wystosowali wspólny apel do władz Białorusi, w którym domagali się powstrzymania użycia siły wobec pokojowych zgromadzeń oraz powstrzymania dalszej eskalacji przemocy ze strony sił porządkowych.

- Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że od tego roku to Wojsko Polskie będzie organizować obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, co - według niego - zapewni godność uroczystości. Dotychczas organizatorem uroczystości rocznicy wybuchu II wojny były władze Gdańska, do którego należała część terenów Westerplatte.

12.08 - Prezydent Andrzej Duda skierował list do członków Rady Praw Człowieka ONZ, w którym zaapelował, by nie być obojętnym na sytuację na Białorusi, by sprawa Białorusi stała się przedmiotem troski wspólnoty międzynarodowej.

- Senat przyjął rezolucję wzywającą władze w Mińsku do zaprzestania represji i nawiązania dialogu z obywatelami, a prezydenta i rząd RP do wywarcia nacisku na białoruskie władze oraz zwołania RBN.

- Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowanie spotkania przedstawicieli wszystkich sił politycznych, służącego wypracowaniu wspólnego stanowiska ws. Białorusi.

13.08. - Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zaapelowali do władz Białorusi o deeskalację napięć, zaprzestanie używania siły przeciwko obywatelom w trybie natychmiastowym, uwolnienie zatrzymanych uczestników protestów politycznych i zainicjowanie dialogu z narodem. Prezydenci podkreślili w apelu, że chcieliby, aby "Białoruś była krajem stabilnym, demokratycznym, niezależnym i zamożnym".

14.08. - Sejm w uchwale przyjętej przez aklamację potępił stosowanie przez władze Alaksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji oraz zwrócił się do rządu o możliwość szybkiego przyjmowania uchodźców z Białorusi. Sejm zaapelował też do PE, RE i KE o podjęcie zdecydowanych działań.

- Sejm przyjął zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Zmiany przewidywały, że wynagrodzenia m.in. prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego. Posłowie zdecydowali, że wynagrodzenie przysługuje również pierwszej damie.

- Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie program wsparcia społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi - "Solidarni z Białorusią". W jego ramach zapowiedział m.in. ułatwienia dla Białorusinów przy wjeździe do Polski oraz w dostępie do rynku pracy, wsparcie dla niezależnych mediów i finansowanie NGOs, które wesprą białoruskie społeczeństwo obywatelskie. Szef rządu poinformował, że wartość programu pomocy Białorusi ma wynieść 50 mln zł.

- Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem nt. sytuacji na Białorusi i polityki europejskiej. Szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział po rozmowie, że zdaniem prezydentów "podstawą rozwiązania sytuacji na Białorusi jest dialog wewnętrzny"; potrzebny jest także jasny komunikat z czytelnym sygnałem zaangażowania UE w rozwiązywanie problemów na Białorusi.

15.08. - Z wizytą do Polski przybył sekretarz stanu USA Michael Pompeo. Amerykański polityk odbył bilateralne rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z premierem Mateuszem Morawieckim; dotyczyły m.in. sytuacji na Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki napisał po spotkaniu, że rozmawiał z Pompeo także m.in. o współpracy wojskowej budowy sieci 5G oraz o gazociągu Nord Stream 2.

Pompeo i minister obrony Mariusz Błaszczak podpisali - w obecności prezydenta Andrzeja Dudy - umowę o wzmocnionej współpracy obronnej – Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) między obu krajami ułatwiającą dalsze pogłębienie współpracy wojskowej i dotyczącą zwiększenia obecności żołnierzy USA w Polsce. Prezydent Andrzej Duda mówił po podpisaniu umowy, że przenosi ona nas w kolejny, jeszcze bardziej wzmocniony, etap współpracy militarnej. Sekretarz stanu USA wskazywał, że umowa wojskowa z Polską otwiera drogę do zwiększonej rotacyjnej obecności amerykańskich żołnierzy; przekonywał, że to strategicznie ważne dla naszego kraju i sojuszników.

- Europoseł Lewicy Robert Biedroń, który miał przewodniczyć delegacji Parlamentu Europejskiego udającej się z trzydniową wizytą na Białoruś, nie został wpuszczony do tego kraju.

- Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Henryk Wujec. Miał 79 lat. Był działaczem opozycji demokratycznej, członkiem KOR, działaczem "Solidarności", więźniem politycznym, posłem na Sejm X, I, II i III kadencji, wiceministrem rolnictwa w latach 2010-15, doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.

- Odbyły się połączone obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku oraz Święta Wojska Polskiego. "W tych jakże trudnych dniach, gdy bolszewicy stali na przedpolach Warszawy, zdecydowali się wziąć odpowiedzialność za losy państwa i społeczeństwa w swoje ręce" - mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. "Dramatyczna sytuacja, a jednak dali radę, co za piękny przykład, właśnie ponad podziałami politycznymi" - podkreślił.

16.08. - Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z europejskimi przywódcami - m.in. z szefem Rady Europejskiej, kanclerz Niemiec i premierem Czech Andrejem Babiszem o sytuacji na Białorusi.

17.08. - Szef RE Charles Michel poinformował, że zwołuje 19 sierpnia wideokonferencję przywódców unijnych w sprawie sytuacji na Białorusi.

- Prezydent Andrzej Duda wziął udział w telekonferencji z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia podtrzymują stanowisko wyrażone w apelu do władz Białorusi i podtrzymują gotowość do wsparcia procesu politycznego, który będzie realizować wolną wolę narodu białoruskiego - oświadczył po rozmowie.

- Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kandydatką w wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłaną Cichanouską; zapewnił, że Białorusini mają pełne wsparcie Polski.

- Senat opowiedział się przeciw zmianom w prawie podwyższającym wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie.

18.08. - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem o sytuacji bezpieczeństwa w regionie w kontekście wydarzeń na Białorusi oraz o zwiększeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie na podstawie umowie o współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Duda i Stoltenberg ocenili, że Białorusini muszą samodzielnie znaleźć drogę wyjścia z obecnej sytuacji bez odwoływania się do zewnętrznej interwencji - informował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

- Prezydenci Grupy Wyszehradzkiej - Andrzej Duda, Milosz Zeman, Zuzana Czaputova oraz Janos Ader wydali wspólne oświadczenie, w tórym wezwali władze Białorusi do otwarcia drogi do politycznego rozwiązania kryzysu w tym kraju, do przestrzegania praw i wolności człowieka a także do powstrzymania się od stosowania przemocy wobec pokojowych demonstrantów.

- Do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szumowski swoją decyzję motywował względami osobistymi i poinformował, że pozostaje w życiu publicznym jako poseł oraz zamierza wrócić do zawodu lekarza.

19.08. - Szczyt UE w formie wideokonferencji szefów państw i rządów krajów UE w sprawie kryzysu na Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki poinformował po nim, że Rada Europejska potępiła przebieg wyborów na Białorusi. Stwierdziliśmy, że ten wybory powinny zostać powtórzone, że one nie mogą być uznane za wybory uczciwie przeprowadzone, wolne i demokratyczne - powiedział szef rządu.

20.08. - Jacek Czaputowicz złożył na ręce premiera rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych; premier dymisję przyjął.

- Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że dotychczasowy szef NFZ Adam Niedzielski będzie nowym ministrem zdrowia, a dotychczasowy szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, były wojewoda łódzki, Zbigniew Rau będzie nowym ministrem spraw zagranicznych.

- Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Fundacji Białoruski Dom w Warszawie z przedstawicielami białoruskiej opozycji.

24.08. - Henryk Wujec - były działacz opozycji demokratycznej, członek KOR, działacz "Solidarności", więzień polityczny, polityk - został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego.

25.08. - Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zwrócił się do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, aby przy KE została powołana Europejska Rada Młodzieży, która miałaby charakter konsultacyjny i doradczy ws. projektów strategii politycznych tworzonych w Unii Europejskiej.

- Posiedzenie Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że chce, by na Śląsku biło przemysłowe serce Polski. Program dla Śląska to część przyjętej w 2017 r. przez rząd Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; jego celem jest przyspieszenie transformacji gospodarczej regionu.

- Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w inauguracji rządowego projektu „Pod biało-czerwoną”, zakładającego wsparcie dla gmin w budowie masztów do prezentacji flagi narodowej. Barwy narodowe należą do wszystkich – oświadczył.

26.08. - Prezydent Andrzej Duda powołał Zbigniewa Raua na ministra spraw zagranicznych oraz Adama Niedzielskiego na ministra zdrowia.

- Spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie sytuacji na Białorusi. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele wszystkich klubów i koła. Bez wyjątku, wszyscy mówili, że największą wartością jest suwerenność, niepodległość, niezależność i wolność Białorusi – mówił po spotkaniu premier.

- Lewica Razem wybrała nowy Zarząd Krajowy i Radę Krajową. W zarządzie znalazła się m.in. posłanka Paulina Matysiak, w radzie z kolei posłowie: Adrian Zandberg, Maciej Konieczny i Marcelina Zawisza, którzy nie ubiegali się o zasiadanie w zarządzie.

27.08. - Prezydent w przesłaniu z okazji 40. rocznicy Polskiego Sierpnia 1980 podkreślił, że Sierpień 1980 to fundament wolnej Polski, a zarazem historyczny przełom, który dał początek wielkim przemianom, przekształcającym Europę i świat. Przekonywał, że zdradzić ideały Sierpnia, to zagrozić podstawom wolnej, silnej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej.

- Wiceszef MSZ Marcin Przydacz poinformował, że w związku z powtarzającymi się bezpodstawnymi oskarżeniami władz Białorusi pod adresem Polski został wezwany ambasador Republiki Białorusi. Była to reakcja na słowa Alaksandra Łukaszenki, który powiedział, że przeciwko Białorusi toczy się dyplomatyczna wojna na najwyższym szczeblu oraz że w Polsce pojawiły się oświadczenia o tym, że jeśli Białoruś się rozpadnie, to Polsce przypadnie obwód grodzieński. Przydacz po spotkaniu z ambasadorem Białorusi mówił, że nie ma zgody w Polsce na tgo typu narrację i oskarżenia.

28.08. - Klub KO zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego, by przedstawił w Sejmie informację o realizacji ustaw związanych z epidemią COVID-19.

31.08. - Obchody 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność". "Solidarność" wyrosła na wielkim pragnieniu i żądaniu godności; uczestnicy Sierpnia'80 chcieli normalności i godności człowieka dla wszystkich, swoich rodaków i nie tylko - mówił podczas uroczystości w Gdańsku prezydent Andrzej Duda. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał z kolei, że "Solidarność" to nie tylko lekcja historii, to także wielkie zadanie i zobowiązanie na lata i pokolenia. "Solidarność" była, jest i będzie ta sama: dumna, z wartościami chrześcijańskimi i nauką społeczną Kościoła - mówił z kolei szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Jednym z punktów obchodów była msza św. z okazji rocznicy w kościele św. Brygidy w Gdańsku, w której udział wzięli prezydent, premier, b. prezydent Lech Wałęsa, opozycjoniści z czasów PRL, członkowie NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, parlamentarzyści i samorządowcy.

- Z okazji 40-lecia Solidarności b. premier, szef EPL Donald Tusk opublikował nagranie, w którym przekonywał, że tak, jak Polacy w 1980 r., obecnie Białorusini potrzebują wsparcia. Nie ma bowiem bezpiecznej Polski bez wolnej Białorusi i nie ma sprawiedliwej Europy bez Białorusi suwerennej - mówił.

WRZESIEŃ

1.09. - W kraju trwały obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się uroczystości na Westerplatte, organizowane po raz pierwszy przez Wojsko Polskie. Wcześniej organizatorem obchodów rocznicowych na Westerplatte były władze Gdańska.

4.09. - Obradowała zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada Gabinetowa poświęcona pandemii koronawirusa. Radę tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z dotychczasowych działań w ramach walki z COVID-19 oraz zmodyfikowana strategia na sezon jesienno-zimowy.

8.09. - Prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef Forum Młodych PiS Michał Moskal na konferencji prasowej przedstawili projekt noweli ustawy o ochronie zwierząt, tzw. piątkę dla zwierząt, który w pierwotnym kształcie przewidywał m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenia uboju rytualnego, wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz utworzenie rady ds. zwierząt. 11 września projekt posłowie PiS złożyli w Sejmie.

18 września Sejm uchwalił nowelizację przy sprzeciwie 32 posłów z klubu PiS, m.in. z Solidarnej Polski i Porozumienia. Wskutek głosowania przeciwko, wbrew dyscyplinie, kilkunastu posłów z PiS, w tym ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, zostało zawieszonych w prawach członka partii.

9.09. - W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Chichanouską. Tego dnia Cichanouska została też uhonorowana nagrodą specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Następnego dnia Cichanouska spotkała się z posłami KO liderem PO Borysem Budką i posłami KO.

11.09. - W Lublinie odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu, w którym uczestniczyli premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier omawiano kwestie planu współpracy gospodarczej z Białorusią i bezwizowy ruch dla jej obywateli oraz walkę z pandemią. To było drugie spotkanie wysokiego szczebla podczas polskiej prezydencji w Grupie V4. Poprzednie odbyło się 3 lipca w Warszawie i symbolicznie zainaugurowało polskie przewodnictwo.

14.09. - Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych o sytuacji na Białorusi. Po spotkaniu szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiedział, że Morawiecki na szczycie unijnym przedstawi "Plan Marshalla" dla Białorusi.

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że kwietniowa decyzja premiera zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania w maju br. wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym rażąco naruszyła prawo. Sąd uznał nieważność tej decyzji.

- Prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od nowego ambasadora Niemiec w Polsce, którym został Arndt Freytag von Loringhoven. Prezydent przyjął też listy m.in. od nowej ambasador Wielkiej Brytanii Anny Clunes.

21.09. - Prezydenci Polski Andrzej Duda, Litwy Gitanas Nauseda i Rumunii Klaus Iohannis wydali wspólne oświadczenie, w którym stwierdzili, że UE powinna rozszerzyć pakiet pomocy dla demokratycznej transformacji gospodarczej Białorusi. Według prezydentów, pakiet powinien obejmować między innymi: ułatwienia w handlu z UE i pomoc w negocjacjach akcesyjnych do WTO oraz wprowadzenie ruchu bezwizowego po spełnieniu przez Białoruś niezbędnych warunków.

22.09. - Prezydent Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim spotkał się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wśród tematów rozmowy była m.in. ustawa o ochronie zwierząt i sytuacja międzynarodowa.

