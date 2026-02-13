Czy RBN była miejscem merytorycznej debaty o bezpieczeństwie państwa, czy stała się areną politycznej rozgrywki? Czy Karol Nawrocki ma informacje, które mogą w najbliższych tygodniach zmienić układ sił w koalicji rządzącej? I czy Donald Tusk został postawiony w trudnej sytuacji?

W programie także:

- spór wokół programu SAFE i stanowiska Polski w sprawie Rady Pokoju,

- możliwe weto prezydenta,

- powrót Jarosława Kaczyńskiego i plan ogłoszenia młodszego kandydata na premiera,

- wewnętrzne napięcia w PiS i walka frakcji o przyszłe przywództwo.

Czy PiS rzeczywiście szykuje pokoleniową zmianę? Czy młody kandydat przetrwa wewnętrzną rywalizację? I czy w sprawach strategicznych państwo mówi dziś jednym głosem? Zapraszamy.