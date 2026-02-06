Na pewno będziemy musieli wystąpić do Stanów Zjednoczonych o udostępnienie dokumentacji, która nie została ujawniona – zapowiedział Żurek, pytany podczas piątkowej konferencji o przyszłą pracę zespołu. Najpierw jednak – dodał – zespół analizować będzie dostępny już materiał.

Polskie wątki w sztabie Epsteina

Wiemy, że - jak wskazują dzisiaj media - osoby numer 2 i 3 w samym sztabie Epsteina, to byli Polacy – zauważył Żurek, odnosząc się do informacji, że dwoje Polaków przez lata pracowało u boku finansisty.

Mamy wreszcie ślady, że ten werbunek kobiet, być może także nieletnich, odbywał się w Polsce

- dodał.

Podkreślił, że zespół będzie miała zadania analityczne i śledcze, które najprawdopodobniej będą musiały zostać rozdzielone.

Skład zespołu i jego ogłoszenie

Szef MS pełen skład zespołu zamierza ogłosić w przyszłym tygodniu. W jego skład wejdą prokuratorzy oraz funkcjonariusze służb i policji.

Zapytany, czy zespół zamierza podjąć współpracę z powołanymi już przez inne kraje komisjami ds. afery Epsteina, odparł, że myśli, iż „na pewno polska komisja(…) będzie taką współpracę podejmować”. Ale my mamy do wykonania bardzo dużo pracy tutaj – zaznaczył.

Dokumenty opublikowane przez USA

Pod koniec stycznia amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Zawierają one m.in. korespondencję Epsteina z prominentnymi osobami z różnych państw, w tym z politykami, albo wzmianki o nich.

Epstein został w 2008 r. skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku zmarł w areszcie.

Decyzja o powołaniu zespołu

Decyzję o utworzeniu zespołu, który ma zająć się polskimi wątkami afery Epsteina ogłosił we wtorek premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział wtedy, że zespół zbada m.in. ewentualne przypadki wykorzystania dzieci, a także podnoszoną przez ekspertów kwestię zaangażowania rosyjskich służb.

Minister Żurek zapowiedział wtedy, że zespół analityczny będzie chciał dowiedzieć się m.in., jakie osoby mogły potencjalnie brać udział w procederze, czy były do niego werbowane również Polki i czy były to osoby pełnoletnie.

Szef MS zaznaczył, że rozmawiał już z ministrem, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim, z którymi współpracuje przy koordynacji zespołu.

Polacy w ujawnionej korespondencji

W korespondencji Epsteina kilkakrotnie pojawiają się kobiety z Polski. Ujawnione dokumenty sugerują, że szczególnie intensywne związki miał z jedną z polskich modelek, której wielokrotnie oferował rady dotyczące rozwijania kariery, i z którą dyskutował o polityce.

Wśród udostępnionych dokumentów pojawia się również wzmianka o spotkaniu z byłym tenisistą Wojciechem Fibakiem.