- Prezydent Andrzej Duda udał z pierwszą w nowej kadencji trzydniową wizytą zagraniczną do Włoch i do Watykanu. Wśród punktów wizyty była audiencja u papieża Franciszka oraz spotkanie z prezydentem Sergio Mattarellą i premierem Giuseppem Conte.

24.09. - Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że „wszystko wskazuje na to”, że prezes PiS Jarosław Kaczyński znajdzie się w rządzie jako wicepremier.

25.09. - Cezary Tomczyk został wybrany na nowego szefa klubu Koalicji Obywatelskiej. Na Tomczyka głosowało 115 parlamentarzystów KO, na jego kontrkandydatkę, posłankę Uruszlę Augustyn – 56.

26.09. - Po tygodniach negocjacji i kryzysie w ramach Zjednoczonej Prawicy jej liderzy, prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezes Porozumienia Jarosław Gowin i prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podpisali porozumienie koalicyjne.

W umowie znalazła się m.in. deklaracja wspólnego startu w kolejnych wyborach oraz wspólnych uzgodnień projektów legislacyjnych.

- Wicepremier Jadwiga Emilewicz poinformowała w rozmowie z PAP, że opuszcza Porozumienie. Jak powiedziała, w czasie kryzysu w Zjednoczonej Prawicy znaleźli się z szefem partii Jarosławem Gowinem po przeciwnych stronach sporu.

28.09. - Senator Marcin Bosacki został wybrany na nowego szefa senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej.

30.09. - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim w celu omówienia proponowanych zmian w składzie Rady Ministrów.

- Premier Mateusz Morawiecki przedstawił zmiany w rządzie. Liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty. W zapowiadanym składzie rządu znalazło się czterech wicepremierów: Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Piotr Gliński i Jarosław Gowin.

PAŹDZIERNIK

1.10. - Premier Mateusz Morawiecki w trakcie nadzwyczajnego szczytu UE w Brukseli przedstawił plan gospodarczy dla Białorusi przygotowany przez Grupę Wyszehradzką; plan, określany jako pakiet stabilizacyjny, obejmuje zachęty finansowe, wsparcie ekonomiczne i inwestycje w infrastrukturę. Szef rządu podczas swojego wystąpienia ocenił, że sytuacja na Białorusi stanowi najpilniejsze wyzwanie dla wschodniego sąsiedztwa UE

- Polsko-holenderskie konsultacje ws. Białorusi z udziałem podsekretarza stanu w MSZ Marcina Przydacza i dyrektora generalnego ds. europejskich MSZ Królestwa Niderlandów Thijsem van der Plasem

- Rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu; to wspólna inicjatywa ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta Torunia i Fundacji Tumult, organizatora największego światowego festiwalu poświęconego sztuce zdjęć filmowych Camerimage

- Prezydent Andrzej Duda w przesłaniu do ludzi nauki i studentów z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego podkreślił, że uczelnie mają pozostać przestrzenią pluralizmu i dialogu; dodał, że badacze mogą się przyczynić do "podnoszenia poziomu debaty, dając przykład merytorycznej i konstruktywnej rozmowy między reprezentantami różnych opinii".

2.10. - Rada Europejska przyjęła na nadzwyczajnym szczycie UE w sprawie Białorusi zaproponowany przez Polskę plan gospodarczy dla tego kraju; zdecydowano o wdrożeniu sankcji dla polityków białoruskich, potępiono niedopuszczalną przemoc władz białoruskich wobec pokojowych demonstrantów, a także zastraszanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania po sierpniowych wyborach prezydenckich. Rada wezwała władze Białorusi do zaprzestania przemocy i represji, uwolnienia wszystkich zatrzymanych i więźniów politycznych, poszanowania wolności mediów i społeczeństwa obywatelskiego oraz rozpoczęcia dialogu

- Premier Mateusz Morawiecki zaapelował na szczycie UE o wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2, wskazując m.in. na kontekst sprawy Aleksieja Nawalnego

"Nord Stream 2 to element polityki, geopolityki, prowadzony z konsekwencją przez Federację Rosyjską. Rosja prowadzi swoją agresywną politykę na najróżniejsze sposoby, od agresji militarnej - z czym mieliśmy do czynienia w przypadku Gruzji, Ukrainy - poprzez trucie obywateli, sankcje ze swojej strony, embargo gospodarcze, wojny handlowe i tym samym o wiele silniejszy organizm gospodarczy jakim jest UE powinien potrafić odpowiedzieć na tak agresywną politykę" - oświadczył Morawiecki.

- Ministrowie obrony narodowej Polski - Mariusz Błaszczak, Litwy - Raimundas Karoblis i Ukrainy - Andrij Taran uczestniczyli w święcie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady LITPOLUKRBRIG; w Lublinie na terenie dowództwa jednostki odbyła się uroczysta zbiórka

- Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia szybkiego powrotu do zdrowia zakażonej koronawirusem amerykańskiej parze prezydenckiej Donaldowi i Melanii Trump.

- Posłanki Lewicy rozpoczęły akcję informacyjną pod hasztagiem WyrokNaKobiety. Jak podkreśliły, akcja dotyczy "spodziewanego" wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października ma zająć się sprawą dotyczącą konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej. Wniosek ten został złożony do TK przez grupę posłów w 2019 r.

5.10. - Kandydat na ministra nauki i szkolnictwa wyższego Przemysław Czarnek zakażony koronawirusem. W ramach postępowania epidemiologicznego na kwarantannę zostali skierowani: wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister edukacji Dariusz Piontkowski, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk oraz wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

W związku z chorobą Czarnka prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o przełożeniu uroczystości zaprzysiężenia nowych ministrów z 5 października na 6 października.

- Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z szefem szwedzkiego rządu Stefanem Loefvenem O sytuacji na Białorusi oraz polityce wschodniej Unii Europejskiej; premierzy podkreślili konieczność zachowania solidarnego i spójnego stanowiska UE ws Białorusi

- Europosłowie PiS napisali list do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego w sprawie słów wiceszefowej PE Katariny Barley dotyczących Polski i Węgier z wywiadu dla radia Deutschlandfunk. Wskazują, że doszło do złamania regulaminu PE, co uzasadnia jej odwołanie z funkcji.

- Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli serię kontroli w urzędach mającą na celu sprawdzenie przygotowania administracji rządowej do drugiej fali epidemii koronawirusa

6.10. - Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki został powołany także na ministra cyfryzacji, na funkcje wicepremierów powołani zostali: prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz Piotr Gliński.

Piotr Gliński został odwołany z funkcji wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego i jednocześnie powołany na wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Szef Porozumienia Jarosław Gowin został powołany na funkcję wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

Prezydent odwołał Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów i jednocześnie powołał - na urząd ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Michał Kurtyka został odwołany z funkcji ministra klimatu i powołany na stanowisko ministra klimatu i środowiska. Z funkcji minister rodziny, pracy i polityki społecznej odwołana została Marlena Maląg; powołana została jednocześnie na stanowisko minister rodziny i polityki społecznej. Na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi został powołany Grzegorz Puda. W skład rządu weszli również we wtorek - jako ministrowie-członkowie Rady Ministrów - Michał Cieślak oraz Michał Wójcik.

- W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, które przyporządkowały poszczególne działy administracji konkretnym ministrom.

