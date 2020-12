Za utworzenie szpitali tymczasowych odpowiedzialni są wojewodowie. Jak poinformował wiceminister Kraska, na ten moment wynajęcie obiektów na ten cel przewidziane jest na sześć miesięcy. Obowiązek doprowadzenia ich do stanu poprzedniej funkcjonalności odnosi się jedynie do infrastruktury, która pierwotnie nie służyła działalności leczniczej (np. Targi Lublin S.A.). – Infrastruktura dostosowana do potrzeb szpitala tymczasowego w podmiotach leczniczych po ustaniu epidemii pozostanie wykorzystywana do udzielania świadczeń medycznych – zapewnił.