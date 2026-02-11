To, co dziś obserwujemy, utwierdza nas w przekonaniu, że Polska może być jednym z najlepszych miejsc na świecie dla rozwoju gospodarki i innowacji. Chcemy dać wszystkim Polkom i Polakom realną możliwość realizowania swoich ambicji tutaj, w Polsce

- powiedział Premier Donald Tusk podczas uroczystości powołania Rady Przyszłości.

W skład Rady Przyszłości weszli przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz instytucji publicznych. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański będzie gospodarzem prac Rady. Celem działań Rady jest uczynienie Polski liderem w kluczowych dziedzinach. Dzięki temu nasz kraj ma być nie tylko ambitny, nowoczesny i konkurencyjny, ale także bezpieczny.

Jestem przekonany, że już wkrótce Rada przedstawi rozwiązania i narzędzia, dzięki którym polska gospodarka będzie rozwijać się jeszcze szybciej, a pierwszym z kluczowych tematów będzie suwerenność technologiczna. Musimy uczynić naszą gospodarkę odporną na zewnętrzne zagrożenia

- powiedział minister Andrzej Domański.

Jednym z zadań Rady będzie identyfikacja nowych silników wzrostu, opartych na innowacjach, kapitale ludzkim i własności intelektualnej. Skoncentruje się na skracaniu drogi od badań do produktu oraz na komercjalizacji i skalowaniu technologii w Polsce.

Polska przyszłość, stabilny rozwój kraju wymagają dziś przyspieszenia – zarówno w gospodarce, biznesie, jak i nauce. Wymagają też większej elastyczności i nowoczesności w procedurach podejmowania decyzji.

Polska jest dziś 20. gospodarką świata - to wielki sukces, ale nie dany raz na zawsze. Dlatego musimy budować nowe przewagi i wygrywać w globalnym wyścigu. Będziemy je budować w obszarach sztucznej inteligencji, technologii kosmicznych, technologii dual-use oraz biotechnologii

- powiedział minister Domański.

W skład Rady Przyszłości weszli naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz eksperci w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne, biotechnologia, technologie finansowe i zastosowania dual-use (mające zastosowanie wojskowe, jak i cywilne).

Członkowie Rady Przyszłości Donalda Tuska

1. Andrzej Domański – Minister Finansów i Gospodarki, jako minister odpowiada za kształtowanie warunków dla długofalowego wzrostu gospodarczego oraz stabilność finansów państwa;

2. Dominik Batorski – socjolog i ekspert w dziedzinie data science, związany z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego;

3. Stefan Batory – przedsiębiorca technologiczny i współzałożyciel Booksy;

4. Grzegorz Brona – prezes Creotech Instruments, koordynator Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego;

5. Sebastian Kondracki – Chief Innovation Officer w firmie Deviniti, jeden z twórców modelu Bielik;

6. Tomasz Konik – Prezes Zarządu Deloitte w Europie Centralnej, inicjator Fundacji Deloitte w Polsce;

7. Jarosław Królewski – Prezes Zarządu i Współzałożyciel Synerise – jednej z najbardziej zaawansowanych firm technologicznych w Europie;

8. Rafał Modrzewski – prezes ICEYE;

9. Aleksandra Pędraszewska – przedsiębiorczyni technologiczna, dyrektorka operacyjna i mentorka start-upów;

10. Aleksandra Przegalińska – Prorektorka do spraw Innowacji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;

11. Paweł Przewięźlikowski – współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy biotechnologicznej Ryvu Therapeutics;

12. Krzysztof Pyrć – Prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, profesor nauk biologicznych, wirusolog;

13. Mikołaj Raczyński – wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju ds. Inwestycji, menedżer i ekonomista;

14. Piotr Sankowski – dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS oraz profesor w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim;

15. Sebastian Siemiątkowski – współzałożyciel i prezes Klarna Bank;

16. Mateusz Staniszewski – prezes i współtwórca ElevenLabs, matematyk i przedsiębiorca;

17. Sławosz Uznański-Wiśniewski – astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pierwszy Polak w historii, który przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

18. Marta Winiarska – Prezes Zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed;

19. Piotr Wojciechowski – Prezes Zarządu WB Group – największej polskiej prywatnej grupy technologiczno-obronnej.