- Szef MON Mariusz Błaszczak wziął udział w otwarciu Centrum Chirurgii Robotycznej Wojkowego Instytutu Medycznego w Warszawie

7.10. - Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie swej kancelarii; odwołał Halinę Szymańską z funkcji szefowej KPRP i powołał na to stanowisko Grażynę Ignaczak-Bandych; Małgorzatę Paprocką i Piotra Ćwika powołał na stanowisko sekretarzy stanu w KPRP; a na doradców Łukasza Rzepeckiego oraz Annę Surówkę-Pasek

- Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z liderem Kukiz'15 Pawłem Kukizem na temat powołania wspólnego zespołu ekspertów ds. sędziów pokoju

- B. minister cyfryzacji Marek Zagórski sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

8.10. - Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w związku z pandemią koronawirusa od 10 października cała Polska będzie znajdować się w strefie żółtej; w całym kraju będzie obowiązywało m.in. zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej.

- Szef MSZ Zbigniew Rau rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Mike'm Pompeo o relacjach polsko-amerykańskich i sytuacji na Białorusi

9.10. - Prezydent Andrzej Duda w specjalnym oświadczeniu wezwał Armenią i Azerbejdżanem do zaprzestania działań zbrojnych i podjęcia negocjacji z wykorzystaniem Grupy Mińskiej OBWE.

- Opublikowano "Strategię walki z pandemią COVID-19. Jesień 2020. Wersja 2.0". Strategia obrazuje najważniejsze zmiany kierunkowe, jakie zostaną podjęte w celu skutecznej walki z pandemią wirusa COVID-19 przy jednoczesnym uwzględnieniu długofalowych konsekwencji wprowadzania obostrzeń. Strategia jest odpowiedzią na zmianę charakteru epidemii.

- Premier Matusz Morawiecki wziął udział w X. Kongresie Polska Wielki Projekt.

- Szef PO Borys Budka zwrócił się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. pandemii koronawirusa

- Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego pismo, w którym ocenił, że powinno zostać rozważone odrzucenie w całości nowelizacji o ochronie zwierząt lub uzależnienie jej wejścia w życie od uprzedniej notyfikacji unijnej.

- 30 polskich dyplomatów opuściło w terytorium Białorusi, po tym, jak Polska i Litwa podjęły decyzję o odwołaniu ambasadorów z Mińska na konsultacje, wówczas białoruskie MSZ zażądało od ambasad obu krajów ograniczenia liczby dyplomatów na Białorusi

10.10. - Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa, w tym o wprowadzeniu godzin dla seniorów w sklepach i aptekach. Szef MZ Adam Niedzielski zapewnił, że w szpitalach zwiększy się liczba łóżek i respiratorów dla chorych na COVID-19. Rząd przekazał ponadto 38 mln zł dla DPS

11.10. - Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda rozpoczeli wizytę na Ukrainie

- Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z wizytą we Włoszech; wraz z delegacją wziął udział w zakończeniu XXV. Jubileuszowego Zjazdu Związku Polaków we Włoszech

12.10. - Prezydenci Polski Andrzej Duda i Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali wspólną deklarację, w której podkreślili znaczenie polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, które mają charakter partnerstwa strategicznego

- Prezydent w czasie wizyty w Kijowie odznaczył polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych realizujących w ramach sojuszniczej współpracy działania szkoleniowe na Ukrainie

- Prezydent powołał generała dywizji Andrzeja Reudowicza na stanowisko zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

- Premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa zapowiedzieli poprawki do noweli o ochronie zwierząt dot. przesunięcia wejścia w życie zakazu hodowli zwierząt na futra oraz ograniczenia uboju rytualnego na styczeń 2022 r., odszkodowania dla hodowców i zachowanie uboju rytualnego drobiu; zapowiedzieli również powstanie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt

- Senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi opowiedziała się za odrzuceniem noweli ustawy o ochronie zwierząt, tzw. piątki dla zwierząt.

13.10. - Wideokonferencja premiera Mateusza Morawieckiego z politykami opozycji, ministerem zdrowia Adamem Niedzielskim, wiceministerem obrony narodowej Wojciechem Skurkiewiczem i szef GIS Jarosławem Pinkasem poświęcona omówieniu sytuacji związanej z rozwojem epidemii koronawirusa.

14.10. - W związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19 premier Mateusz Morawiecki udał się na kwarantannę.

- Senat wprowadził kilkadziesiąt poprawek do noweli o ochronie zwierząt; wśród nich wykreślającą ograniczenia uboju rytualnego drobiu oraz umożliwiającą hodowlę zwierząt na futra na dotychczasowych zasadach do 31 lipca 2023 r. i prowadzenie uboju rytualnego na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2025 r.

15.10. - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi o wzmocnionej współpracy obronnej.

- Stowarzyszenie Polska 2050 Szymona Hołowni przyjęło statut i rozpoczyna oficjalny nabór członków

- Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział pracę nad stworzeniem tzw. klauzuli dobrego Samarytanina, zakładającej, że w ramach walki z COVID-19 błędy lekarskie popełniane nieumyślnie nie będą karane

-Zzapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzenia nowych obostrzeń w strefach żółtej i czerwonej

16.10. - w USA został oficjalnie reaktywowany V Korpus U.S. Army, którego wysunięte dowództwo ulokowano w Poznaniu.

17.10. - Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zainaugurował działalność swego ruchu "Wspólna Polska", który - jak podkreślał - ma stworzyć "dekalog wartości, pragnień, marzeń, które są wspólne dla Polek i Polaków". Zapowiedział też powołanie związku zawodowego o nazwie "Nowa Solidarność"

19.10. - Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przygotowaniu szpitali tymczasowych, pierwszy powstanie na Stadionie Narodowym; w pierwszym etapiedostępnych bedzie 500 łóżek, z czego 50 przeznaczonych do intensywnej terapii.

- Prezydent Andrzej Duda powołał Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki.

- Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Estonii, gdzie uczestniczył w 5. szczycie Inicjatywy Trójmorza oraz w ceremonii otwarcia Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej w Tallinie

Prezydent podkreślił, że aktywność izb gospodarczych jest komplementarna wobec pracy organów administracji. "Izby jednak mają tę specyfikę a zarazem przewagę nad organami państwa, że są inicjatywami oddolnymi w najlepszy z możliwych sposobów odnoszącymi się do problemów biznesowej rzeczywistości - stwierdził. Wyraził przekonanie, że Polsko-Estońska Izba Gospodarcza w istotnym stopniu wzmocni dynamikę handlowo-inwestycyjną pomiędzy naszymi krajami.

- Do Sejmu wpłynął projekt noweli ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

20.10. - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym; ma on finansowo wspierać poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe.

- W Warszawie odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską

21.10. - Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie informację na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii.

- Prezydent Andrzej Duda powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego ze strony rządowej; nowo powołani członkowie to: wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister zdrowia Adam Niedzielski, a także wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk jako przedstawicielka ministra właściwego ds. pracy, odpowiedzialnego za dialog

22.10. - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Przepis straci moc wraz z publikacja orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw.

Wyrok wywołał falę protestów w całej Polce. Inicjatorem sprzeciwu wobec orzeczenia TK jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.

- Sejm nie powołał mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich; jedyna kandydatka na to stanowisko, zgłoszona prez opozycję, nie uzyskała poparcia bezwzględnej większości głosów.

