Co szykuje obóz Karola Nawrockiego? " Wyjdą poważne informacje" [PIĄTY ELEMENT]
Czy RBN była miejscem merytorycznej debaty o bezpieczeństwie państwa, czy stała się areną politycznej rozgrywki? Czy Karol Nawrocki ma informacje, które mogą w najbliższych tygodniach zmienić układ sił w koalicji rządzącej? I czy Donald Tusk został postawiony w trudnej sytuacji?
W programie także:
- spór wokół programu SAFE i stanowiska Polski w sprawie Rady Pokoju,
- możliwe weto prezydenta,
- powrót Jarosława Kaczyńskiego i plan ogłoszenia młodszego kandydata na premiera,
- wewnętrzne napięcia w PiS i walka frakcji o przyszłe przywództwo.
Czy PiS rzeczywiście szykuje pokoleniową zmianę? Czy młody kandydat przetrwa wewnętrzną rywalizację? I czy w sprawach strategicznych państwo mówi dziś jednym głosem? Zapraszamy.
