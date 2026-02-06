Żandarmeria Wojskowa poinformowała na platformie X, że funkcjonariusze jej łódzkiego oddziału ustalili i zatrzymali operatora bezzałogowego statku powietrznego, który 6 lutego spadł na teren 1 batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej.

„Sprawcy, którym okazał się 22 letni obywatel Polski, przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 212 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo lotnicze” - podano w komunikacie.

Zgodnie z Prawem lotniczym, wykonywanie lotów przy użyciu statku powietrznego, m.in. nad terenami i obiektami wojskowymi, stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

W Leźnicy Wielkiej k. Łęczycy w woj. łódzkim stacjonuje 1 dywizjon lotniczy oraz 1 batalion kawalerii powietrznej, wchodzące w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. To jedno z największych lotnisk wojskowych w Polsce, baza śmigłowców Wojsk Lądowych, zabezpieczająca działania powietrzno-szturmowe.(PAP)

agm/ rbk/