- Paweł Szrot, dotychczasowy zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, został mianowany przez prezydenta Andrzej Dudę na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

23.10. - Prezydent Andrzej Duda z roboczą wizytą na PGE Narodowym, gdzie powstaje szpital tymczasowy; podkreślał, że szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym ma stanowić zabezpieczenie, gdyby pandemia nadal rozwijała się w sposób bardzo szybki

- Wicepremier Jarosław Gowin nowym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego.

24.10. - Prezydent Andrzej Duda poinformował, że jest zakażony koronawirusem.

- Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do premiera o niepublikowanie, z powodu stanu wyższej konieczności, wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji.

26.10. - Szef Forum Młodych PiS oraz dyrektor biura prezydialnego partii Michał Moskal został szefem gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

27.10. - Sejm odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry; za przyjęciem wniosku głosowało 217 posłów, 232 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciwko wnioskowi o wotum głosowało 232 posłów PiS. Z kolei za przyjęciem wniosku było 131 posłów KO, 46 posłów Lewicy, 28 posłów PSL-Kukiz'15, 10 posłów Konfederacji i dwóch posłów niezależnych

- Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wsparcie o wartości 1,8 mld zł dla ponad 170 tys. firm dotkniętych obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa.

- Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do protestujących przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji, by powstrzymali się od jakichkolwiek aktów agresji, które mogą prowadzić do eskalacji. "W wyroku TK chodzi o wykluczenie tzw. przesłanki eugenicznej, sytuacja zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety nie jest nim objęta" - podkreślał. Zadeklarował, że będzie zalecał badania prenatalne dla wszystkich kobiet.

28.10. - Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował o trwałe wpisanie do konstytucji kompromisu aborcyjnego z 1993 r. "Większość Polaków jest za referendum, które proponujemy. Jeżeli rządzący, premier Mateusz Morawiecki nie skorzystają z naszej podpowiedzi, z naszej propozycji, żeby z uwagi na stan wyższej konieczności nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dlatego przedstawiamy kolejną propozycję, a jest nią zmiana w Konstytucji Rzeczpospolitej i na trwałe wpisanie do konstytucji kompromisu aborcyjnego z 1993 roku" - oświadczył lider PSL.

- Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do protestów związanych z orzeczeniem TK ws. aborcji, wezwał do spokoju i rozsądku; podkreślił, że w państwie demokratycznym wolno protestować, ale w granicach prawa. Duda oświadczył, że jest gotów zaangażować się w pracę nad rozwiązaniem, które przyniesie spokój społeczny.

- Prokurator Generalny wystąpił do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi KO Sławomirowi Nitrasowi; według Nitrasa, to próba zdyskredytowania go oraz zrobienia z niego chuligana.

29.10. - Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o odwołanie zaplanowanych protestów po wyroku TK ws. aborcji; jak podkreślił, protesty ze względu na trwającą w kraju epidemię są zagrożeniem dla życia seniorów.

- Porozumienie Jarosława Gowina zadeklarowało, że chce przedstawić projekt ustawy w sprawie aborcji, ale wyłącznie pod warunkiem poparcia go przez całą Zjednoczoną Prawicę.

- Na Stadionie Narodowym został uruchomiony pierwszy szpital tymczasowy.

30.10. - protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w wielu miastach kraju; w stolicy demonstracja organizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet odbyła się pod hasłem "Marsz na Warszawę"; według prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego w manifestacji wzięło udział ok. 50 tys. osób.

- Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że zdecydował się na złożenie do Sejmu projektu noweli ustawy o planowaniu rodziny, który uwzględniając wskazania TK przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki przywracającej możliwość przerwania ciąży jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych.

- Rząd zdecydował, że w dniach 31 października - 2 listopada, czyli w okresie święta Wszystkich Świętych, zamknięte zostaną cmentarze.

- Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał duże spółki Skarbu Państwa lub te z większościowym udziałem SP do budowach kolejnych szpitali tymczasowych na ponad 3 tys. łóżek; powstaną one m.in. w Płocku i Ostrołęce, a także na Pomorzu, Śląsku i w Małopolsce.

- Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomiło dotychczas nieaktywowane zasoby w walce z koronawirusem; wszyscy żołnierze WOT otrzymali powiadomienia o konieczności stawienia się w swojej jednostce.

LISTOPAD

1.11. - Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do uczestników protestów po wyroku TK ws. aborcji o rozmowy. Zapewnił także przedsiębiorców, którzy odnotują straty w wyniku zamknięcia cmentarzy wskutek obostrzeń związanych z pandemią, że rząd udzieli im wsparcia finansowego.

2.11. - Rzeczniczka PiS odniosła się w imieniu PiS do wyroku TK ws. aborcji; oświadczyła, że "kwestia wad letalnych jest do rozwiązania". "Poszukujemy takiego rozwiązania, które będzie zgodne z konstytucją; rozwiązanie nad którym pracujemy musi być precyzyjne, dokładne i nie może pozostawiać żadnych wątpliwości co do zgodności z wyrokiem TK" - powiedziała.

3.11. - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy covidowej, która zakłada m.in. dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia, zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19.

- Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny został skierowany do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia. Projekt ma dostosować ustawę do wyroku TK z 22 października i jednocześnie umożliwić aborcję z powodu ciężkich wad płodu.

4.11. - Andrzej Duda napisał w liście do prezydenta Niemiec Franka-Waltera, że w czasie pandemii "szczególnej wartości nabierają wszelkie gesty solidarności", dziękował za propozycję ewentualnej pomocy ze strony Niemiec dot. pomocy w czasie pandemii koronawirusa. Zapewnił, że "również Niemcy mogą liczyć na Polskę". List Dudy był odpowiedzią odpowiedź na list prezydenta Niemiec z końca października, w którym Steinmeier oferował pomoc Polsce w walce z pandemią COVID-19.

- Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w związku z pandemią rozszerzono naukę zdalną na klasy od 1-3 i przedłużono do końca listopada nauczanie zdalne dla uczniów klas starszych. Poinformował, że obiekty hotelarskie w Polsce będą otwarte tylko dla gości odbywających podróże służbowe, a sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii i sklepów usługowych. Ponadto zapowiedział, że placówki kulturalne typu kina, teatry, muzea czy galerie sztuki zostaną tymczasowo zamknięte, a nauczyciele otrzymają 500-złotowy bon na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

5.11. - Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się w Warszawie z ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher; tematami rozmów były relacje dwustronne i sprawy bieżące.

- Posłanki Lewicy i jednocześnie przewodniczące parlamentarnych zespołów, które zajmują się prawami kobiet, kierują list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z propozycją spotkania na temat "zaostrzenia" prawa dot. aborcji w Polsce.

6.11. - Premier Mateusz Morawiecki oświadczył na konferencji prasowej w Warszawie, że Polska na pewno skorzysta z prawa do sprzeciwu, jeśli nie dojdzie do porozumienia ws. powiązania tzw. praworządności z budżetem UE. Dodał, że nie będzie zgody na uzależnienie wydatków budżetowych od wyobrażeń KE co do tego, jak funkcjonuje państwo polskie.

- KO zażądała od prezydenta zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, chce też zwołania jak najszybciej posiedzenia Sejmu, aby przygotować rozwiązania, które pomogą przedsiębiorcom w czasie lockdownu.

