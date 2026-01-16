Ziobro pod presją. Nawrocki wygrywa internet [PIĄTY ELEMENT]

Ziobro, Hołownia i Nawrocki – tydzień, który pokazuje nowy układ sił

W najnowszym odcinku programu „Piąty Element” Joanna Miziołek i Tomasz Pietryga podsumowują polityczny tydzień, który coraz wyraźniej pokazuje, kto w polskiej polityce traci, a kto zyskuje. W centrum rozmowy są trzy nazwiska: Zbigniew Ziobro, Szymon Hołownia i Karol Nawrocki — każde z nich symbolizuje dziś inny etap politycznego cyklu: upadek, stagnację i wzrost.

Zbigniew Ziobro i ucieczka z polskiej polityki

Jednym z głównych tematów odcinka jest polityczna przyszłość Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przez lata był jednym z najbardziej wpływowych polityków obozu władzy, dziś znajduje się poza krajem i poza realnym wpływem na politykę. W programie pada jednoznaczna teza: lider nie ucieka, a decyzja o azylu na Węgrzech może na trwałe przekreślić jego powrót do pierwszej ligi.

Dziennikarze analizują, dlaczego Ziobro stał się obciążeniem dla PiS, jak jego sytuacja wpływa na wewnętrzne napięcia w partii oraz dlaczego nawet ewentualna wygrana Prawa i Sprawiedliwości nie oznaczałaby dla niego powrotu do władzy.

Polska 2050 i kryzys przywództwa Szymona Hołowni

Drugim ważnym wątkiem jest kryzys Polski 2050 i coraz słabsza pozycja Szymona Hołowni. Partia, która miała być „nową jakością” w polskiej polityce, dziś zmaga się z problemami organizacyjnymi, niskimi sondażami i brakiem jasnego przywództwa.

Wpadka z internetowym głosowaniem, wezwania do interwencji ABW i poparcie na poziomie 1–2 procent rodzą pytania o przyszłość ugrupowania. W „Piątym Elemencie” pojawia się scenariusz, w którym Polska 2050 zostaje politycznie wchłonięta, a jej politycy zaczynają szukać nowego miejsca w układance Donalda Tuska.

Karol Nawrocki – nowy lider prawicy?

Najwięcej uwagi prowadzący poświęcają jednak Karolowi Nawrockiemu, który według badań Res Futura stał się najsilniejszym politykiem w sieci w całej Unii Europejskiej. Ponad 80 milionów wyświetleń, styl „prezydenta ludowego” i wyraźnie konfrontacyjna narracja sprawiają, że Nawrocki zaczyna być postrzegany jako realny konkurent Jarosława Kaczyńskiego w walce o przywództwo na prawicy.

W programie pada pytanie, czy ta popularność przełoży się na realną sprawczość oraz czy otoczenie prezydenta stanie się zapleczem dla przyszłego rządu po wyborach parlamentarnych.

Polityczne wnioski po tygodniu pełnym napięć

„Piąty Element” to nie tylko bieżący komentarz, ale też próba odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądać polska scena polityczna za dwa lata. Ucieczka jednych, marginalizacja drugich i szybki wzrost trzecich pokazują, że układ sił zmienia się szybciej, niż sugerowałyby sondaże.

Ten odcinek to analiza bez złudzeń, w której osobiste decyzje polityków mają realne konsekwencje — dla partii, wyborców i całego systemu władzy.