Kontrola dotyczyła lat 2016-2024. „Kontrola ujawniła znaczące nieprawidłowości, w tym niezgodne z prawem przyznanie 70 mln zł na budowę mieszkań dla funkcjonariuszy oraz wydatkowanie 34,5 mln zł na budowę hal produkcyjnych, w których nie zatrudniano więźniów” - przekazał rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.

NIK dopatrzył się licznych uchybień w służbie więziennej

Zaznaczył, że ustalono także, że inwestycje realizowano w oparciu o nieistniejący formalnie program zwiększenia zatrudnienia więźniów. Dodał, że istotność stwierdzonych nieprawidłowości świadczyła o słabości mechanizmów kontroli zarządczej w Służbie Więziennej.

Jak wynika z raportu NIK, w kontrolowanym okresie pozytywnie rozpatrzono 509 wniosków o dotacje na łączną kwotę 940 mln zł, z czego 59 na kwotę 275,9 mln zł dotyczyło budowy lub remontu hal produkcyjnych.

NIK skontrolował 50 zadań inwestycyjnych

NIK skontrolowała 50 zadań inwestycyjnych na kwotę 216,8 mln zł, z tego 43 dotyczyły budowy nowych hal produkcyjnych (100 proc. zadań tego typu), a 7 – remontów hal (44 proc.) oraz dwie dotacje na kwotę 70 mln zł na budowę dwóch kompleksów budynków przeznaczonych na kwatery tymczasowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

NIK zaleciła przestrzeganie procedur oraz wzmocnienie nadzoru nad wydatkowaniem środków z funduszu celowego, a także zgłosiła sprawę do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do powstania szkody majątkowej w wielkich rozmiarach tj. w wysokości 149,5 mln zł. Zawiadomiła też rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z uwagi na udzielenie dotacji (w wysokości 70 mln zł) z naruszeniem zasad udzielania dotacji.