7.11. - Prezydent Andrzej Duda wystosował gratulacje dla Joe Bidena "za udaną kampanię prezydencką". "W oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA" - podkreślił Duda po tym, jak agencja Associated Press i telewizje CNN, NBC oraz Fox News ogłosiły, że kandydat Demokratów na prezydenta USA pokonał w wyborach ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa i zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bidenowi zwycięstwa w wyborach pogratulował także szef MSZ Zgigniew Rau.

9.11. - Prezydent Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej, która przewiduje dalsze zwiększanie liczebności wojsk USA stacjonujących w Polsce oraz ustanowienie nowych ram prawnych obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Podkreślił, że militarna obecność amerykańska wzmacnia bezpieczeństwo naszej części Europy i Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (Poland – United States Enhanced Defense Cooperation Agreement) podpisali 15 sierpnia br. w Warszawie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i sekretarz stanu USA Mike Pompeo. 30 września Senat poparł ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikowania umowy; wcześniej taką zgodę wyraził Sejm. 15 października ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi podpisał prezydent Andrzej Duda.

10.11. - Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z partnerami zagranicznymi w ramach Szczytu Państw Bałkanów Zachodnich - Procesu Berlińskiego.

- Przedstawiciele Zarządu Krajowego Solidarnej Polski oświadczyli, że ich partia w zdecydowany sposób sprzeciwia się sformułowanej przez niemiecką prezydencję propozycji powiązania wypłat z budżetu Unii Europejskiej z tzw. zasadą praworządności.

11.11. - W całej Polsce odbyły się w środę obchody Narodowego Święta Niepodległości, które w tym roku miały wyjątkowy przebieg ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19.

- Prezydent Andrzej Duda w dniu Narodowego Święta Niepodległości wraz z premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu złożył przed Grobem Nieznanego Żołnierza wieniec od narodu; w związku z pandemią nie było uroczystej zmiany wart. Kwiaty złożyli także przedstawiciele zasiadających w Sejmie klubów parlamentarnych. Duda wygłosił orędzie telewizyjne, w którym podkreślił, że pandemia to czas podejmowania trudnych, niepopularnych decyzji; dziękował wszystkim, którzy przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych.

- W Warszawie odbył się Marsz Niepodległości; ze względu na sytuację epidemiczną miał odbyć się w formie "rajdu" samochodowego, wiele osób zdecydowało się jednak uczcić rocznicę odzyskania niepodległości przemieszczając się pieszo przez stolicę. Podczas Marszu doszło do zamieszek.

12.11. - Premier Mateusz Morawiecki odbył wideokonferencję z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Głównymi tematami były wieloletnie ramy finansowe oraz propozycja rozporządzenia. Tego samego dnia poinformował o skierowaniu do przywódców UE listu ws. mechanizmów warunkowości związanych z budżetem UE. Polska nie może zaakceptować takiej wersji tych mechanizmów, która prowadzi do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną - oświadczył.

- Premier Mateusz Morawiecki poinformował o skierowaniu do przywódców UE list ws. mechanizmów warunkowości związanych z budżetem UE. Oświadczył, że Polska nie może zaakceptować takiej wersji tych mechanizmów, która prowadzi do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną.

- Zapowiedź premiera dot. weta wywołała krytykę opozycji; lider PO Borys Budka powiedział, że gdyby rzeczywiście okazało się, że premier Mateusz Morawiecki chce zawetować unijny budżet, to byłaby to zdrada polskiej racji stanu i działanie wbrew interesowi Polski.

- Po wydarzeniach z Marszu Niepodłegości rzecznik prezydenta Błażej Spychalski wyraził smutek, że podczas Marszu Niepodległości doszło do skandalicznych sytuacji; PiS oświadczyło, że doszło wóczas do godnych potępienia incydentów, "będących wynikiem dołączenia do niego grup chuliganów, a być może także świadomych prowokacji". Zapowiedziało wyjaśnienie sprawy.

- W związku z wydarzeniami z Marszu Niepodległości lider Nowoczesnej Adam Szłapka wniósł do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro o złożenie wniosku w sprawie rozwiązania stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Podobny wniosek składa Lewica.

- Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart poinformowała o powołaniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Legalna aborcja - bez kompromisów"; zapowiedziała, że komitet będzie miał własną stronę internetową z informacjami o projekcie.

13.11. - Prezydent Andrzej Duda oświadczył podczas zjazdu klubów "Gazety Polskiej", że nie ma żadnych wątpliwości, że wyrok wydany przez TK ws. aborcji powinien być opublikowany niezwłocznie. "Skoro nie jest publikowany, to rozumiem, że występuje jakaś uzasadniona przyczyna braku tej publikacji" - podkreślił prezydent.

- Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer zapowiedział, że Polska chce rozpocząć szczepienia na Covid-19 od grup wysokiego ryzyka: seniorów, personelu medycznego i służb mundurowych.

- Premier Mateusz Morawiecki powołał b. wojewodę wielkopolskiego, posła i szefa zarządu okręgowego PiS w Poznaniu Zbigniewa Hoffmana na stanowisko sekretarza stanu w KPRM.

16.11. - Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oświadczył, że brak weta Polski ws. budżetu UE oznaczałby "całkowitą utratę zaufania do premiera z wszelkimi tego konsekwencjami".

17.11. - Prezydent Andrzej Duda z małżonką złożył wizytę na Litwie; w ramach wizyty spotkał się z litewski prezydentem Gitanasem Nausedą; tematem rozmów były m.in relacje dwustronne Polski i Litwy, sytuacja na Białorusi, program Partnerstwa Wschodniego u kwestie wiążące się z nowym budżetem UE. Obaj ocenili, że stosunki polsko-litewskie są i pozostaną stabilne i przyjazne. W czasie wizyty Duda podkreślił, że jego zdaniem zasady przyznawania unijnych środków muszą być czytelne, sprawiedliwe i jednakowe dla wszystkich oraz nie mogą być sformułowane tak, aby dawały pole do jakiejkolwiek nadinterpretacji, czy działań, które mogą być odbierane jako naruszenie suwerenności.

- PiS zdecydowało o przywróceniu w prawach członka partii 13 z 15 zawieszonych we wrześniu posłów; w tej grupie nie znalazł się Jan Krzysztof Ardanowski oraz Lech Kołakowski. Zawieszenie 15 posłów PiS było konsekwencją zagłosowania przez nich, mimo dyscypliny partyjnej, przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego.

18.11. - Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w Sejmie na temat prowadzonych negocjacji dotyczących wieloletniego budżetu UE. Powiedział, że to sprawa, która dotyczy tego, czy nasz los ma być w naszych rękach. "To nie jest podział na prawicę, lewicę, to podział na tych, którzy chcą, żeby naród polski decydował sam za siebie, czy żeby o naszym losie decydowali urzędnicy w Brukseli" - mówił.

- W całej Polsce odbyły się masowe protesty, organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, przeciwko zaostrzaniu prawa antyaborcyjnego w wyniku wyroku TK z 22 października. Największa demonstracja odbyła się w Warszawie; demonstrantów pod siedzibą TVP na placu Powstańców Warszawy otoczył kordon policjantów, a dostęp na plac zablokowano ze wszystkich stron. Po próbie przerwania kordonu przez uczestników manifestacji policja użyła wobec nich gazu pieprzowego. Spryskane nim zostały m.in. aktywistki Strajku Kobiet Marta Lempart i Klementyna Suchanow oraz posłanka Lewicy Magdalena Biejat. Kontrowersje wzbudziła też interwencja nieumundurowanych funkcjonariuszy biura antyterrorystycznego, uzbrojonych w pałki teleskopowe.

