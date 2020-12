Dwa tygodnie temu spółka PKN Orlen podpisała umowę przedwstępną na nabycie 100 proc. akcji wydawnictwa Polska Press. Dzięki temu będzie miała dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa, a także czytelników "Dziennika Bałtyckiego", "Polska The Times" czy "Dziennika Polskiego".

W czwartek pismo w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Tomasza Chróstnego wystosował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W piątek z kontrolą poselską do Urzędu wybrali się posłowie Koalicji Obywatelskiej.

"Przeprowadzimy kontrolę związaną z przejęciem przez Orlen grupy Polska Press. Chcemy też sprawdzić czy UOKiK bada także fakt, że Polska Press poprzez nowego właściciela będzie powiązana, również kapitałowo, z bardzo istotnym na rynku kolporterem prasy, czyli ze spółką Ruch S.A." - powiedział poseł Konwiński.

Według niego takie powiązanie może ograniczać konkurencję i tym samym zaburzać rynek wydawniczy w Polsce. "Możemy sobie wyobrazić preferowanie przez Ruch S.A. tytułów należących do Polska Press, w związku z tym, że będą miały tego samego właściciela, co istotny kolporter na rynku kolportażu prasy" - zaznaczył poseł KO.

Arkadiusz Marchewka powiedział, że PiS upolitycznił już TVP, Polskie Radio, prokuraturę i Trybunał Konstytucyjny i "teraz chce upolitycznić gazety i portale internetowe". "Nie mamy wątpliwości, że to wszystko w obawie przed tym, że niezależne, wolne media będą patrzyły tej władzy na ręce" - zaznaczył polityk KO.

Nawiązał przy tym, do czwartkowych wydarzeń w Sejmie, kiedy to powtórzono głosowanie nad stanowiskiem Senatu do noweli dotyczącej zapewnienia kadr medycznych do walki z epidemią COVID-19. Sejm najpierw przyjął uchwałę senacką odrzucającą ustawę, ponieważ do jej odrzucenia zabrakło jednego głosu, by następnie odrzucić ją po reasumpcji głosowania. Po pierwszym głosowaniu wicepremier Piotr Gliński podszedł do prowadzącej obrady marszałek Elżbiety Witek i powiedział, że "jest prośba szefa, żeby zrobić przerwę, bo chyba reasumpcję trzeba będzie zrobić".

"Jeżeli w Sejmie dochodzi do sytuacji, że jeden z polityków PiS podchodzi do marszałek Sejmu i mówi, że trzeba coś zrobić, bo to jest prośba prezesa, to może zaraz się okazać, że wydawcy, redaktorzy, dziennikarze też będą dostawali sugestie, bo jest jakaś prośba szefa. Nie możemy na to pozwolić" - powiedział Marchewka.

Orlen informował, że planowany zakup akcji Polska Press wpisuje się w strategiczne plany spółki w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Według firmy poprzez przejęcie Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział na początku grudnia w PR24, że zakupy grup medialnych są dzisiaj naturalnym narzędziem robienia biznesu, a w przypadku Orlenu pomoże rozwijać segment pozapaliwowy, w tym sprzedaż detaliczną. Zdaniem Obajtka zakup grupy Polska Press pozwoli lokować w mediach produkty zarówno dla klientów Orlenu (4 mln członków programu lojalnościowego), jak i przejętej niedawno Grupy Energa (3 mln klientów).

Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Portfolio wydawnictwa to także 500 witryn online. Wydawnictwo wydaje również takie tytuły prasowe, jak: Polska The Times, Dziennik Bałtycki, Dziennik Polski, Express Ilustrowany, Echo Dnia, czy Dziennik Zachodni.