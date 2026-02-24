Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, w środę wieczorem posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Zmiany w PIP

Regulacja przygotowana w ministerstwie pracy zakłada przyznanie PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Od decyzji inspektora będzie można odwołać się do sądu pracy w ciągu 30 dni. Nadanie PIP uprawnień do przekształcania umów to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca br.

Pierwsza wersja projektu reformy PIP przygotowana w MRPiPS nie została zaakceptowana przez premiera Donalda Tuska. Premier tłumaczył w połowie stycznia, że przesadna władza dla urzędników wprowadzana reformą, byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi. W nowej wersji projektu podtrzymano nadanie PIP kompetencji do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, doprecyzowany został jednak proces odwoławczy od decyzji inspektora. Odwołanie to może być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. Do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. Projekt nie wprowadza więc rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora, jak zakładała pierwsza propozycja. Drugie czytanie projektu zaplanowano w czwartek wieczorem.

Expose Sikorskiego

Czwartek, drugi dzień obrad, zdominuje informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 r. Ta coroczna informacja nazywana jest potocznie expose szefa MSZ. Ten punkt, łącznie z debatą, ma potrwać 8,5 godziny, od godziny 9 do 17.30.

Sikorski miał wygłosić swoje sejmowe expose 11 lutego; zostało ono jednak przełożone po tym, gdy prezydent Karol Nawrocki zwołał na ten dzień posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Szef MSZ informował wcześniej na X, że w expose przedstawi szczegóły dotyczące celów i zadań polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Podał również hasłowo priorytety dla pracy MSZ: „Wpływowa Polska w silnej UE”, „Polska bezpieczna”, „Polityka zagraniczna w służbie rozwoju gospodarczego Polski”, „Polska aktywna globalnie i solidarna”, „Profesjonalna służba zagraniczna warunkiem realizacji priorytetów państwa”.

Po debacie nad expose szefa MSZ, Sejm rozpatrzy wniosek PiS o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak jako powód złożenia wniosku wskazał nieskuteczność Krajewskiego ws. zatrzymania umowy UE-Mercosur. „Zamiast stanowczo bronić interesów polskiej wsi, minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników. Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności” – napisał na platformie X Błaszczak. W poniedziałek wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił na X: „Wniosek PiS ws. Stefana Krajewskiego to nic innego jak polityczne ujadanie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością”.

Program SAFE

W piątek w Sejmie odbędą się głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Polska ma otrzymać z tego programu 43,7 mld euro w ramach pożyczek na sfinansowanie zakupów zbrojeniowych. Poprawki, zaproponowane przez resort obrony, zapewniają m.in., że pożyczki z programu nie będą finansowane z budżetu MON, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej wykorzystywania środków.

Senat odrzucił w miniony czwartek poprawki zaproponowane przez PiS. Senatorowie PiS chcieli m.in. wprowadzenia do ustawy preambuły, stanowiącej, że w stosunku do środków z pożyczki nie może być wprowadzany „mechanizm warunkowości”, który - według PiS - może być w przyszłości elementem szantażu politycznego względem państw, które nie zgadzają się z polityką UE. Opozycja postulowała też zapisanie w ustawie, że środki Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) posłużą do finansowania polskiego przemysłu obronnego w wysokości nie mniejszej niż 89 procent.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki mówił we wtorek, że senackie poprawki były „w pewnej mierze omawiane” między Kancelarią Prezydenta i BBN a stroną rządową. - Te poprawki miały iść dalej. W tym zakresie nie ma tutaj satysfakcji po stronie pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo nie wszystkie poprawki, na które wydawało się byliśmy umówieni, i które nie były kwestionowane, znalazły się w tej ustawie - zaznaczył Bogucki. Jak dodał, poprawki są dobre, ale nie wiadomo, czy zmieniają ostateczny obraz ustawy. - Na to będzie musiał odpowiedzieć prezydent, gdy ustawa w ostatecznym kształcie trafi na jego biurko - powiedział. Jak ocenił, to „duże wyzwanie i bardzo trudna decyzja, która stoi przed prezydentem”.

Posłowie w piątek mają też głosować nad projektem uchwały ws. wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz wsparcia RP dla osób dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji - w czwartą rocznicę jej rozpoczęcia.

Zarządzanie danymi i prawo energetyczne

Podczas posiedzenia Sejm będzie pracować również nad rządowym projektem ustawy o zarządzaniu danymi. Proponowane przepisy mają na celu umożliwienie pełnego stosowania w Polsce unijnego Aktu w sprawie zarządzania danymi (DGA). Projekt przewiduje możliwość ponownego wykorzystania danych chronionych, gromadzonych przez instytucje publiczne. Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR), zanonimizowane zbiory danych będą mogły otrzymać jedynie ściśle określone podmioty, tj. uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa wyższego, instytuty naukowe prowadzące badania oraz organy administracji publicznej.

Sejm rozpatrzy też rządowy projekt nowelizacji Prawa energetycznego przewidującej wprowadzenie elementów pakietu antyblackoutowego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie odporności systemu elektroenergetycznego na zakłócenia, awarie i cyberataki. Projekt, wpisując się w działania deregulacyjne rządu, zakłada także uproszczenie przyłączania do sieci oraz nowe mechanizmy ochrony odbiorców, w tym gospodarstw domowych.

Posłowie będą debatować też nad projektem resortu edukacji dotyczącym regulacji statusu Wojewódzkich Zespołów Koordynacji ds. polityki umiejętności. Jest on realizacją jednego z kamieni milowych KPO.

Sejm zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości zdawania w dodatkowym terminie egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego absolwentom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W porządku obrad jest też projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który dotyczy zwalczania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Sprawy dotyczące łapownictwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych będą rozpoznawane przez sądy okręgowe, a nie - jak dotychczas - przez sądy rejonowe.

Na zakończenie posiedzenie posłowie wysłuchają informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2024 roku. (PAP)