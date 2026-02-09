Liderami konsorcjum są firmy amerykańskie. Specjalizujący się w zarządzaniu pieniędzmi Advent oraz FedEx, jeden z globalnych liderów w usługach logistycznych, obejmą w nim po 37 proc. Wśród akcjonariuszy pozostanie również prezes i założyciel firmy Rafał Brzoska z 16-proc. udziałem. Transakcja dojdzie do skutku, jeśli konsorcjum kupi przynajmniej 80 proc. akcji InPostu. Jej finalizacja, uzależniona między innymi od zgód urzędów regulacyjnych, spodziewana jest w II połowie roku.
Po przeprowadzeniu transakcji InPost, zarządzający siecią 94,5 tys. punktów odbioru przesyłek (w tym 61 tys. paczkomatów), pozostanie samodzielną firmą, z centrum decyzyjnym w Polsce. Rafał Brzoska dalej będzie zaangażowany w zarządzanie firmą. Za jedną akcję InPostu konsorcjum zamierza zaoferować 15,6 euro. W poniedziałek cena akcji na giełdzie w Amsterdamie wzrosła o 13 proc. do 15,1 euro. Czytaj więcej