19.11. - Sejm przyjął uchwałę wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE autorstwa posłów PiS; odrzucił projekty uchwał przygotowane przez PO, PSL i Lewicę, wzywające premiera Mateusza Morawieckiego do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu unijnego i Funduszu Odbudowy.

- Po wydarzeniach podczas protestu Strajku Kobiet 18 listopada lider KO Borys Budka złożył w imieniu swojego klubu o wotum nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego; zarzucał mu "pięć grzechów": "gwałtowne pogorszenie bezpieczeństwa Polek i Polaków", "nieprzewidywalność", "zniszczenie instytucji państwowych", "pięć lat wyprowadzania Polski z UE" oraz "dzielenie i skłócenie Polaków".

21.11. - Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na spotkaniu z kierownictwem firm Astra Zeneca i Pfizer zadeklarowano, że jak tylko szczepionki na koronawirusa zostaną dopuszczone do obrotu w UE, Polska zamówi maksymalną przysługującą jej liczbę, a na jedną ze szczepionek już złożono zamówienie na 16 mln dawek.

24.11. - Poseł Lech Kołakowski poinformował, że odszedł z klubu PiS i będzie posłem niezrzeszonym. Tłumaczył, że powodem jego decyzji jest sprawa tzw. piątki dla zwierząt, którą nazwał "bublem prawnym".

26.11. - Premier Mateusz Morawiecki przedstawił rozwiązania rządu dla gospodarki w ramach tarczy antykryzysowej 2.0; znajdą się w niej dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, świadczenia postojowe, zwolnienia ze składek ZUS oraz świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

- Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydent-elekt Mołdawii Maią Sandu; podkreślił poparcie Polski dla prozachodniego kierunku polityki Mołdawii, który znalazł wyraźne poparcie większości społeczeństwa.

27.11. - Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że oświadczył kanclerz Niemiec Angeli Merkel, że Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw UE i potwierdził gotowość do zawetowania nowego budżetu.

- Premiera Mateusz Morawiecki wystosował list do szefowej Komisji Europejskiej ws. powiązania budżetu z praworządnością. Podkreślił, że Polska jest przeciwna mechanizmom, które w przyszłości mogłyby być przyczyną "rozbijania jedności UE".

- Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w wystąpieniu telewizyjnym dot. budżetu UE wezwał rządzących do "poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta". Podkreślił, że godzi ono w interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski. Wezwał też rządzących do opamiętania się i apelował, aby "wrócili do przestrzegania praworządności".

GRUDZIEŃ

1.12. - Rada Ministrów w trakcie posiedzenia przyjmuje stanowisko dotyczące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, wskazując, że powinno ono zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez TK uzasadnienia.

- Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powołał Radę Gospodarczą, czyli własny Zespół Doradców ds. Gospodarczych.

2.12. - Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że "są widoki", aby na początku 2021 r. rozpoczęły się szczepienia przeciw koronawirusowi. Moment startu - zaznacza - po decyzji Europejskiej Agencji Leków. Zapowiada też, że szczepionki na Covid-19 będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Przekazuje ponadto, że koszt zakupu szczepionek to od 5 do 10 mld zł.

8.12. - Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że łącznie ponad 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przeznaczone na m.in. projekty infrastrukturalne, edukacyjne, cyfryzację. Realizacja tych inwestycji - zapewniał - pozwoli na podniesienie produktywności gospodarki, ochronę miejsc pracy i będzie istotnym instrumentem wspierającym rozwój gospodarczy w 2021 r.

- Marszałek Sejmu Elżbieta Witek stwierdziła, że uchwała izby niższej holenderskiego parlamentu wzywająca rząd do podjęcia kroków w celu postawienia Polski przed TSUE, to "olbrzymi cios" dla dobrych dotąd dwustronnych relacji. Wyraziła też nadzieję, że jej list skłoni holenderskich parlamentarzystów do refleksji. Uchodziło o uchwałę izby niższej holenderskiego parlamentu Tweede Kamer, w której wezwała rząd do podjęcia kroków w celu postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE wobec niewykonania wyroku TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- Do Warszawy przybył szef węgierskiego rządu Viktor Orban, który spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim; w rozmowie uczestniczyli także liderzy: Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro i Porozumienia - Jarosław Gowin. Tematem spotkania były było wspólne stanowisko przed zbliżającym się unijnym szczytem dotyczącym m.in. nowego budżetu UE i Funduszu Odbudowy.

9.12. - W Sejmie odbyła się debata nad wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 216 posłów, 233 było przeciw, a jeden poseł - sam Kaczyński - wstrzymał się od głosu. Lider PO Borys Budka, prezentując wniosek mówił m.in., że Kaczyński okazał się tym wszystkim, z czym obiecał walczyć, stworzył prawdziwy układ, stał się symbolem elit oderwanych od rzeczywistości, uczynił Polskę słabą i odizolowaną.

Kaczyński stwierdził natomiast, że ogromna większość tego, co zostało powiedziane w debacie nad wnioskiem o wotum nieufności dla niego, to pomieszanie absurdu i kłamstw. Zwracając się do polityków opozycji stwierdził, że nie są w stanie zrozumieć, że ktoś naprawdę potrafi się kierować interesami Polski, a nie interesami swoich grupek. Premier Mateusz Morawiecki zabierając głos w debacie przekonywał, że wizja Polski wicepremiera Kaczyńskiego stawia polską rację stanu na pierwszym miejscu; dzięki niemu - mówił - polityka społeczna została zmieniona w sposób fundamentalny, a finanse publiczne są w stanie tak dobrym, jak nigdy w historii Polski.

- Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Czechach, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Miloszem Zemanem; było to ich pierwsze spotkanie od listopada 2019 r. Wśród tematów znalazł się stan negocjacji unijnego budżetu oraz współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

10.12. - Podczas odbywającego się w Brukseli szczytu UE doszło do porozumienia przywódców unijnych ws. budżetu UE i funduszu odbudowy. Porozumienie, które wynegocjowaliśmy, to podwójne zwycięstwo; po pierwsze, budżet UE może wejść w życie i Polska otrzyma z niego 770 mld zł; po drugie – te pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Ponadto wraz z premierem Węgier Viktorem Orbanem zadeklarowali, że zaskarżą do TSUE rozporządzenie w sprawie mechanizmu warunkowości. Morawiecki podkreślał, że rozporządzenie regulujące to musi być sprawdzone pod względem zgodności z traktatem.

Szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił, że rozporządzenie ws. systemu warunkowości stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności oraz łamie traktaty europejskie.

11.12. - Podczas drugiego dnia szczytu przywódcy Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie zwiększenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Zakłada ono zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Udało się wbudować zapisy, które pozwolą nam na skompensowanie ewentualnie wyższych wydatków związanych z systemem emisji uprawnień; środki na transformację polskiej energetyki to około 230 mld zł - mówił premier Morawiecki.

