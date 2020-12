Dworczyk powiedział na konferencji prasowej, że 26 grudnia wieczorem przyjedzie do Polski 10 tys. szczepionek przeciw koronawirusowi, w jednej ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych zostaną przepakowane i trafią do dwóch hurtowni, z których 27 grudnia rano trafią do 73 szpitali.

"Do końca grudnia trafi do Polski jeszcze kolejne 300 tys. szczepionek, a potem do końca stycznia łącznie będziemy mieli 1,5 mln szczepionek, co pozowali nam zaszczepić do końca stycznia około 750 tys. pacjentów" - powiedział Dworczyk.

Mówił, że pierwsza grupa, która zostanie poddana szczepieniom obejmuje przede wszystkim personel pracujący w podmiotach leczniczych. "Do dzisiaj zgłosiło się 300 tys. osób do szczepienia" - przekazał.

"Ale cały czas ten nabór trwa, dlatego też chcemy zaapelować, żeby wszyscy wykorzystali ten czas na zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, NFZ" - powiedział Dworczyk.