12.12. - Zebrał się zarząd Solidarnej Polski, by omówić bieżącą sytuację i skutki porozumienia ws. budżetu UE zawartego na szczycie Rady Europejskiej. Jak informował lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, głosami 12 do 8 zarząd partii odrzucił wniosek jednego z jej członków o wyjście ugrupowania z koalicji rządzącej. Wniosek złożył wiceszef MAP Janusz Kowalski. Ziobro zapowiedział jednocześnie, że Solidarna Polska będzie głosować w Sejmie przeciwko ustaleniom unijnego szczytu.

14.12. - Kolegium Elektorów wybrało na 46. prezydenta USA Demokratę Joe Bidena, a Kamalę Harris na wiceprezydent. Do ich zaprzysiężenia dojdzie 20 stycznia. Prezydent Andrzej Duda w liście do prezydenta-elekta pogratulował mu pomyślnego wyniku wyborczego i życzył udanej kadencji. Duda podkreślił w liście, że relacje Polski i USA, to filar bezpieczeństwa i stabilności europejskiej i transatlantyckiej. Zaprosił też Joe Bidena do złożenia wizyty w Polsce.

15.12. - Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień. "Dzisiaj możemy powiedzieć, że dołączamy do grona państw w ramach całej UE, które już w styczniu przystąpią do procesu szczepienia" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie ze strategią w etapie "0" będą szczepieni wszyscy pracownicy sektora ochrony zdrowia; w etapie "1" szczepieni będą seniorzy powyżej 60 r. życia, służby mundurowe i nauczyciele.

16.12. - Prezydent Andrzej Duda powołał radę ds. rolnictwa i obszarów wiejskich; 20-osobowa rada będzie zajmowała się doradzaniem głowie państwa w zakresie problemów rolnictwa i wsi. Szefem rady został b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

17.12. - Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ogłasił, że kandydatem tej partii na Rzecznika Praw Obywatelskich będzie wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Będzie to już trzecie podejście do wyboru następcy Adama Bodnara, obecnego RPO, którego kadencja minęła na początku września. Podczas dwóch poprzednich prób jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniach dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

22.12. - Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 26 grudnia, w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, pierwsza partia szczepionki przeciwko COVID-19 dotrze do Polski; najpierw zaszczepione zostaną osoby z "grupy zero", czyli m.in. personel medyczny i pracownicy podmiotów leczniczych.

23.12. - Komisja Europejska dała zielone światło na uruchomienie tzw. Tarczy Finansowej PFR 2.0 - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział też tarczę dla regionów najbardziej dotkniętych przez pandemię, wartą do 1 mld zł.

- Wiceministrowie SZ Szymon Szynkowski vel Sęk i Marcin Przydacz interweniowali ws. polskich kierowców czekających na wyjazd z Wielkiej Brytanii - poinformowało MSZ. Wcześniej tego dnia premier informował, że sytuacja na granicy brytyjsko-francuskiej nieco się poprawia, ale polskie interwencje nadal trwają, aby pomóc stojącym tam w wielkim korku polskim kierowcom.

Francja wstrzymała w niedzielę (20 grudnia) wjazd na swoje terytorium osób i towarów z Wielkiej Brytanii z powodu szerzącego się w tym kraju nowego, bardziej zaraźliwego, wariantu koronawirusa. Na drogach dojazdowych do portu w Dover utworzyły się potężne korki zmierzających na kontynent ciężarówek. 22 grudnia we wtorek Wielka Brytania porozumiała się z Francją w sprawie przywrócenia ruchu przez kanał La Manche. Kierowcy ciężarówek, podobnie jak kilka innych grup osób, otrzymali od 23 grudnia możliwość przekraczania kanału po okazaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, przeprowadzonego nie wcześniej niż 72 godziny.

24.12. - Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego polscy medycy polecą jeszcze tego dnia do Wielkiej Brytanii, by zapewnić szybsza realizację testów dla przekraczających granicę. Kierowcy muszą bezpiecznie wrócić do kraju - podkreślił rzecznik rządu.

Szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że żołnierze WOT przygotowują się do wyjazdu do Wielkiej Brytanii; gdzie będą przeprowadzać testy na obecność koronawirusa polskim kierowcom ciężarówek, którzy utknęli na granicy.

25.12. - Grupa wojskowych medyków udała się do Wielkiej Brytanii, by robić testy na obecność koronawirusa polskim kierowcom, którzy czekali na granicy w Dover na wjazd do Francji. Do kraju wrócili z Wielkiej Brytanii medycy m.in. z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, którzy przeprowadzali tam testy od 24 grudnia wieczorem. Wykonali oni 1260 testów kierowcom w Dover.

26.12. - Kancelaria premiera opublikowała promujący szczepienia przeciwko COVID-19 wśród pracowników ochrony zdrowia i zachęcający do zgłaszania się do szpitali węzłowych.

27.12 - W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zaszczepiono pierwszą osobę na COVID-19 w Polsce - naczelną pielęgniarkę szpitala Alicję Jakubowską. Zaszczepił ją dr Artur Zaczyński. Minister zdrowia Adam Niedzielski podał, że rząd chce, by "grupa zero" programu szczepień objęła swoim zakresem nie tylko wąsko pojętą grupę medyków, ale również inne zawody związane z leczeniem: m.in. farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i personel administracyjny podmiotów leczniczych.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds szczepień Michał Dworczyk poinformował, że do końca 2020 roku do Polski dotrze 300 tys. dawek szczepionki na koronawirusa, a potem co tydzień do Polski będą trafiały kolejne transporty z 300 tysiącami szczepionek. Zapowiedział, że w drugiej połowie stycznia rozpocznie się szczepienie grupy I, czyli seniorów, ale również przedstawicieli niektórych zawodów, czyli nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych.

- Żołnierze, którzy robili testy na obecność koronawirusa wśród kierowców ciężarówek podczas akcji na autostradzie M20 na dojeździe do granicy brytyjsko - francuskiej wrócili do kraju - przekazał MON.

28.12. - Do Polski trafiło 300 tys. dawek szczepionek przeciw COVID-19; rozpoczeła się ich dystrybucję do ponad 250 kolejnych szpitali - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

- Rząd rozpoczął billboardową kampanię informacyjną dotyczącą Narodowego Programu Szczepień. Kilkaset billboardów zawiśnie w całej Polsce m.in. w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Wrocławiu, Warszawie oraz na Śląsku. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że mobilne punkty sczepień w poszczególnych gminach będą powstawały na przełomie stycznia i lutego.

29.12. - Powstanie funduszu, który będzie wypłacał odszkodowania w przypadku negatywnych skutków zaszczepienia - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował, że w związku postulatami lekarzy do 14 stycznia przedłużony zostanie termin zapisów na szczepienia w grupie zero. Dworczyk zapewnił, że nie wpłynie to na termin rozpoczęcia zapisów na szczepienia w grupie I.

- Po tym gdy niedzielę stwierdzono zakażenie koronawirusem u skoczka narciarskiego Klemensa Murańki i z tego powodu polska kadra nie została dopuszczona do kwalifikacji inaugurującego Turniej Czterech Skoczni konkursu w Oberstdorfie, polska dyplomacja podjęła działania - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Wyraził nadzieję, że polscy sportowcy będą mogli na uczciwych zasadach uczestniczyć w TCS.

- Liderzy KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni poinformowali, że wspólną kandydatką ich ugrupowań na Rzecznika Praw Obywatelskich jest Mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Natomiast wspólnym kandydatem PSL i Konfederacji na RPO został prawnik i ekspert w dziedzinie prawa podatkowego prof. Robert Gwiazdowski.